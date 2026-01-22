ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ को खोखला कर रहे 14 VIP मुसुआ! धान घोटाले से लेकर जल-जंगल-जमीन तक सब कुछ कुतर रही सरकार: दीपक बैज

कांग्रेस प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में दीपक बैज ने सरकार को जमकर कोसा.

ALLEGED PADDY SCAM
छत्तीसगढ़ को खोखला कर रहे 14 VIP मुसुआ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 22, 2026 at 8:32 PM IST

रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजनीति में इन दिनों “मुसुआ” शब्द सबसे बड़ा प्रतीक बन गया है. कांग्रेस ने धान घोटाले को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने आरोप लगाया कि प्रदेश में असली मुसुआ खेतों में नहीं, बल्कि सत्ता के गलियारों में बैठे हैं. उन्होंने कहा कि सरकार में बैठे 14 VIP मुसुआ मिलकर धान, जल, जंगल, जमीन और खनिज संसाधनों को कुतर-कुतर कर पूरे छत्तीसगढ़ को अंदर से खोखला कर रहे हैं.



“धान मुसुआ नहीं, सरकार के VIP मुसुआ खा गए”

कांग्रेस प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में दीपक बैज ने कहा कि प्रदेश में करीब 1500 करोड़ रुपये से ज्यादा का धान घोटाला हुआ है. जब सरकार से सवाल पूछे जाते हैं, तो जवाब मिलता है कि “मुसुआ खा गया”. बैज ने तंज कसते हुए कहा कि 1-2 किलो या 1-2 क्विंटल धान मुसुआ खा जाए, यह समझ में आता है, लेकिन 7-7 करोड़ रुपये का धान कोई मुसुआ कैसे खा सकता है? यह साफ है कि धान असली मुसुआ यानी सरकार के लोगों ने खाया है.

कांग्रेस प्रदेश कार्यालय राजीव भवन (ETV Bharat)



“कवर्धा से बस्तर तक घूमने वाला कौन सा सुपर मुसुआ है?”

दीपक बैज ने कहा, कवर्धा में करीब 750 करोड़ रुपये, महासमुंद में 6.5 करोड़ रुपये और इसके बाद बस्तर में भी धान “मुसुआ द्वारा खाए जाने” की कहानी सामने आई. बैज ने सवाल उठाया कि ऐसा कौन सा मुसुआ है जो कवर्धा से लेकर बेमेतरा, महासमुंद और बस्तर तक पूरे प्रदेश में घूम-घूमकर अरबों रुपये का धान खा रहा है. यह साफ तौर पर एक सुनियोजित घोटाले को छुपाने की कोशिश है.



“गांव के मुसुआ को बदनाम किया, असली मुसुआ सरकार में बैठे हैं”

कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि इस धान घोटाले को छुपाने के लिए सरकार ने जानबूझकर धान को सड़ाया और उसका ठीकरा बेचारे गांव के मुसुआ पर फोड़ दिया. बैज ने कहा कि असली मुसुआ ये 14 VIP लोग हैं, जिन्होंने मिलकर पूरे धान खरीदी सिस्टम को चौपट कर दिया है, अब गांव के मुसुआ को बदनाम किया जा रहा है.



“अब धान ही नहीं, जल-जंगल-जमीन-खनिज भी कुतर रहे हैं”

दीपक बैज ने कहा, ये 14 VIP मुसुआ सिर्फ धान तक सीमित नहीं हैं, बल्कि जल संसाधन, जंगल, जमीन और खनिज संपदा तक को कुतर रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ की संपदा को योजनाबद्ध तरीके से लूटा जा रहा है और प्रदेश को अंदर से कमजोर किया जा रहा है.



“धान खरीदी बंद, किसान टोकन के लिए भटक रहे”

कांग्रेस ने बताया कि धान खरीदी की अंतिम तिथि 31 जनवरी तय की गई है, लेकिन अब केवल कुछ ही कार्यदिवस बचे हैं. ऑनलाइन टोकन बंद कर दिए गए हैं और ऑफलाइन टोकन भी नहीं काटे जा रहे. नतीजा यह है कि 5.5 लाख से ज्यादा किसान अब तक धान नहीं बेच पाए हैं. करीब 4.7 लाख किसानों का पंजीयन ही नहीं हो पाया है. बैज ने कहा कि किसान परेशान और हलकान हैं, लेकिन सरकार आंख मूंदे बैठी है.


