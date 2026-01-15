ETV Bharat / state

समर्थन मूल्य पर धान खरीदी को दो माह पूरे, धमतरी में अब तक 1182 करोड़ से ज्यादा की खरीदी

धमतरी में 15 नवंबर 2025 से अब तक 1,02,030 किसानों से 48,59,048.40 क्विंटल धान की खरीदी की जा चुकी है.

PADDY PURCHASE AT SUPPORT PRICE
समर्थन मूल्य पर धान खरीदी (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 15, 2026 at 11:58 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

धमतरी: छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से धान खरीदी चल रही है. समर्थन मूल्य पर धान खरीदी को 15 जनवरी को दो माह पूरे हो गए. धमतरी जिले में शासन की नीति के अनुरूप समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन की प्रक्रिया सुव्यवस्थित, पारदर्शी एवं सुचारू रूप से संचालित की जा रही है. जिला प्रशासन ने सभी समितियों में धान खरीदी को लेकर जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं, ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो.

धमतरी में धान खरीदी

कलेक्ट्रेट से मिली जानकारी के अनुसार धमतरी जिले में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के लिए कुल 74 समितियों में 1,29,344 किसानों का 1,27,487.74 हेक्टेयर रकबा पंजीकृत है. 15 नवम्बर 2025 से अब तक 1,02,030 किसानों से 48,59,048.40 क्विंटल धान की खरीदी की जा चुकी है, जिसकी कुल राशि 1182.57 करोड़ रुपये है. वहीं, 92,549 किसानों को अब तक 1082.30 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है.

PADDY PURCHASE AT SUPPORT PRICE
धमतरी धान खरीदी (ETV Bharat Chhattisgarh)

धमतरी कलेक्टर का संदेश

इस संबंध में कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने कहा कि समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है. किसानों को पारदर्शी व्यवस्था के तहत समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जा रहा है. किसी भी स्तर पर अनियमितता, अवैध भंडारण या परिवहन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी. जिला प्रशासन किसानों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है."

छत्तीसगढ़ में धान खरीदी में बना रिकॉर्ड

छत्तीसगढ़ में 13 जनवरी 2026 तक खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में अब तक 17,77,419 किसानों से 105.14 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है, जिसके एवज में किसानों को ₹23,448 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया है. यह अब तक के सभी वर्षों की तुलना में 13 जनवरी तक की सबसे अधिक खरीदी और सबसे अधिक भुगतान है.

यदि पिछले वर्षों के 13 जनवरी तक के आंकड़ों से तुलना की जाए तो खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में 13 जनवरी तक 17,49,003 किसानों से 72.15 LMT धान की खरीदी की गई थी और ₹13,550 करोड़ का भुगतान हुआ था. वर्ष 2021-22 में इसी अवधि तक 17,09,834 किसानों से 68.77 LMT धान खरीदा गया था, जिसके बदले ₹13,410 करोड़ किसानों को दिए गए थे.

खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में 13 जनवरी तक 22,14,302 किसानों से 97.67 LMT धान की खरीदी की गई थी और ₹20,022 करोड़ का भुगतान हुआ था. इन सभी वर्षों की तुलना में वर्ष 2025-26 में धान खरीदी की मात्रा और किसानों को वितरित की गई राशि दोनों ही उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी हैं.

बाघ गणना 2026 : धमतरी में वन कर्मचारियों को मिली विशेष ट्रेनिंग, ट्रेल सर्वे एवं कैमरा ट्रैप विधि की दी गई जानकारी
धमतरी में अवैध धान पर प्रशासन की सख्त कार्रवाई, 20,976 क्विंटल धान व 605 क्विंटल चावल जब्त
मकर संक्रांति पतंग महोत्सव, दुर्ग में सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत भव्य आयोजन

TAGGED:

DHAMTARI
समर्थन मूल्य पर धान खरीदी
धमतरी धान खरीदी
CHHATTISGARH PADDY PROCUREMENT
PADDY PURCHASE AT SUPPORT PRICE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.