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अबूझमाड़ के गोडबोले दंपति को पद्मश्री सम्मान, राष्ट्रपति ने किया सम्मानित

नई दिल्ली में पद्म सम्मान 2026 के तहत छत्तीसगढ़ की विभूतियों को सम्मानित किया गया है.

Doctor couple Ramchandra Tryambak Godbole and Sunita Godbole
डॉक्टर दंपति रामचंद्र त्रयम्बक गोडबोले एवं सुनीता गोडबोले (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 25, 2026 at 7:00 PM IST

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नई दिल्ली: केंद्र सरकार के प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक पद्म सम्मान का वितरण नई दिल्ली में हुआ. राष्ट्रपित द्रौपदी मुर्मू ने पद्म सम्मान प्रदान किया. छत्तीसगढ़ से विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कार प्राप्त हुए हैं. चिकित्सा सेवा के क्षेत्र में दशकों से दंतेवाड़ा और अबूझमाड़ में सेवा कर रहे डॉक्टर दंपति रामचंद्र त्रयम्बक गोडबोले एवं सुनीता गोडबोले को यह सम्मान मिला है. उन्हें राष्ट्रपति ने इस सम्मान से नवाजा है.

नारायणपुर के गोडबोले दंपति को सम्मान

स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में नारायणपुर और अबूझमाड़ में लोगों की सेवा करने वाले गोडबोले दंपति को यह सम्मान मिला है. डॉ. रामचंद्र गोडबोले एवं उनकी पत्नी सुनीता गोडबोले को संयुक्त रूप से पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है. डॉ. रामचंद्र गोडबोले और उनकी पत्नी सुनीता गोडबोले बीते 37 साल से चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं. ये दोनों अबूझमाड़ जैसे दुर्गम इलाकों में लोगों को मुफ्त में स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करवा रहे हैं. बारसूर स्थित वनवासी कल्याण आश्रम में रहकर सेवा देने वाले डॉक्टर रामचंद्र गोड़बोले और उनकी पत्नी सुनीता गोड़बोले मूल रूप से महाराष्ट्र के सतारा जिले के रहने वाले है.

गोडबोले दंपति को पद्मश्री पुरस्कार (ETV BHARAT)

90 के दशक से कर रहे सेवा

लगभग 90 के दशक में बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा जिलें के बारसूर में आकर यहां लगातार सेवा दे रहे हैं. दोनों दंपति अलग अलग क्षेत्रों में ग्रामीणों के बीच जाकर स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा सेवा से लेकर नशामुक्ति के क्षेत्र में काम कर रहे है. बस्तर संभाग के अबूझमाड़ के अंदरुनी गांवों में नक्सल दहशत होने के बाद भी स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने में अहम योगदान दी. इन्होंने कुष्ठ रोग, टीबी, पीलिया, मलेरिया जैसे गम्भीर बीमारियों को लेकर आदिवासी ग्रामीणों के बीच जाकर जागरूकता फैलाई. और गंभीर बीमारियों से निजात दिलाने में सफ़लता दिलाई .

Honoring Ramchandra Godbole and Sunita Godbole
रामचंद्र गोडबोले और सुनीता गोडबोले का सम्मान (ETV BHARAT)

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