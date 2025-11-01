करनाल में धान घोटाला: 12 हजार क्विंटल जीरी गायब, 6 करोड़ के गबन का आरोप, फिजिकल जांच में मिली अनियमितता
Paddy scam in Karnal: हरियाणा के करनाल में धान घोटाला सामने आया है. इसमें बड़े अधिकारियों के नाम भी सामने आए हैं.
Published : November 1, 2025 at 11:17 AM IST
करनाल: हरियाणा के करनाल में धान घोटाला सामने आया है. प्रशासनिक जांच में करोड़ों रुपये के धान के गबन का खुलासा हुआ है. सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए मिल मालिक और चार खाद्य आपूर्ति निरीक्षकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है.
12 हजार क्विंटल धान गायब: जिला प्रशासन द्वारा की गई फिजिकल जांच में सलारू रोड स्थित मैसर्ज बटान फूड्स राइस मिल में करीब 12,659 क्विंटल धान कम पाया गया. इसकी बाजार कीमत 3 करोड़ 54 लाख 46 हजार 936 रुपये आंकी गई. जांच रिपोर्ट में सामने आया कि मिल मालिक ने किराया नामे को लेकर फर्जी शपथ पत्र दिए थे.
फिजिकल जांच में मिली अनियमितता: खाद्य आपूर्ति नियंत्रक अनिल कुमार की शिकायत के अनुसार, खरीफ सीजन 2025-26 के दौरान इस मिल को कुल 67,013 बैग पीआर धान आवंटित किए गए थे. जांच में 33,254 बैग और भाटिया प्लेटी जुंडला में 30,853 बैग पाए गए. जबकि भाटिया प्लेटी को धान रखने की अनुमति ही नहीं थी.
फर्जी किरायानामा और गलत शपथ पत्र: मार्केट कमेटी जुंडला की रिपोर्ट में ये भी सामने आया कि भाटिया प्लेटी पर राधे राधे, शक्ति और भोलेनाथ राइस मिलों का स्टॉक था, लेकिन वहां फूड्स का एक दाना भी वहां नहीं मिला. फिर भी मिल संचालक सतीश कुमार ने विभाग को ये कहकर 10 अक्टूबर को शपथ पत्र दिया कि प्लेटी किराये पर ली गई है. जो जांच में पूरी तरह झूठा निकला.
विभागीय अधिकारियों पर भी गिरी गाज: मामले में केवल मिल मालिक ही नहीं, बल्कि चार मंडी निरीक्षक. यशवीर सिंह (घरौंडा), संदीप शर्मा (जुंडला), समीर वशिष्ठ (करनाल) और लोकेश (निसिंग) के खिलाफ भी करनाल सदर थाने में केस दर्ज किया गया है. डीसी उत्तम सिंह ने कहा है कि "रिकॉर्ड, ट्रांसपोर्ट रसीदें और बैंक ट्रांजैक्शन की दोबारा जांच के आदेश दिए गए हैं."
दो थानों में दर्ज हुए केस, कार्रवाई शुरू: करनाल पुलिस अधीक्षक गंगाराम पूनिया ने बताया कि "धान घोटाले से जुड़ी दो शिकायतें पुलिस को प्राप्त हुई हैं. एक मामला सदर थाना करनाल में दर्ज हुआ है, जबकि दूसरा तरावड़ी थाना में. सदर थाने में एक राइस मिलर के खिलाफ और तरावड़ी में मार्केट कमेटी सचिव व एक इंस्पेक्टर पर एफआईआर दर्ज की गई है."
दोनों जगह मिला करोड़ों का अंतर: एसपी पूनिया के मुताबिक "एक जगह धान में करीब ढाई करोड़ रुपये का अंतर पाया गया, जबकि दूसरी जगह साढ़े 3 करोड़ रुपये का. दोनों मामलों में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं. जिस किसी की भी संलिप्तता सामने आएगी, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी."
प्रशासन ने कसा शिकंजा: इस घोटाले ने करनाल जिले में धान मिलिंग प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं. अब जिला प्रशासन और पुलिस मिलकर इस धान घोटाले के हर पहलू की गहराई से जांच कर रहे हैं.
