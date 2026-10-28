ETV Bharat / state

धान किसानों के लिए बड़ा ऐलान, किसानों को लंबी लाइन और टोकन समस्या से मिलेगी मुक्ति: कृषि मंत्री

धान किसानों के लिए बड़ा ऐलान ( ETV Bharat )

रायपुर: इस बार धान खरीदी केंद्रों पर किसानों के पिछले बार की तुलना में ज्यादा सुविधाएं मिलने जा रही हैं. इस बात का जानकारी खुद कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने प्रेस कांफ्रेंस कर दी. कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा, ''15 नवंबर से पूरे प्रदेश में धान खरीदी की जाएगी. अभी तक प्रदेश के किसानों को लंबी-लंबी लाइन लगाने के साथ ही टोकन के लिए भटकना पड़ता था. ऐसे में पूरे प्रदेश में 360 नए धान खरीदी केंद्र खोले जाएंगे. जिससे किसानों को लंबी लाइन और टोकन के लिए भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी. हर साल की तरह इस साल भी प्रति एकड़ 21 क्विंटल तक धान 3100 रुपए क्विंटल में धान खरीदा जाएगा.''



15 नवंबर से धान खरीदी प्रदेश के कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कृषक उन्नति योजना और धान खरीदी से संबंधित निर्णयों का विशेष रूप से जिक्र करते हुए कहा कि इससे किसानों को सबसे अधिक लाभ मिलेगा. उन्हें प्रति एकड़ 21 क्विंटल के के हिसाब से 3100 रुपए समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी होगी. इसके साथ ही पंजीयन आदि की व्यवस्था को अत्यधिक सरल बना दिया गया है. पिछले वर्ष पंजीयन कराने वाले किसानों को नए सिरे से पंजीयन कराने से भी छूट दी गई है. इस निर्णय के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए नेताम ने कहा कि प्रदेश भाजपा की सरकार के किसान हितैषी निर्णयों ने ख़ुशहाली का एक नया अध्याय रचा है.