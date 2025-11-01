ETV Bharat / state

करनाल में धान घोटाला: 12 हजार क्विंटल जीरी गायब, 6 करोड़ के गबन का आरोप, फिजिकल जांच में मिली अनियमितता

Paddy scam in Karnal ( Etv Bharat )

करनाल: हरियाणा के करनाल में धान घोटाला सामने आया है. प्रशासनिक जांच में करोड़ों रुपये के धान के गबन का खुलासा हुआ है. सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए मिल मालिक और चार खाद्य आपूर्ति निरीक्षकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है. 12 हजार क्विंटल धान गायब: जिला प्रशासन द्वारा की गई फिजिकल जांच में सलारू रोड स्थित मैसर्ज बटान फूड्स राइस मिल में करीब 12,659 क्विंटल धान कम पाया गया. इसकी बाजार कीमत 3 करोड़ 54 लाख 46 हजार 936 रुपये आंकी गई. जांच रिपोर्ट में सामने आया कि मिल मालिक ने किराया नामे को लेकर फर्जी शपथ पत्र दिए थे. करनाल में धान घोटाला: 12 हजार क्विंटल जीरी गायब (Etv Bharat) फिजिकल जांच में मिली अनियमितता: खाद्य आपूर्ति नियंत्रक अनिल कुमार की शिकायत के अनुसार, खरीफ सीजन 2025-26 के दौरान इस मिल को कुल 67,013 बैग पीआर धान आवंटित किए गए थे. जांच में 33,254 बैग और भाटिया प्लेटी जुंडला में 30,853 बैग पाए गए. जबकि भाटिया प्लेटी को धान रखने की अनुमति ही नहीं थी. फर्जी किरायानामा और गलत शपथ पत्र: मार्केट कमेटी जुंडला की रिपोर्ट में ये भी सामने आया कि भाटिया प्लेटी पर राधे राधे, शक्ति और भोलेनाथ राइस मिलों का स्टॉक था, लेकिन वहां फूड्स का एक दाना भी वहां नहीं मिला. फिर भी मिल संचालक सतीश कुमार ने विभाग को ये कहकर 10 अक्टूबर को शपथ पत्र दिया कि प्लेटी किराये पर ली गई है. जो जांच में पूरी तरह झूठा निकला.