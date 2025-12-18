ETV Bharat / state

मशहूर मूर्तिकार राम सुतार ने हिमाचल में भी छोड़ी कला की अमिट छाप, रिज पर खड़ी ये मूर्तियां हैं गवाह

मशहूर मूर्तिकार राम सुतार का निधन ( ETV Bharat )

शिमला: देश के प्रसिद्ध और पद्मभूषण से सम्मानित महान मूर्तिकार राम सुतार का बुधवार देर रात 100 वर्ष की उम्र में निधन हो गया. उनके निधन से देशभर में कला, संस्कृति और शिल्प जगत में शोक की लहर है. राम सुतार को आधुनिक भारत के सबसे बड़े मूर्तिकारों में गिना जाता था. ​राम सुतार का जन्म 19 फरवरी, 1925 को महाराष्ट्र के धुले जिले के गोंडूर गांव में हुआ था. उन्होंने मुंबई के प्रसिद्ध जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स से शिक्षा प्राप्त की और अपने सात दशक के लंबे करियर में भारतीय मूर्तिकला को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया. मशहूर मूर्तिकार राम सुतार ने हिमाचल में भी छोड़ी कला की अमिट छाप (ETV Bharat) उनकी सबसे महत्वपूर्ण कृतियां​ राम सुतार ने अपने लंबे और प्रेरणादायक करियर में कई ऐतिहासिक और राष्ट्रीय महत्व की प्रतिमाएं बनाई. उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि गुजरात में स्थापित सरदार वल्लभभाई पटेल की ‘स्टैच्यू ऑफ यूनिटी’ रही, जो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है. इस भव्य प्रतिमा ने भारत को वैश्विक मंच पर एक नई पहचान दिलाई और राम सुतार की कला को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया. इसके अलावा उन्होंने संसद के बाहर ध्यानमग्न मुद्रा में बैठी गांधीजी की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा भी बनाई.