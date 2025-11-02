ETV Bharat / state

बिना ट्रेनर सिर्फ टीवी देख छात्राओं ने किया कमाल, जिला टॉपर बन दिल्ली में जलवा दिखाने को बेकरार! जानें, इन बच्चियों को कहानी

कुछ सीखने का जज्बा हो तो हर काम किया जा सकता है. कुछ ऐसा ही करके दिखाया है हजारीबाग पदमा कस्तूरबा स्कूल की छात्राओं ने.

Padma Kasturba Vidyalaya gets title of excellent band group In Hazaribag
पदमा कस्तूरबा स्कूल का बैंड (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 2, 2025 at 5:08 PM IST

2 Min Read
हजारीबागः बिना शिक्षक और ट्रेनर के ही हजारीबाग पदमा कस्तूरबा विद्यालय की छात्राओं ने जिला में प्रथम स्थान लाकर अपना परचम लहराया है. छात्रों ने टीवी से देखकर खुद को तैयार किया और अब जिला की उत्कृष्ट बैंड ग्रुप के रूप में स्थापित किया है.

सीखने का जज्बा हो तो बाधा भी रुकावट नहीं बनती है. ऐसा ही कुछ हजारीबाग में देखने को मिला. खेलो झारखंड अंतर्गत जिला स्तरीय अंतर विद्यालय बैंड प्रतियोगिता का आयोजन किया गया. जिसमें प्रथम पुरस्कार पदमा कस्तूरबा स्कूल की बच्चियों ने प्राप्त किया है.

हजारीबाग पदमा कस्तूरबा स्कूल की छात्राओं का स्कूल बैंड (ETV Bharat)

छात्राओं का कहना है कि विद्यालय में शिक्षक नहीं हैं. टीवी से देखकर बैंड बजाना सीखा है. यही तमन्ना है कि अब दिल्ली में अपना हुनर दिखा सकूं. हजारीबाग के संत कोलंबस कॉलेज मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया. जिसमें 10 विद्यालय की छात्र-छात्राएं बैंड प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे. बैंड प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार पदमा कस्तूरबा विद्यालय को मिला है. अब ये रांची में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में अपना प्रदर्शन दिखाएंगी.

पदमा कस्तूरबा स्कूल का बैंड (ETV Bharat)

छात्राओं का जज्बा बताता है कि लाख मुसीबत आ जाए मेहनत से काम किया जाए तो कामयाबी कदम चूमती है तभी तो बिना प्रशिक्षक के ही बच्चियों ने बैंड बजाना सीख लिया. आलम यह है कि उनके बजाए हुए बैंड की चर्चा हजारीबाग के तमाम स्कूलों में है. शिक्षक भी कहते हैं कि बिना ट्रेनिंग के सीख लेना वह भी टीवी से यह काबिले तारीफ है. बैंड बजाने वाली छात्रा भी कहती है कि इसके लिए कड़ी मेहनत की थी.

शिक्षक भी कहते हैं कि छात्राओं ने बेहतर प्रदर्शन किया है. यह कार्यक्रम विभाग के आदेश के अनुसार हुआ था. छात्रों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी, जो काबिले तारीफ है. इन छात्राओं ने यह बता दिया कि सुविधा का रोना रोने वाले कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते. विकट परिस्थिति में भी लगन के साथ मेहनत किया जाए तो कामयाबी कदम चूमती है.

जिला स्तरीय अंतर विद्यालय बैंड प्रतियोगिता (ETV Bharat)

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

