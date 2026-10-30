बेगम अख्तर: पांच दशक बाद भी कायम है मलिका-ए-गजल की आवाज का जादू, जानिए उनकी जिंदगी के अनसुने किस्से
फैजाबाद की अख्तरी बाई का देश की दिग्गज गायिका बनने तक का सफर और संगीत में योगदान जानिए संवाददाता खुर्शीद अहमद की स्पेशल रिपोर्ट में...
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 30, 2026 at 4:00 PM IST
लखनऊ: गजल गायकी की दुनिया में जब भी बड़े नामों का जिक्र होता है, बेगम अख्तर का नाम सबसे पहले याद आता है. फैजाबाद की अख्तरी बाई आगे चलकर मलिका-ए-गजल के नाम से मशहूर हुईं. उनकी आवाज को दुनिया से विदा हुए पांच दशक से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन संगीत प्रेमियों के दिलों में उनकी गूंज आज भी कायम है. 30 अक्टूबर को उनकी 52वीं पुण्यतिथि पर देशभर में लोग इस महान गायिका को याद कर रहे हैं.
बेगम अख्तर ने खुद को सिर्फ गजल गायकी तक सीमित नहीं रखा, बल्कि ठुमरी और दादरा में भी अपनी खास पहचान बनाई. उन्होंने बांग्ला भाषा में भी गीत गाए. उनके नाम पर करीब 400 रचनाएं दर्ज हैं. नवाब के वंशज नवाब मसूद अब्दुल्ला के मुताबिक, अख्तरी बाई फैजाबादी का जन्म 7 अक्टूबर 1914 को हुआ था और 30 अक्टूबर 1974 को उनका निधन हो गया.
बचपन से ही था संगीत का शौक, 15 साल की उम्र में दी पहली प्रस्तुति: बेगम अख्तर की आवाज में ऐसी गर्माहट और दर्द था, जो सुनने वालों के दिल तक पहुंच जाता था. करीब चार दशकों तक उन्होंने सुर और संगीत की साधना की और करोड़ों लोगों की पसंद बन गईं. नवाब मसूद अब्दुल्ला बताते हैं कि कुदरत ने बेगम अख्तर को बेहद सुरीली आवाज दी थी और उन्हें बचपन से ही गाने का शौक था. उनकी प्रतिभा को देखते हुए उनके चाचा ने उन्हें सारंगी के मशहूर उस्ताद इमदाद अली खां के पास पटना भेजा, जहां उन्होंने संगीत की शुरुआती शिक्षा ली.
इसके बाद पटियाला घराने के उस्ताद अता मोहम्मद खां से उन्हें संगीत की तालीम मिली. महज 15 साल की उम्र में उन्होंने कलकत्ता में बिहार के भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए अपनी पहली सार्वजनिक प्रस्तुति दी. उनकी गायकी से प्रभावित होकर 'बुलबुल-ए-हिंद' सरोजिनी नायडू ने उनकी तारीफ की थी. उन्होंने कहा था कि बेगम अख्तर के गले की तालीम खुद कुदरत ने की है और उनकी आवाज में मौजूद दर्द और संगीत का असर इंसान को मदहोश कर देता है.
गजल गायकी ने दिलाई मलिका-ए-गजल की पहचान: शास्त्रीय संगीत की शिक्षा लेने और ठुमरी-दादरा में महारत हासिल करने के बावजूद बेगम अख्तर की सबसे बड़ी पहचान गजल गायकी बनी. शेरों को जिस अंदाज में वह आवाज देती थीं, वह उन्हें दूसरे गायकों से अलग बनाता था. मशहूर शायर कैफी आजमी कहा करते थे कि उनके लिए गजल के दो ही मायने हैं, एक माशूक से बातें करना और दूसरा बेगम अख्तर. यही बात उनकी गायकी की खासियत को बताती है.
बेगम अख्तर ने कई मशहूर शायरों की रचनाओं को अपनी आवाज दी. उन्होंने बहजाद लखनवी की 100 से ज्यादा गजलों को गाकर उन्हें नई पहचान दिलाई. उनकी आवाज में गूंजी यह गजल आज भी संगीत प्रेमियों की जुबान पर है:
"दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे,
वरना कहीं तकदीर तमाशा न बना दे."
शादी के बाद पांच साल तक संगीत से रहीं दूर: बेगम अख्तर का संगीत करियर ऊंचाइयों पर था, तभी वर्ष 1945 में उन्होंने लखनऊ के मशहूर बैरिस्टर इश्तियाक अहमद अब्बासी से निकाह कर लिया. बताया जाता है कि अब्बासी परिवार के पुराने खयालात के चलते उनके गाने-बजाने पर पाबंदी लग गई. इस वजह से वह करीब पांच साल तक संगीत की दुनिया से दूर रहीं. लेकिन संगीत उनकी जिंदगी का हिस्सा था और उससे दूर रहना उनके लिए आसान नहीं था.
इसी दौरान वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गईं और उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि डॉक्टरों ने भी उम्मीद छोड़ दी थी. इसी बीच उन्हें लखनऊ रेडियो स्टेशन के एक कार्यक्रम में गाने का मौका मिला. कार्यक्रम में दादरा पेश करते समय वह भावुक होकर रो पड़ीं. इसके बाद उनकी सेहत में सुधार होने लगा और उन्होंने एक बार फिर गायकी शुरू कर दी.
