समर्थन मूल्य पर धान खरीदी को दो माह पूरे, धमतरी में अब तक 1182 करोड़ से ज्यादा की खरीदी

कलेक्ट्रेट से मिली जानकारी के अनुसार धमतरी जिले में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के लिए कुल 74 समितियों में 1,29,344 किसानों का 1,27,487.74 हेक्टेयर रकबा पंजीकृत है. 15 नवम्बर 2025 से अब तक 1,02,030 किसानों से 48,59,048.40 क्विंटल धान की खरीदी की जा चुकी है, जिसकी कुल राशि 1182.57 करोड़ रुपये है. वहीं, 92,549 किसानों को अब तक 1082.30 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है.

धमतरी : छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से धान खरीदी चल रही है. समर्थन मूल्य पर धान खरीदी को 15 जनवरी को दो माह पूरे हो गए. धमतरी जिले में शासन की नीति के अनुरूप समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन की प्रक्रिया सुव्यवस्थित, पारदर्शी एवं सुचारू रूप से संचालित की जा रही है. जिला प्रशासन ने सभी समितियों में धान खरीदी को लेकर जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं, ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो.

धमतरी धान खरीदी (ETV Bharat Chhattisgarh)

धमतरी कलेक्टर का संदेश

इस संबंध में कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने कहा कि समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है. किसानों को पारदर्शी व्यवस्था के तहत समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जा रहा है. किसी भी स्तर पर अनियमितता, अवैध भंडारण या परिवहन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी. जिला प्रशासन किसानों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है."

छत्तीसगढ़ में धान खरीदी में बना रिकॉर्ड

छत्तीसगढ़ में 13 जनवरी 2026 तक खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में अब तक 17,77,419 किसानों से 105.14 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है, जिसके एवज में किसानों को ₹23,448 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया है. यह अब तक के सभी वर्षों की तुलना में 13 जनवरी तक की सबसे अधिक खरीदी और सबसे अधिक भुगतान है.

यदि पिछले वर्षों के 13 जनवरी तक के आंकड़ों से तुलना की जाए तो खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में 13 जनवरी तक 17,49,003 किसानों से 72.15 LMT धान की खरीदी की गई थी और ₹13,550 करोड़ का भुगतान हुआ था. वर्ष 2021-22 में इसी अवधि तक 17,09,834 किसानों से 68.77 LMT धान खरीदा गया था, जिसके बदले ₹13,410 करोड़ किसानों को दिए गए थे.

खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में 13 जनवरी तक 22,14,302 किसानों से 97.67 LMT धान की खरीदी की गई थी और ₹20,022 करोड़ का भुगतान हुआ था. इन सभी वर्षों की तुलना में वर्ष 2025-26 में धान खरीदी की मात्रा और किसानों को वितरित की गई राशि दोनों ही उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी हैं.