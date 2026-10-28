धान किसानों के लिए बड़ा ऐलान, किसानों को लंबी लाइन और टोकन समस्या से मिलेगी मुक्ति: कृषि मंत्री
प्रदेश के कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा, पूरे प्रदेश में 360 नए धान खरीदी केंद्र खोले जाएंगे. रितेश कुमार तंबोली की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 28, 2026 at 8:21 PM IST
रायपुर: इस बार धान खरीदी केंद्रों पर किसानों के पिछले बार की तुलना में ज्यादा सुविधाएं मिलने जा रही हैं. इस बात का जानकारी खुद कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने प्रेस कांफ्रेंस कर दी. कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा, ''15 नवंबर से पूरे प्रदेश में धान खरीदी की जाएगी. अभी तक प्रदेश के किसानों को लंबी-लंबी लाइन लगाने के साथ ही टोकन के लिए भटकना पड़ता था. ऐसे में पूरे प्रदेश में 360 नए धान खरीदी केंद्र खोले जाएंगे. जिससे किसानों को लंबी लाइन और टोकन के लिए भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी. हर साल की तरह इस साल भी प्रति एकड़ 21 क्विंटल तक धान 3100 रुपए क्विंटल में धान खरीदा जाएगा.''
15 नवंबर से धान खरीदी
प्रदेश के कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कृषक उन्नति योजना और धान खरीदी से संबंधित निर्णयों का विशेष रूप से जिक्र करते हुए कहा कि इससे किसानों को सबसे अधिक लाभ मिलेगा. उन्हें प्रति एकड़ 21 क्विंटल के के हिसाब से 3100 रुपए समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी होगी. इसके साथ ही पंजीयन आदि की व्यवस्था को अत्यधिक सरल बना दिया गया है. पिछले वर्ष पंजीयन कराने वाले किसानों को नए सिरे से पंजीयन कराने से भी छूट दी गई है. इस निर्णय के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए नेताम ने कहा कि प्रदेश भाजपा की सरकार के किसान हितैषी निर्णयों ने ख़ुशहाली का एक नया अध्याय रचा है.
मंत्रिपरिषद ने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में छत्तीसगढ़ प्रदेश के किसानों से 15 नवम्बर 2026 से धान खरीदी करने का निर्णय लिया है. उक्त अवधि में 27.50 लाख से अधिक किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से धान की खरीदी की जाएगी. किसान हित में बड़ा फैसला लेते हुए एग्रीस्टेक आईडीयुक्त विगत वर्ष के पंजीकृत सभी कृषकों को धान विक्रय हेतु मान्य किया है. अब इन किसानों को पृथक से पंजीयन की कोई आवश्यकता नहीं होगी: रामविचार नेताम, कृषि मंत्री
एग्रीस्टेक में पंजीयन को लेकर कही बड़ी बात
कृषि मंत्री ने कहा, ''एग्रीस्टेक में पंजीयन होने के कारण किसानों को धान विक्रय हेतु अलग से ऋण पुस्तिका समिति में लाने की आवश्यकता नहीं होगी. डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम धान के रकबे का ऑनलाइन निर्धारण डिजिटल रूप से सुनिश्चित हुआ है. वास्तविक किसानों से धान खरीदी सुनिश्चित करने हेतु बायोमेट्रिक आधारित धान की खरीदी की जाएगी. किसानों को बेहतर एवं सुगम व्यवस्था प्रदान करने हेतु 360 नए धान खरीदी केन्द्र प्रारम्भ किये जा रहे हैं. फलस्वरूप इस वर्ष 3100 धान खरीदी केन्द्रों के माध्यम से धान खरीदी कि जाएगी. धान खरीदी के लिए समितियों में समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं."
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