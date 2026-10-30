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बेगम अख्तर: पांच दशक बाद भी कायम है मलिका-ए-गजल की आवाज का जादू, जानिए उनकी जिंदगी के अनसुने किस्से

संगीत प्रेमियों के दिलों में आज भी जिंदा है उनकी रेशमी आवाज़. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: गजल गायकी की दुनिया में जब भी बड़े नामों का जिक्र होता है, बेगम अख्तर का नाम सबसे पहले याद आता है. फैजाबाद की अख्तरी बाई आगे चलकर मलिका-ए-गजल के नाम से मशहूर हुईं. उनकी आवाज को दुनिया से विदा हुए पांच दशक से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन संगीत प्रेमियों के दिलों में उनकी गूंज आज भी कायम है. 30 अक्टूबर को उनकी 52वीं पुण्यतिथि पर देशभर में लोग इस महान गायिका को याद कर रहे हैं.

बेगम अख्तर ने खुद को सिर्फ गजल गायकी तक सीमित नहीं रखा, बल्कि ठुमरी और दादरा में भी अपनी खास पहचान बनाई. उन्होंने बांग्ला भाषा में भी गीत गाए. उनके नाम पर करीब 400 रचनाएं दर्ज हैं. नवाब के वंशज नवाब मसूद अब्दुल्ला के मुताबिक, अख्तरी बाई फैजाबादी का जन्म 7 अक्टूबर 1914 को हुआ था और 30 अक्टूबर 1974 को उनका निधन हो गया.

जानिए बेगम अख्तर के जीवन के अनछुए पहलू. (Photo Credit: ETV Bharat) बचपन से ही था संगीत का शौक, 15 साल की उम्र में दी पहली प्रस्तुति: बेगम अख्तर की आवाज में ऐसी गर्माहट और दर्द था, जो सुनने वालों के दिल तक पहुंच जाता था. करीब चार दशकों तक उन्होंने सुर और संगीत की साधना की और करोड़ों लोगों की पसंद बन गईं. नवाब मसूद अब्दुल्ला बताते हैं कि कुदरत ने बेगम अख्तर को बेहद सुरीली आवाज दी थी और उन्हें बचपन से ही गाने का शौक था. उनकी प्रतिभा को देखते हुए उनके चाचा ने उन्हें सारंगी के मशहूर उस्ताद इमदाद अली खां के पास पटना भेजा, जहां उन्होंने संगीत की शुरुआती शिक्षा ली. इसके बाद पटियाला घराने के उस्ताद अता मोहम्मद खां से उन्हें संगीत की तालीम मिली. महज 15 साल की उम्र में उन्होंने कलकत्ता में बिहार के भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए अपनी पहली सार्वजनिक प्रस्तुति दी. उनकी गायकी से प्रभावित होकर 'बुलबुल-ए-हिंद' सरोजिनी नायडू ने उनकी तारीफ की थी. उन्होंने कहा था कि बेगम अख्तर के गले की तालीम खुद कुदरत ने की है और उनकी आवाज में मौजूद दर्द और संगीत का असर इंसान को मदहोश कर देता है. ग़ज़ल की दुनिया का बेताज बादशाह. (Photo Credit: ETV Bharat) गजल गायकी ने दिलाई मलिका-ए-गजल की पहचान: शास्त्रीय संगीत की शिक्षा लेने और ठुमरी-दादरा में महारत हासिल करने के बावजूद बेगम अख्तर की सबसे बड़ी पहचान गजल गायकी बनी. शेरों को जिस अंदाज में वह आवाज देती थीं, वह उन्हें दूसरे गायकों से अलग बनाता था. मशहूर शायर कैफी आजमी कहा करते थे कि उनके लिए गजल के दो ही मायने हैं, एक माशूक से बातें करना और दूसरा बेगम अख्तर. यही बात उनकी गायकी की खासियत को बताती है. बेगम अख्तर ने कई मशहूर शायरों की रचनाओं को अपनी आवाज दी. उन्होंने बहजाद लखनवी की 100 से ज्यादा गजलों को गाकर उन्हें नई पहचान दिलाई. उनकी आवाज में गूंजी यह गजल आज भी संगीत प्रेमियों की जुबान पर है: "दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे, वरना कहीं तकदीर तमाशा न बना दे." शादी के बाद पांच साल तक संगीत से रहीं दूर: बेगम अख्तर का संगीत करियर ऊंचाइयों पर था, तभी वर्ष 1945 में उन्होंने लखनऊ के मशहूर बैरिस्टर इश्तियाक अहमद अब्बासी से निकाह कर लिया. बताया जाता है कि अब्बासी परिवार के पुराने खयालात के चलते उनके गाने-बजाने पर पाबंदी लग गई. इस वजह से वह करीब पांच साल तक संगीत की दुनिया से दूर रहीं. लेकिन संगीत उनकी जिंदगी का हिस्सा था और उससे दूर रहना उनके लिए आसान नहीं था. फैजाबाद की अख्तरी बाई से अमर आवाज़ बनने तक का सफर. (Photo Credit: ETV Bharat) इसी दौरान वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गईं और उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि डॉक्टरों ने भी उम्मीद छोड़ दी थी. इसी बीच उन्हें लखनऊ रेडियो स्टेशन के एक कार्यक्रम में गाने का मौका मिला. कार्यक्रम में दादरा पेश करते समय वह भावुक होकर रो पड़ीं. इसके बाद उनकी सेहत में सुधार होने लगा और उन्होंने एक बार फिर गायकी शुरू कर दी. फिल्मों में भी दिखाया अभिनय और गायकी का हुनर: बेगम अख्तर की आवाज और गायकी से फिल्मकार भी प्रभावित थे. उन्हें फिल्मों में अभिनय करने के साथ-साथ गाने का मौका भी मिला. उन्होंने 'एक दिन का बादशाह' (1930), 'मुमताज बेगम' (1934), 'अमीना' (1934), 'रूप कुमारी' (1934), 'जवानी का नशा' (1935), 'नसीब का चक्कर' (1936), 'नल दमयंती' (1937), 'अनार बाला' (1940), 'रोटी' (1942) और 'जल सागर' (1958) में काम किया. उस दौर में कलाकार अपनी फिल्मों के गीत खुद गाते थे, इसलिए इन फिल्मों में बेगम अख्तर ने अपनी आवाज भी दी. हालांकि, फिल्मी दुनिया का माहौल उनके स्वभाव से ज्यादा मेल नहीं खाता था. इसी वजह से वर्ष 1958 के बाद उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली. इसके बावजूद उनकी गायकी का सफर जारी रहा और अलग-अलग संगीत कंपनियां उनके गीत रिकॉर्ड करती रहीं. उन्होंने मीर तकी मीर, मिर्जा गालिब, सौदा और मोमिन जैसे शायरों के कलाम को भी अपनी आवाज दी. कैफ़ी आज़मी और शकील बदायूंनी के कलाम को दी नई जान. (Photo Credit: ETV Bharat)