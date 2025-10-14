ETV Bharat / state

पं. छन्नूलाल मिश्र के बेटे रामकुमार मिश्र बोले- झूठी बातें फैलाई गईं, बहन को 13 दिन इंतजार करना चाहिये था

वाराणसी : पद्म भूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र का निधन हुए 13 दिन हो चुके हैं. तेरहवीं में उनके बेटे रामकुमार मिश्र और बेटी नम्रता मिश्रा के बीच चल रहा पारिवारिक विवाद फिर से सामने आया. मंगलवार को बहन और भाई ने दो जगह पर अलग-अलग तेरहवीं का संस्कार किया.

बेटी नम्रता मिश्रा की तरफ से लगाये जा रहे आरोपों के बाद मंगलवार को पहली बार पंडित छन्नू लाल मिश्र के बेटे पंडित रामकुमार मिश्र उनके पोते पंडित राहुल मिश्र ने आरोपों पर जवाब दिया. पंडित रामकुमार मिश्र ने बहन के आरोपों को न सिर्फ झूठ बताया, बल्कि अपील भी की कि सारी चीजों को भूलकर बातों को खत्म कर मिलजुल कर सारी बातों का हल निकालें.

पद्म भूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र के बेटे रामकुमार मिश्र और पौत्र राहुल मिश्र ने की बातचीत (Video credit: ETV Bharat)

श्रद्धांजलि सभा का आयोजन : बेटे पंडित रामकुमार मिश्र ने कहा कि पूरी प्रक्रिया सनातन धर्म के अनुसार की जा रही है. उन्होंने कहा कि पूजन पाठ हुआ है और हवन के बाद अब श्रद्धांजलि सभा रखी गई है. ब्राह्मण भोज और भंडारे का आयोजन भी किया गया है. बहन नम्रता के आरोपों पर उन्होंने कहा कि यह पिता जी की इच्छा थी, उनको मुखाग्नि मेरा पुत्र दे और तीन दिन के अंदर में ही सभी संस्कार पूरा हो जाए.

'सनातन परंपरा के अनुसार किया गया काम' : उन्होंने कहा कि जब मेरी माता जी का निधन हुआ था तब पिता जी ने तीन दिनों में ही सभी कम पूरा करवाया था. उनका कहना था कि जब तक आत्मा प्रेत योनि में रहती है तब तक यह सब काम चलते रहते हैं, इसलिए ज्यादा दिनों तक आत्मा को प्रेत योनि में नहीं रहना चाहिए और जल्द से जल्द यह प्रक्रिया पूर्ण हो जानी चाहिए, लेकिन उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार और सनातन परंपरा के अनुसार भी सभी चीजों को रखा और किया जा रहा है.

'पुत्र या पौत्र को अधिकार' : उन्होंने कहा कि यह बहुत विचलित करने वाली बात है कि आयोजन दो जगह हो रहे हैं. इस तरह हम आयोजन नहीं कर सकते. यह सृष्टि का नियम है और इसका अधिकार सिर्फ पुत्र या पौत्र को है. मेरे बेटे राहुल ने उनको मुखाग्नि दी है. मैं और मेरा बेटा ही यह काम कर रहे हैं और मुझे हक बनता है.



'सारी बातें झूठ फैलाई गईं' : उन्होंने आरोपों पर कहा कि मुझे यह नहीं समझ में आ रहा है कि किस लोभ में आकर नम्रता ने यह आरोप लगाए हैं. उसने यह आरोप क्यों लगाये और किसके कहने पर लगाए हैं, मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं. कहा कि मुझे लगता है यह पारिवारिक बात है और इसको बेवजह करने और कहने का कोई औचित्य नहीं है. यह बात कहां से आई और सारी बातें झूठ फैलाई गई हैं. उन्होंने कहा कि इस तरह की बात होनी ही नहीं चाहिये पहले उनका काम होना चाहिये.

'सभी को बैठकर बात करनी चाहिए' : उन्होंने कहा कि परिवार में यदि कुछ है तो मुझे लगता है कि सभी को बैठकर बात करनी चाहिए, क्योंकि घर में अगर चार बर्तन हैं तो बजते हैं, लेकिन इस तरह से सार्वजनिक तौर पर ऐसी चर्चा होना उचित नहीं है. मुझे इसका अफसोस है और आश्चर्य है.