फिल्मों में भी दिखाया अभिनय और गायकी का हुनर: बेगम अख्तर की आवाज और गायकी से फिल्मकार भी प्रभावित थे. उन्हें फिल्मों में अभिनय करने के साथ-साथ गाने का मौका भी मिला. उन्होंने 'एक दिन का बादशाह' (1930), 'मुमताज बेगम' (1934), 'अमीना' (1934), 'रूप कुमारी' (1934), 'जवानी का नशा' (1935), 'नसीब का चक्कर' (1936), 'नल दमयंती' (1937), 'अनार बाला' (1940), 'रोटी' (1942) और 'जल सागर' (1958) में काम किया. उस दौर में कलाकार अपनी फिल्मों के गीत खुद गाते थे, इसलिए इन फिल्मों में बेगम अख्तर ने अपनी आवाज भी दी.
हालांकि, फिल्मी दुनिया का माहौल उनके स्वभाव से ज्यादा मेल नहीं खाता था. इसी वजह से वर्ष 1958 के बाद उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली. इसके बावजूद उनकी गायकी का सफर जारी रहा और अलग-अलग संगीत कंपनियां उनके गीत रिकॉर्ड करती रहीं. उन्होंने मीर तकी मीर, मिर्जा गालिब, सौदा और मोमिन जैसे शायरों के कलाम को भी अपनी आवाज दी.
फैज, शकील और दूसरे शायरों की गजलों को दी नई पहचान: बेगम अख्तर ने अपने समकालीन शायरों की रचनाओं को भी खूब गाया. उन्होंने फैज अहमद फैज और शकील बदायूंनी की कई गजलों को अपनी आवाज दी. फैज की गजल 'आए कुछ अब्र, कुछ शराब आए, उसके बाद आए जो अज़ाब आए' और 'मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग' आज भी लोगों के बीच लोकप्रिय हैं. वहीं, शकील बदायूंनी की गजल 'कुछ तो दुनिया की इनायत ने दिल तोड़ दिया, और ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया' भी संगीत प्रेमियों को खूब पसंद है.
उनकी गायकी की खासियत यह थी कि वह हर शेर के भाव को आवाज के जरिए श्रोताओं तक पहुंचा देती थीं. उनकी आवाज में दर्द, ठहराव और भावनाओं की गहराई साफ महसूस होती थी. यही वजह रही कि उनकी गाई गजलें समय के साथ पुरानी नहीं हुईं. आज भी उनकी आवाज सुनने वालों को उसी दौर में ले जाती है.
अहमदाबाद में दी आखिरी प्रस्तुति, वहीं हमेशा के लिए खामोश हो गई आवाज: बेगम अख्तर ने 30 अक्टूबर 1974 को अहमदाबाद में अपना आखिरी कार्यक्रम पेश किया था. इसी दौरान उन्हें दिल का तेज दौरा पड़ा और यह सुरीली आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई. अपनी आखिरी प्रस्तुति में उन्होंने कैफी आजमी की यह गजल गाई थी:
"सुना करो मेरी जान उनसे उनके अफसाने,
सब अजनबी हैं यहां, कौन किसको पहचाने."
उनकी संगीत यात्रा और कला को देश ने कई बड़े सम्मानों से नवाजा. वर्ष 1968 में उन्हें पद्मश्री, 1972 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और 1975 में मरणोपरांत पद्मभूषण से सम्मानित किया गया. ये सम्मान उनकी गायकी और भारतीय संगीत में उनके योगदान की पहचान हैं.
शिष्या सुनीता झींगरन ने सुनाया बेगम अख्तर से जुड़ा दिलचस्प किस्सा: बेगम अख्तर की शिष्या और उनकी गायकी की परंपरा को आगे बढ़ाने वाली सुनीता झींगरन बताती हैं कि उन्हें करीब डेढ़ साल तक बेगम अख्तर से सीखने का मौका मिला. वह कहती हैं कि जब भी बेगम अख्तर लखनऊ आती थीं, तो वह उनकी गायकी की नकल किया करती थीं. एक दिन बेगम अख्तर को इस बात का पता चल गया और उन्होंने सुनीता को अपने सामने पेश होने का फरमान सुना दिया. इसके बाद लखनऊ के नवाबी परिवार के कुछ लोग सुनीता के घर पहुंचे और उनके पिता से कहा कि बेगम अख्तर ने उनकी बेटी का वारंट काटा है.
यह सुनकर सुनीता के पिता हैरान रह गए और उन्होंने पूछा कि उनकी बेटी ने ऐसा क्या जुर्म किया है. इस पर उन्हें बताया गया कि बेगम साहिबा ने उन्हें बुलाया है. जब सुनीता बेगम अख्तर के सामने पहुंचीं तो उन्होंने पूछा कि वह उनकी क्या-क्या नकल करती हैं. इस पर सुनीता ने जवाब दिया कि समंदर की नकल भला कोई कैसे कर सकता है, उसकी हर लहर अनोखी होती है. सुनीता का यह जवाब सुनकर बेगम अख्तर खुश हुईं और करीब आधे घंटे तक उनसे गजलें सुनीं.
'बेगम अख्तर की गायकी का अंदाज था सबसे अलग': सुनीता झींगरन बताती हैं कि बेगम अख्तर का राग, सुर और गजल पेश करने का अंदाज बेहद निराला था. उनकी गायकी में ऐसी गहराई थी, जिसे सीखने और समझने में लंबा समय लग सकता है. सुनीता आज भी उन्हें अपना आदर्श मानती हैं और उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करती हैं. मुंबई के एक मशहूर कार्यक्रम में उन्हें 'जानशीन बेगम अख्तर' का खिताब भी दिया गया.
बेगम अख्तर भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी आवाज, उनकी गजलें और संगीत के प्रति उनका समर्पण हमेशा याद किया जाएगा. उनकी गायकी ने गजल को एक नई पहचान दी और उन्हें भारतीय संगीत की सबसे खास आवाजों में शामिल कर दिया. यही वजह है कि पांच दशक से ज्यादा समय गुजरने के बाद भी मलिका-ए-गजल का जादू संगीत प्रेमियों के दिलों में कायम है.
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