पांढुर्ना में खतरनाक बीमारी आने से स्वाथ्य विभाग अलर्ट, जबलपुर से आए डॉक्टरों ने घर-घर डाला डेरा

एंथ्रेक्स बीमारी की पहली पुष्टि हीवरा पृथ्वीराम गांव में हुई थी. जिसके बाद 2 गायों की मौत हो गई. इस जानलेवा बीमारी से निपटने के लिए प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर के 10 स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की टीम गठित कर दी है. शनिवार को इस टीम ने हीवरा पृथ्वीराम और उमरी कला गांव में घर-घर जाकर सर्वे किया.

पांढुर्ना: मध्य प्रदेश के पांढुर्ना में पालतू जानवरों में फैली एंथ्रेक्स बीमारी से स्वास्थ्य विभाग सक्रिय हो गया है. शनिवार को जबलपुर मेडिकल कॉलेज से 10 डॉक्टरों की टीम ने प्रभावित गांवों में जाकर डोर टू डोर सर्वे कर स्थिति का जायजा लिया. 31 लोगों के सैंपल लेकर जांच के लिए दिल्ली और भोपाल के लैब भेजे दिए गए हैं. साथ ही डॉक्टरों की टीम ने ग्रामीणों को इस बीमारी से बचाव के तरीके भी सुझाए.

स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आईडीएसपी भाेपाल के निर्देश पर एहतियात के तौर पर ग्रामीणों के ब्लड सैंपल लिए हैं. सैंपल को जांच के लिए दिल्ली और भोपाल लैब भेजे गए. डॉक्टरों ने ग्रामीणों को निर्देश दिए कि पानी उबालकर पियें. आसपास साफ-सफाई रखें. यदि शरीर पर किसी भी प्रकार के दाग-धब्बे, रेशे या गले में खराश और सर्दी जुकाम के लक्षण दिखाई दें, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं.

कैसे करें एंथ्रेक्स बीमारी से बचाव

सीबीएमओ डॉक्टर दीपेंद्र सलामे ने बताया कि "हीवरा पृथ्वीराम में सब कुछ सामान्य है, लेकिन शासन के निर्देश पर 31 लोगों के सैंपल लेकर दिल्ली में भेजे गए हैं." पशु रोग सर्जन डॉक्टर अंकित मेश्राम ने बताया कि "गायों को बहुत तेज बुखार होने, जानवर के सुस्त पड़ने, शरीर में बेचैनी होने के साथ ही जानवरों की मौत के बाद नाक, मुंह और मलद्वार से खून का रिसाव होने पर तुरंत पशु चिकित्सक से सलाह लेना चाहिए. रोग के रोकथाम के लिए हर साल गाय, भैंसे में एंथ्रेक्स स्पॉर टीका लगाना आवश्यक है. इससे जानवरों को इस खतरनाक रोग से बचाया जा सकता है."

इंसानों में भी बीमारी फैलने का होता है खतरा

पशु चिकित्सकों का कहना है कि आमतौर पर यह बीमारी गाय, बकरी और भेड़ में होती है, लेकिन कई बार मांस खाने, दूध पीने और उनके रेशों के संपर्क में आने से इंसानों में भी फैल सकती है. इस तरह की कोई परेशानी न हो इसलिए जहां यह बीमारी फैली है उन लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत होती है. फिलहाल छिंदवाड़ा और पांढुर्ना में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिए गए हैं. बीमारी को फैलने से रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार जांच कर रही है.