“लक्ष्य से बहुत पीछे सरकार, फिर भी तिथि बढ़ाने को तैयार नहीं”

कांग्रेस के अनुसार इस साल धान खरीदी का लक्ष्य 165 लाख मीट्रिक टन है, जबकि अब तक सिर्फ 115 लाख मीट्रिक टन की ही खरीदी हो पाई है. यानी सरकार के अपने लक्ष्य का करीब 30 प्रतिशत धान अभी बाकी है. बैज ने कहा कि बचे हुए दिनों में 50 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी असंभव है, इसलिए कांग्रेस ने मांग की है कि धान खरीदी की तिथि कम से कम एक माह बढ़ाई जाए.



“धान खरीदी भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा बन चुकी है”

दीपक बैज ने आरोप लगाया कि धान की सुरक्षा और रखरखाव की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है, लेकिन इस सरकार की लापरवाही और भ्रष्टाचार के कारण एक ही साल में 1037 करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान हो चुका है. उन्होंने कहा कि पिछले साल का लाखों क्विंटल धान अब तक मिलिंग नहीं हो पाया है और कई जगहों पर धान सड़ रहा है, भीग रहा है और खराब हो रहा है.



“बस्तर में एक लाख क्विंटल से ज्यादा धान सड़ गया”

कांग्रेस के अनुसार सरकार की लापरवाही के चलते सिर्फ बस्तर संभाग में ही 1 लाख क्विंटल से ज्यादा धान खराब हो चुका है. बैज ने कहा कि यह सिर्फ प्रशासनिक चूक नहीं, बल्कि सत्ता के संरक्षण में किया गया अपराध है, ताकि धान खराब होने के नाम पर बड़े घोटाले को अंजाम दिया जा सके.



“भाजपा ने किसानों के 6500 करोड़ रुपये दबा लिए”

दीपक बैज ने याद दिलाया कि भाजपा ने 2023 के चुनाव में किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल में धान खरीदने का वादा किया था, लेकिन सरकार बनने के बाद किसानों को पूरी रकम नहीं दी जा रही है. कांग्रेस का आरोप है कि इस तरह से करीब 6500 करोड़ रुपये किसानों के हक के अब तक रोके गए हैं.



“मनरेगा को कमजोर कर रही मोदी सरकार”

कांग्रेस ने मनरेगा के मुद्दे पर भी केंद्र सरकार पर हमला बोला. बैज ने कहा कि मनरेगा को अधिकार आधारित कानून से हटाकर एक नियंत्रित और सशर्त योजना बनाया जा रहा है, जिससे मजदूरों का हक छीना जा रहा है. उन्होंने बताया कि कांग्रेस फरवरी भर ‘मनरेगा बचाओ आंदोलन’ चलाएगी.



“गाइडलाइन दरों पर सरकार का कन्फ्यूजन, जनता हलाकान”

कांग्रेस ने कहा कि जमीनों की गाइडलाइन दरें बढ़ाकर सरकार खुद ही पीछे हट गई, लेकिन एक महीने से ज्यादा समय बीतने के बाद भी कोई अंतिम फैसला नहीं हो पाया है. इससे जमीन की खरीदी-बिक्री लगभग ठप हो गई है और किसान व व्यापारी दोनों परेशान हैं. कांग्रेस ने मांग की है कि पिछले साल की गाइडलाइन दरें तुरंत लागू की जाएं.



“शंकराचार्य से कागज मांगना पूरे सनातन धर्म का अपमान”

दीपक बैज ने प्रयागराज में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ हुए व्यवहार की कड़ी निंदा की. बैज ने कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके सामने झुके थे, तब वे शंकराचार्य थे, लेकिन अब जब वे सरकार से सवाल पूछ रहे हैं तो उनसे प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है. कांग्रेस ने इसे सनातन परंपरा और हिंदू धर्म का अपमान बताया.

कांग्रेस का कहना है कि छत्तीसगढ़ में असली संकट खेतों के मुसुआ नहीं, बल्कि सत्ता में बैठे 14 VIP मुसुआ हैं, जो धान से लेकर जल-जंगल-जमीन तक सब कुछ कुतर रहे हैं और प्रदेश को अंदर से खोखला कर रहे हैं.

