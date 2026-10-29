कबीरधाम में धान खरीदी से पहले बड़ी कार्रवाई, 86.40 क्विंटल धान जब्त
धान खरीदी शुरू होने से पहले ही बिचौलिए एक्टिव हो गए हैं. कबीरधाम में पांच स्थानों पर छापेमारी की गई. महबूब खान की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 29, 2026 at 10:28 AM IST
कबीरधाम: 15 नवंबर धान खरीदी सीजन से पहले कबीरधाम जिला प्रशासन ने अवैध धान कारोबार और बिचौलियों की गतिविधियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. कलेक्टर तुलिका प्रजापति के निर्देश पर खाद्य विभाग और मंडी समिति की संयुक्त टीम ने जिले के पांच स्थानों पर कार्रवाई करते हुए 216 बोरी धान जब्त किया. जब्त धान का कुल वजन 86.40 क्विंटल है. मामले में संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ मंडी अधिनियम के तहत पांच प्रकरण दर्ज किए गए हैं.
इन पांच स्थानों से जब्त हुआ धान
कार्रवाई के दौरान बजरंगबली ट्रेडर्स, उड़ियाकला (सहसपुर लोहारा) से 60 बोरी यानी 24 क्विंटल धान जब्त किया गया. भोजराम पटेल, बिडोरा के यहां से 40 बोरी यानी 16 क्विंटल, पेखन साहू, कल्याणपुर से 55 बोरी यानी 22 क्विंटल, परमात्मा ट्रेडर्स, भागूटोला से 50 बोरी यानी 20 क्विंटल और अजय नाग, तरेगांव जंगल से 11 बोरी यानी 4.40 क्विंटल धान बरामद किया गया.
|धान खरीदी शुरू होने से पहले अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए निगरानी बढ़ाई गई है.इसी कड़ी में संयुक्त टीम ने ग्राम उड़ियाकला, बिडोरा, कल्याणपुर, भागूटोला और तरेगांव जंगल में कार्रवाई की-चंद्रशेखर देवांगन, खाद्य अधिकारी
पारदर्शी खरीदी पर प्रशासन का जोर
प्रशासन की इस कार्रवाई से अवैध रूप से धान का भंडारण करने वालों में हड़कंप मचा है.जिला प्रशासन का कहना है कि आगामी धान खरीदी व्यवस्था को पारदर्शी और सुचारू बनाए रखने के लिए अवैध भंडारण, अनियमित कारोबार और बिचौलियों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है. नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी.