मशहूर मूर्तिकार राम सुतार ने हिमाचल में भी छोड़ी कला की अमिट छाप, रिज पर खड़ी ये मूर्तियां हैं गवाह
पद्मभूषण से सम्मानित मशहूर मूर्तिकार राम सुतार का बुधवार को निधन हो गया. उनका हिमाचल प्रदेश से भी खास नाता रहा है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : December 18, 2025 at 5:12 PM IST|
Updated : December 18, 2025 at 5:22 PM IST
शिमला: देश के प्रसिद्ध और पद्मभूषण से सम्मानित महान मूर्तिकार राम सुतार का बुधवार देर रात 100 वर्ष की उम्र में निधन हो गया. उनके निधन से देशभर में कला, संस्कृति और शिल्प जगत में शोक की लहर है. राम सुतार को आधुनिक भारत के सबसे बड़े मूर्तिकारों में गिना जाता था. राम सुतार का जन्म 19 फरवरी, 1925 को महाराष्ट्र के धुले जिले के गोंडूर गांव में हुआ था. उन्होंने मुंबई के प्रसिद्ध जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स से शिक्षा प्राप्त की और अपने सात दशक के लंबे करियर में भारतीय मूर्तिकला को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया.
उनकी सबसे महत्वपूर्ण कृतियां
राम सुतार ने अपने लंबे और प्रेरणादायक करियर में कई ऐतिहासिक और राष्ट्रीय महत्व की प्रतिमाएं बनाई. उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि गुजरात में स्थापित सरदार वल्लभभाई पटेल की ‘स्टैच्यू ऑफ यूनिटी’ रही, जो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है. इस भव्य प्रतिमा ने भारत को वैश्विक मंच पर एक नई पहचान दिलाई और राम सुतार की कला को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया. इसके अलावा उन्होंने संसद के बाहर ध्यानमग्न मुद्रा में बैठी गांधीजी की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा भी बनाई.
हिमाचल से रहा खास जुड़ाव
हिमाचल प्रदेश के साथ भी राम सुतार का खास जुड़ाव रहा. शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर स्थापित हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमाएं उन्हीं की कलाकारी का उत्कृष्ट उदाहरण हैं. अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण 25 दिसंबर, 2020 जबकि वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण 13 अक्टूबर, 2025 को हुआ था. इन प्रतिमाओं ने न केवल इन महान नेताओं की स्मृति को सहेजा है, बल्कि शिमला की सांस्कृतिक पहचान को भी समृद्ध किया है. आज भी ये प्रतिमाएं पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए आकर्षण और प्रेरणा का केंद्र बनी हुई हैं.
सम्मान और पुरस्कार
राम सुतार को उनके अतुलनीय योगदान के लिए पद्मभूषण सहित कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सम्मानों से सम्मानित किया गया. उनका जीवन और कला आने वाली पीढ़ियों के कलाकारों के लिए प्रेरणास्रोत बनी रहेगी. भले ही वे अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी मूर्तियां और कला उन्हें हमेशा अमर बनाए रखेंगी.
ये भी पढ़ें: 'विधायक का करीबी रिश्तेदार चिट्टे के साथ गिरफ्तार', दो दिन पहले ही हुई थी एंटी चिट्टा वॉकथॉन