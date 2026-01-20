ETV Bharat / state

धान खरीदी बिक्री में धांधली रोकने में जुटा प्रशासन, बिचौलिया और राइस मिलर्स से करोड़ों रुपये का अवैध धान जब्त

धान खरीदी में पारदर्शिता लाने और किसानों को परेशानी से बचाने के लिए जांजगीर जिला प्रशासन ने कई स्तर में अधिकारियों की नियुक्ति की है. राजस्व, खाद्य और सहकारी समिति की उड़नदस्ता टीम बनाई गई है. इस टीम ने अवैध धान के परिवहन और संग्रहण करने वाले बिचौलियों पर कार्रवाई की और अब तक 99 प्रकरण बनाए, जिसमें 3 हजार 744 क्विंटल धान जप्त किया गया है.

जांजगीर चांपा: छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी हो रही है. जांजगीर चांपा जिला में भी किसान अपना धान बेच रहे हैं. वहीं जिला प्रशासन भी अवैध धान बिक्री पर रोक लगाने के लिए मुस्तैद है. राजस्व, खाद्य और सहकारी समिति का उड़न दस्ता तैयार कर दबिश दी जा रही है.

इस बार जिला प्रशासन ने राइस मिलों पर भी निगरानी रखी और 26 मिल में छापा मार कार्रवाई की और स्टॉक परीक्षण कर धान और चावल का दस्तावेज चेक किया. जिला प्रशासन ने चार मिलर्स से एक लाख 7 हजार 399 क्विंटल धान जप्त किया है, जिसकी कीमत करोड़ों रुपए आंकी गई है.

इन राइस मिलों से करोड़ों का धान जब्त

1.नवागढ़ ब्लॉक के नेगुरडीह गांव के श्री हरि राइस मिल से 56 हजार 417 बोरी धान जब्त किया गया. धान का वजन 22 हजार 566 क्विंटल मिला, जिसकी कीमत 7 करोड़ रुपये आंकी गई.

2.धान का अवैध भंडारण और अनियमितता: बम्हनीडीह की ओम राइस मील में छापामार कार्रवाई. 57 हजार 150 बोरी धान, जिसका वजन 22 हजार 860 क्विंटल धान जब्त किया गया. अनुमानित कीमत करीब 7 करोड़ रुपये है.

3.खाद्य विभाग, राजस्व और सहकारी विभाग की टीम ने नवागढ़ क्षेत्र में एक ट्रक को रोक कर जांच की, जिसमें 580 बोरा चावल परिवहन करते मिला. चावल की बोरी सेमरा विष्णु एग्रो मिलिंग इंडस्ट्रीज से निकली थी, लेकिन एफसीआई गोदाम जाने के बजाए दूसरे मिल में जा रहा था. कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश 2016 के उलंघन का मामला दर्ज कर ट्रक और उसमें भरे 8 लाख 70 हजार रुपये का चावल जप्त कर नवागढ़ पुलिस को सौंपा. इस मामले का खुलासा होने के बाद जिला प्रशासन की टीम ने सेमरा के विष्णु एग्रो मिलिंग इंडस्ट्री में छापा मार कार्रवाई की, जहां 92 हजार 607 बोरा धान, जिसका वजन 37 हजार क्विंटल और कीमत 8 करोड़ 51 हजार रुपये है, उसे जप्त किया गया.

राइस मिलों पर निगरानी (ETV Bharat Chhattisgarh)

4. चावल के अवैध परिवहन और सेमरा राइस मिल से जब्त धान के प्रकरण से जुड़े केरा गांव के स्वास्तिक राइस मील में भी छापा मार कार्रवाई की गई, जहां घोषित स्टॉक से 278 क्विंटल धान कम पाया गया. वैध दस्तावेज नहीं मिलने पर अनुभव देवांगन के कब्जे से 62 हजार 325 बोरा धान, जिसका वजन 24 हजार 930 क्विंटल और अनुमानित लागत 5 करोड़ 73 लाख रुपये को जब्त किया गया. आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है.

करोड़ों रुपये का अवैध धान जब्त (ETV Bharat Chhattisgarh)

क्या कहते हैं अधिकारी

जांजगीर चांपा कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने बताया कि लगातार कार्रवाई की जा रही है. लगभग 99 प्रकरण 3744 क्विंटल के बने हैं. चार मिल पर छापामार कार्रवाई की गई है.

1 लाख 7 हजार 399 क्विंटल धान जब्त किया गया है. 1 लाख 11 हजार से ज्यादा क्विंटल धान जब्त किया गया है. लगातार कार्रवाई जारी है-जन्मेजय महोबे, कलेक्टर, जांजगीर चांपा

अंतिम दौर में धान खरीदी

जांजगीर चांपा जिला खाद्य अधिकारी कौशल साहू ने बताया कि धान खरीदी का अंतिम दौर चल रहा है. टोकन भी कट गया है लेकिन बिचौलिए डंप धान को खपाने और मिलर अपने मिल का धान रिसाइकल करने के रिकॉर्ड दुरुस्त नहीं कर रहे हैं. यही वजहै है कि बिना रिकॉर्ड के डंप धान को जब्त कर मंडी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है और इसका निपटारा कलेक्टर के न्यायालय से किया जाएगा.