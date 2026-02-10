ETV Bharat / state

सूरजपुर में धान मंडी से धान की चोरी, सीसीटीवी में कैद आरोपी, सुरक्षा पर उठे सवाल

छत्तीसगढ़ में धान खरीदी खत्म हो चुकी है. इस बीच सूरजपुर में धान की चोरी की घटना हुई है.

Surajpur Paddy Procurement Center and Paddy Mandi
सूरजपुर धान खरीदी केंद्र और धान मंडी (ETV BHARAT)
Published : February 10, 2026 at 3:31 PM IST

सूरजपुर: छत्तीसगढ़ के वनांचल जिले सूरजपुर में धान की चोरी का खुलासा हुआ है. यहां के जिला मुख्यालय स्थिति धान खरीदी केंद्र और धान मंडी में चोरी की वारदात हुई है. जिला मुख्यालय स्थित धान खरीदी केंद्र सूरजपुर में चोर धान चोरी करते नजर आ रहे हैं. चोरों की यह हरकत सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई.

धान चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद

सीसीटीवी फुटेज में देख सकते हैं कि कैसे चोर धान की बोरियों को अपने कंधे पर उठाकर ले जा रहे हैं. हैरानी की बात यह है कि यह चोरी खुलेआम की जा रही है. उस दौरान न तो कोई सुरक्षा कर्मी दिखाई देता है और न ही कोई रोक-टोक करता नजर आ रहा है. चोरी का खुलासा होने के बाद सूरजपुर जिला प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं.

सूरजपुर के धान खरीदी केंद्र से धान की चोरी (ETV BHARAT)

धान चोरी की घटना से लोगों में गुस्सा

धान खरीदी का यह केंद्र शासन की महत्वपूर्ण व्यवस्था के तहत संचालित होता है,जहां किसानों की उपज सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी प्रशासन की होती है. ऐसे में इस तरह की चोरी न सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है,बल्कि किसानों और शासन दोनों को नुकसान पहुंचाने वाली है. धान चोरी का वीडियो सामने आया जिसके बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है. लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब धान खरीदी केंद्र में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, तो फिर चोरी कैसे हो रही है और जिम्मेदार अधिकारी क्या कर रहे हैं.

पुलिस को दी गई धान चोरी की सूचना

धान चोरी के इस केस की जानकारी पुलिस को दी गई है. उम्मीद की जा रही है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान कर जल्द ही कड़ी कार्रवाई की जाएगी. धान चोरी का यह केस सूरजपुर में चर्चा का विषय बन चुका है. धान तिहार के बाद धान खरीदी केंद्रों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं.

