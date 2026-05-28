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पद्म पुरस्कार 2027 के लिए नामांकन शुरू, 31 मई तक आवेदन का मौका, बलौदाबाजार प्रशासन की पात्र लोगों से अपील

पद्म पुरस्कार 2027 के लिए नामांकन शुरू, बलौदाबाजार प्रशासन की पात्र लोगों से अपील ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

इस बार विशेष रूप से उन व्यक्तियों और संस्थाओं के नाम प्रस्तावित किए जाएंगे, जिन्होंने दिव्यांगजन सशक्तिकरण, पुनर्वास, शिक्षा, रोजगार, सामाजिक समावेशन और मानव सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए हैं. ऐसे लोग जो वर्षों से बिना किसी प्रचार के समाज में बदलाव लाने का काम कर रहे हैं, उन्हें अब राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलने का अवसर मिल सकता है.

बलौदाबाजार: देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल पद्म पुरस्कार के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है. गणतंत्र दिवस 2027 के अवसर पर घोषित किए जाने वाले इन प्रतिष्ठित पुरस्कारों के लिए आवेदन और अनुशंसाएं 31 मई 2026 तक आमंत्रित की गई हैं. भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, नई दिल्ली द्वारा यह प्रक्रिया संचालित की जा रही है. इच्छुक व्यक्ति और संस्थाएं ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं.

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग और बलौदाबाजार जिला प्रशासन ने भी सामाजिक संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं और पात्र व्यक्तियों से अधिक से अधिक नामांकन भेजने की अपील की है. प्रशासन का मानना है कि जिले में कई ऐसे लोग और संस्थाएं हैं, जो दिव्यांगजनों और जरूरतमंदों के लिए लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन उनका कार्य बड़े मंच तक नहीं पहुंच पाता. अब यह अवसर उनके योगदान को देशभर में पहचान दिला सकता है.

क्यों खास हैं ये पुरस्कार?

पद्म पुरस्कार केवल सम्मान नहीं, बल्कि समाज के लिए प्रेरणा माने जाते हैं. इन पुरस्कारों का उद्देश्य समाज सेवा करने वालों को प्रोत्साहित करना, सकारात्मक कार्यों को राष्ट्रीय पहचान देना और मानव सेवा और सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देना है. जब किसी छोटे शहर या गांव से जुड़ा व्यक्ति राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित होता है, तो उसका प्रभाव पूरे समाज पर पड़ता है. इससे युवाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी प्रेरणा मिलती है.

आवेदन कैसे होगा?

इच्छुक व्यक्ति और संस्थाएं भारत सरकार के आधिकारिक पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसमें कार्यों का विवरण, उपलब्धियां और समाज पर प्रभाव से जुड़े संबंधित दस्तावेज जमा करने होंगे. प्राप्त आवेदनों की पहले स्क्रीनिंग समितियों द्वारा जांच की जाएगी. इसके बाद अनुशंसित नाम राष्ट्रीय चयन समिति को भेजे जाएंगे. अंतिम चयन के बाद चुने गए व्यक्तियों और संस्थाओं को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा.

छोटे शहरों से निकल रही बड़ी मिसालें

पिछले कुछ वर्षों में यह देखा गया है कि छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े कई लोगों ने समाज सेवा के क्षेत्र में बेहतरीन काम किया है. दिव्यांगजनों के लिए रोजगार उपलब्ध कराना, शिक्षा तक पहुंच बनाना, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना और सामाजिक भेदभाव कम करने जैसे कार्य अब राष्ट्रीय स्तर पर सराहे जा रहे हैं. ऐसे में बलौदाबाजार जैसे जिलों से भी बेहतर नाम सामने आने की उम्मीद है.

31 मई तक है मौका

नामांकन और आवेदन की अंतिम तिथि 31 मई 2026 तय की गई है. ऐसे में इच्छुक व्यक्ति और संस्थाओं को समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी होगी.