कोरबा में एस्मा के बाद भी समिति कर्मचारियों की हड़ताल जारी, धान खरीदी केद्रों पर नहीं पहुंच रहे किसान

एस्मा के बाद भी हड़ताल जारी: धान खरीदी की प्रक्रिया में कृषि अधिकारियों ने अपनी ड्यूटी लगाए जाने का विरोध किया. लेकिन एस्मा लागू होने के बाद कर्मचारियों ने अपना काम खरीदी केंद्रों में शुरू कर दिया है. सहकारी समिति के अधीन काम करने वाले प्रबंधक, फड़ प्रभारी, कंप्यूटर ऑपरेटर ही सालों से धान खरीदी करते आ रहे हैं. उनकी हड़ताल के कारण प्रशासन ने जिन अधिकारियों की ड्यूटी खरीदी उपार्जन केंद्रों में लगाई है. इस बार जिनकी ड्यूटी लगी है उन लोगों ने कभी भी धान की खरीदी नहीं की. उनके लिए यह काम बिल्कुल नया है, ऐसे में कहीं न कहीं धान खरीदी की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है.

कोरबा: एमएसपी रेट पर धान खरीदी की प्रक्रिया 15 नवंबर से शुरू हो चुकी है. प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदा जा रहा है. जिले में अभी तक काफी किसानों ने धान की कटाई नहीं की है. दूसरी ओर प्रत्येक वर्ष धान खरीदी की प्रक्रिया पूरी करने वाले समिति के कर्मचारी हड़ताल पर हैं. उनकी जगर पर 6 महीने के लिए नए ऑपरेटरों की भर्ती की गई है, तो फड़ प्रभारी के तौर पर ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, फूड इंस्पेक्टर और सहकारिता विभाग के इंस्पेक्टर की ड्यूटी लगाई गई है.

धान खरीदी की प्रक्रिया में आ रही दिक्कत: ईटीवी भारत ने जिले के सहकारी समिति, सोनपुरी का जायजा लिया. यहां से ही जिले में धान खरीदने की शुरुआत हुई थी. सोनपुरी खरीदी केंद्र में अबतक 10 क्विंटल धान खरीदा गया है. सोमवार को यहां एक भी किसान धान बेचने नहीं पहुंचा. न तो सोमवार को किसी किसान ने धान बेचने के लिए टोकन लिया. जो भी किसान यहां पहुंचे वह केवल जानकारी लेने आए थे. जिसके आधार पर यह कहना गलत नहीं होगा की हड़ताल और बदली हुई परिस्थितियों में किसान कहीं न कहीं खरीदी केंद्र तक नहीं पहुंच रहे हैं. इन हालातों में किसान कतरा रहे हैं.

65 में 4 केंद्रों में ही हुई खरीदी: कोरबा जिले में कुल मिलाकर 65 उपार्जन केंद्र हैं, जहां धान की खरीदी की जाती है. इस वर्ष समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए लगभग 49 हजार किसानों ने पंजीयन कराया है. वर्तमान में जिले के महज 4 उपार्जन केंद्रों में महज 97.20 क्विंटल धान की खरीदी हुई है. खरीदी का आंकड़ा बेहद कम है. धान खरीदी में रफ्तार नहीं आने का कारण यह भी है कि अधिकतर किसान अभी अपना धान काटने में ही लगे हैं. इस वर्ष मानसून भी काफी अनियमित रहा है. जिसके कारण समय पर धान की कटाई नहीं हो सकी है. जानकारों की मानें तो दिसंबर के पहले सप्ताह के बाद ही धान खरीदी में रफ्तार आएगी.

2 केंद्रों के प्रभारी पर एफआईआर, महासचिव बर्खास्त: समिति में काम ठप रहने और हड़ताल पर जाने के कारण प्रशासन ने छुरी, कटघोरा, निरधि और चैतमा के उपार्जन केंद्र में पदस्थ फड़ प्रभारी पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए थे. इनमें से निरधि और छुरी के फड़ प्रभारी पर एफआईआर दर्ज कर लिया गया. जबकि सहकारी समितियों के संगठन के जिला महासचिव को पद से बर्खास्त कर दिया गया. जिला अध्यक्ष पर भी कार्रवाई करने के निर्देश हैं. यह भी चर्चा का विषय है कि महासचिव को बर्खास्त किया गया लेकिन अध्यक्ष पर कार्रवाई का आदेश जारी नहीं हुआ. विभागीय अधिकारियों के मानें तो इन पर भी कभी भी कार्रवाई हो सकती है. दरअसल, संगठन के पदाधिकारी अभी काम पर वापस लौटने के मूड में नजर नहीं आ रहे. सोमवार को संभाग स्तरीय धरना प्रदर्शन बिलासपुर में आयोजित था, जहां सभी शामिल हुए थे. सहकारी समितियों के सभी कर्मचारी इस वर्ष आर पार की लड़ाई के मूड में हैं.

अधूरी जानकारी बनी बड़ी परेशानी: सोनपुरी उपार्जन केंद्र में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी सुजाता मुंगेल की ड्यूटी फड़ प्रभारी के तौर पर लगी है. खुद अधिकारी ये कह रही हैं कि आदेश के अनुसार हमने केंद्र में अपनी आमद दे दी है. ऑपरेटर भी नई हैं, पुराने ऑपरेटर हड़ताल पर हैं. हमें ट्रेनिंग मिली है जो आईडी पासवर्ड मिला था उससे लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल सफलता नहीं मिल रही है. जितनी जानकारी हमें है उसके अनुसार जो किसान यहां आएंगे उनकी मदद करने की कोशिश करेंगे और धान की खरीदी भी करेंगे. लेकिन कोई अनुभवी कंप्यूटर ऑपरेटर मिलता जिन्होंने पहले यह काम किया है तो हमारा काम आसान हो जाता. कोशिश कर रहे हैं की व्यवस्था को बनाया जाए. हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे टोकन जारी किया जाता है और खरीदी की क्या प्रक्रिया है.