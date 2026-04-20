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कवर्धा के चार खरीदी केंद्रों से हजारों क्विंटल धान गायब, दोषियों से वसूली की तैयारी

सोसायटी से हजारों क्विंटल धान गायब होने के मामले में कांग्रेस ने धान खरीदी केंद्रों के प्रभारियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है.

KAWARDHA PADDY SCAM
कवर्धा धान गायब (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 20, 2026 at 5:09 PM IST

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कवर्धा: जिले के धान खरीदी केंद्रों में एक बार फिर भारी गड़बड़ी सामने आई है. खाद्य विभाग द्वारा किए गए भौतिक सत्यापन में हजारों क्विंटल धान की कमी का खुलासा हुआ है, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं.

कवर्धा के 4 खरीदी केंद्रों में धान गायब

जानकारी के अनुसार पंडरिया विकासखंड के बाघा मुड़ा सोसायटी, रमतला और बघर्रा केंद्रों में लगभग पांच हजार क्विंटल धान कम पाया गया है. वहीं मरका सोसायटी में 110 बोरी धान अतिरिक्त मिलने की बात भी सामने आई है, जो रिकॉर्ड में गड़बड़ी की ओर इशारा करता है. मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच कमेटी ने प्रकरण तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया है.

Paddy scam in Kawardha
हजारों क्विंटल धान गायब (ETV Bharat Chhattisgarh)

कर्मचारियों को नोटिस, वसूली कार्रवाई भी

वहीं कलेक्टर गोपाल वर्मा ने संज्ञान लेते हुए संबंधित कर्मचारियों को नोटिस जारी किया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि दोषियों से वसूली की जाएगी और आवश्यक होने पर एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी.

Paddy scam in Kawardha
हजारों क्विंटल धान गायब (ETV Bharat Chhattisgarh)

कांग्रेस करेगी प्रदेशभर में प्रदर्शन

इस बीच राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है. कांग्रेस ने इस पूरे मामले में प्रशासन पर लापरवाही और आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया है. युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव आकाश केशरवानी ने कहा कि जिले में लगातार धान घोटाले सामने आ रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारों पर कार्रवाई नहीं हो रही है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पहले करोड़ों रुपए का धान “चूहे खा गए” और अब फिर हजारों क्विंटल धान गायब हो गया है, जो गंभीर अनियमितता को दर्शाता है. उन्होंने आगे आरोप लगाया कि धान खरीदी केंद्रों के प्रभारियों को संरक्षण दिया जा रहा है, जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है.

खरीदी केंद्रों से धान गायब पर कांग्रेस (ETV Bharat Chhattisgarh)

कांग्रेस नेता ने कहा कि खरीदी केंद्रों में करोड़ों रुपये का धान गायब होने के मामले में बड़े स्तर पर प्रदेशभर में प्रदर्शन किया जाएगा.

Paddy scam in Kawardha
हजारों क्विंटल धान गायब (ETV Bharat Chhattisgarh)
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