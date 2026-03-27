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कवर्धा के पेण्ड्रीकला धान खरीदी केंद्र में 70 लाख का धान गायब, प्रभारी गिरफ्तार

कागजों में बढ़ाया धान, जमीन से गायब हुआ स्टॉक: 70 लाख की हेराफेरी में खरीदी प्रभारी गिरफ्तार, जांच में खुला पूरा खेल

Paddy Scam kawardha
कवर्धा के पेण्ड्रीकला धान खरीदी केंद्र में 70 लाख का धान गायब (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 27, 2026 at 1:46 PM IST

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कवर्धा: जिले के पेण्ड्रीकला धान खरीदी केंद्र में सामने आया गबन अब केवल आंकड़ों का अंतर नहीं, बल्कि सुनियोजित हेराफेरी की कहानी बनकर उभरा है. रिकॉर्ड में बढ़ा-चढ़ाकर दिखाए गए स्टॉक और जमीन पर कम पाए गए धान के बीच बड़ा अंतर सामने आने के बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ. जांच के बाद खरीदी प्रभारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है.

भौतिक सत्यापन में हजारों क्विंटल धान कम

यह कोई साधारण लापरवाही नहीं, बल्कि योजनाबद्ध तरीके से किया गया आर्थिक अपराध था. पूरा मामला तब सामने आया जब खरीदी केंद्र का निरीक्षण किया गया. कागजों में दर्ज आंकड़ों के अनुसार बड़ी मात्रा में धान मौजूद होना चाहिए था, लेकिन भौतिक सत्यापन में हजारों क्विंटल धान कम पाया गया. इस अंतर ने जांच एजेंसियों को सतर्क किया और गहराई से पड़ताल शुरू हुई.

Paddy Scam kawardha
70 लाख का धान गायब, प्रभारी गिरफ्तार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कैसे खुला खेल, किसने रची साजिश

जांच में सामने आया कि खरीदी प्रभारी विवेक चंद्राकर ने तौल पत्रकों और रजिस्टर में कुटरचना कर धान की मात्रा अधिक दर्शाई. वास्तविक स्टॉक और दर्ज आंकड़ों के बीच अंतर को छिपाने के लिए रिकॉर्ड में लगातार हेरफेर किया गया. इसी हेराफेरी के चलते करीब 2272 क्विंटल धान का हिसाब नहीं मिला, जिसकी कीमत 70 लाख रुपये से अधिक आंकी गई.

कौन और क्यों हुआ गिरफ्तार?

जांच के दौरान संदेह की सुई सीधे खरीदी प्रभारी पर जाकर टिक गई. पूछताछ में यह स्पष्ट हुआ कि उसने धान खरीदी प्रक्रिया के दौरान जानबूझकर रिकॉर्ड में गड़बड़ी की. सरकारी अमानत में खयानत और आर्थिक लाभ के उद्देश्य से किए गए इस कृत्य के चलते उसे आरोपी बनाया गया. साक्ष्य मिलने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया.

रिकॉर्ड से सच्चाई तक

मामले की तह तक पहुंचने के लिए जांच टीम ने दस्तावेजों का मिलान, गवाहों के बयान और भौतिक सत्यापन जैसे कई स्तरों पर काम किया. कागजों और जमीन के अंतर ने ही पूरे घोटाले की परतें खोल दीं. जांच में यह भी सामने आया कि यदि समय रहते निरीक्षण नहीं होता, तो यह हेराफेरी और बढ़ सकती थी.

व्यवस्था पर सवाल, जवाबदेही तय करने की जरूरत

इतनी बड़ी मात्रा में धान का गायब होना यह संकेत देता है कि निगरानी व्यवस्था में गंभीर खामियां हैं. खरीदी केंद्रों पर नियमित जांच और पारदर्शिता की कमी ऐसे मामलों को जन्म देती है. यह घटना केवल एक केंद्र तक सीमित नहीं मानी जा रही, बल्कि पूरे सिस्टम की समीक्षा की जरूरत को उजागर कर रही है.

यह मामला जहां एक ओर सरकारी तंत्र को सतर्क करने वाला है, वहीं यह भी संदेश देता है कि रिकॉर्ड में छेड़छाड़ कर सच्चाई को ज्यादा समय तक छिपाया नहीं जा सकता. समय रहते हुई जांच ने न केवल घोटाले का पर्दाफाश किया, बल्कि जिम्मेदार व्यक्ति को कानून के शिकंजे तक पहुंचा दिया.

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