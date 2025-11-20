ETV Bharat / state

धान खरीदी: कबीरधाम में सहकारी समिति प्रबंधकों और ऑपरेटर्स की हड़ताल स्थगित, कल से कामकाज होगा सामान्य

हड़ताल स्थगित होने से किसानों ने ली राहत की सांस: सेवा सहकारी समिति प्रबंधकों और कंप्यूटर ऑपरेटर्स की बीते 3 नवंबर से जारी अनिश्चितकालीन हड़ताल अब स्थगित हो गई है. जिला सहकारी संघ के पदाधिकारियों ने गुरुवार को कलेक्टर गोपाल वर्मा से मुलाकात कर हड़ताल स्थगित किए जाने संबंधी पत्र जिला प्रशासन को सौंपा. जिला सहकारी संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि शासन द्वारा 15 नवंबर से धान खरीदी प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है, ऐसे में किसानों के हित और खरीदी व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए कर्मचारियों ने हड़ताल रोकने का निर्णय लिया गया है. हड़ताल स्थगित होने के बाद सभी कर्मचारी 21 नवंबर, शुक्रवार से अपने-अपने कार्यस्थलों पर कामकाज फिर से शुरू करेंगे.

कबीरधाम: धान खरीदी केंद्रों पर अपनी फसल बेचने आ रहे किसानों को फसल बेचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था. दरअसल अपनी मांगों को लेकर सहकारी समिति के प्रबंधक और ऑपरेटर्स 3 नवंबर से हड़ताल पर चले गए थे. उनके हड़ताल पर जाने के बाद 15 नवंबर से शुरू हुई धान खरीदी पर असर पड़ रहा था.

जिले के 98 सेवा सहकारी समिति के 108 उपार्जन केन्द्रों के प्रभारी एवं कंप्यूटर ऑपरेटर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर थे, इस दौरान अन्य कर्मचारियों से धान खरीदी कराया जा रहा था, आज प्रबंधक संघ फैसला लेकर हड़ताल स्थगित कर दिया गया है और शुक्रवार से सुचारू रूप से जिले सभी 108 खरीदी केंद्र में धान खरीदी किया जाएगा. हम उनकी इस पहल का स्वागत करते हैं: गोपाल वर्मा, कलेक्टर, कवर्धा

मान गए हड़ताली कर्मचारी: 3 नवंबर से प्रबंधक और कंप्यूटर ऑपरेटर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर थे, जिसके कारण जिले के कई उपार्जन केंद्रों में धान खरीदी की व्यवस्था प्रभावित हो रही थी. टोकन वितरण में रुकावट, दस्तावेज सत्यापन में देरी और किसान से समर्थन मूल्य में की जा रही धान खरीदी में दिक्कतों का सामना जिला प्रशासन को करना पड़ रहा था. किसान भी खरीदी केंद्र पर आकर परेशान हो रहे थे. इसके बाद जिला प्रशासन की टीम लगातार हड़ताली कर्मचारियों से बातचीत कर समाधान निकालने की कोशिश में जुटी थी. गुरुवार को कलेक्टर गोपाल वर्मा ने एक बार फिर नाराज कर्मचारियों से बातचीत की.



कलेक्टर गोपाल वर्मा से चर्चा के दौरान जिला सहकारी संघ ने कहा, किसानों को हो रही असुविधा को ध्यान में रखते हुए उन लोगों ने हड़ताल स्थगित करने का फैसला लिया है. किसान हित को ध्यान में रखते हुए कर्मचारी कल से काम पर लौट रहे हैं. जिला प्रशासन की ओर से भी कर्मचारियों को भरोसा दिया गया है कि उनकी सभी मांगों पर विचार किया जाएगा और उसका समाधान भी किया जाएगा. जिला प्रशासन से सार्थक आश्वासन मिलने के बाद कल से सभी कर्मचारी काम पर लौट आएंगे.