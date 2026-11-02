धान तिहार से पहले छत्तीसगढ़ में धान घोटाला, कांकेर करोड़ों का गबन, दो कर्मचारियों पर गाज
कांकेर में धान खरीदी में 1.44 करोड़ का गबन हुआ है. सुशील सलाम की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 2, 2026 at 8:25 PM IST
कांकेर: छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से धान तिहार की शुरुआत हो रही है. उससे पहले प्रदेश में धान का स्कैम हुआ है. पूरा मामला बस्तर के कांकेर जिले का है. भानुप्रतापपुर विकासखंड के आदिम जाति सेवा सहकारी समिति आसुलखार में 1 करोड़ 44 लाख 18 हजार 720 रुपये की गड़बड़ी पाई गई है. जिसके बाद पुलिस ने धान खरीदी प्रभारी और बारदाना प्रभारी को गिरफ्तार किया है. संयुक्त जांच समिति की जांच में 11 हजार 628 बोरा बारदाना और 4 हजार 651 क्विंटल से अधिक धान की कमी पाई गई है.
खरीफ वर्ष 2025-26 में हुई गड़बड़ी
खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में आदिम जाति सेवा सहकारी समिति आसुलखार के माध्यम से कुल 748 किसानों से 36 हजार 703.20 क्विंटल धान की खरीदी की गई थी. इसके विरुद्ध 30 हजार 855.95 क्विंटल धान का उठाव किया गया. इसके बाद कलेक्टर कार्यालय की खाद्य शाखा द्वारा गठित संयुक्त जांच समिति ने समिति में उपलब्ध धान और बारदाने का भौतिक सत्यापन किया.
धान खरीदी में दो आरोपी कर्मचारी गिरफ्तार
जांच के दौरान 11,628 बोरा बारदाना और 4,651.20 क्विंटल धान की कमी सामने आई. इसकी कुल कीमत 1 करोड़ 44 लाख 18 हजार 720 रुपये आंकी गई. जांच प्रतिवेदन में धान खरीदी प्रभारी टिकेश्वर पोटाई और बारदाना प्रभारी भोज कुमार जैन की संलिप्तता पाई गई है. इसके बाद समिति प्रबंधक ने भानुप्रतापपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई और आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
कांकेर पुलिस ने बीएनएस की धारा 316(5), 318(4) और 3(5) के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की. गिरफ्तारी के बाद दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया है. अदालत ने दोनों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है.