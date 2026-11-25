रामगढ़ में 33 पैक्स केंद्रों पर होगी धान की खरीद, 1.80 लाख क्विंटल अधिप्राप्ति का है लक्ष्य
रामगढ़ में धान की खरीद को लेकर तैयारी शुरू कर दी गयी है. जिला में 33 पैक्स केंद्र पर धान की अधिप्राप्ति की जाएगी.
Published : November 25, 2026 at 7:53 PM IST
रामगढ़ः खरीफ विपणन मौसम 2026-27 के तहत रामगढ़ जिला में किसानों से धान अधिप्राप्ति की तैयारी पूरी की जा रही है. इस बार जिला में 33 पैक्स केंद्रों के माध्यम से किसानों से धान की खरीद की जाएगी.
राज्य सरकार ने जिला के लिए 1 लाख 80 हजार 59 क्विंटल धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया है. इसके लिए अब तक 7,449 किसानों ने अपना निबंधन कराया है. वहीं, पिछले वर्ष करीब 2,800 किसानों ने पैक्स के माध्यम से सरकार को धान बेचा था. इस बार प्रशासन का जोर अधिक से अधिक किसानों को सरकारी अधिप्राप्ति व्यवस्था से जोड़ने पर है.
रामगढ़ उपायुक्त ऋतुराज ने प्रेस वार्ता कर धान अधिप्राप्ति और फसल क्षति के आकलन को लेकर जिला प्रशासन की तैयारियों की जानकारी दी. इस दौरान उन्होंने बताया कि जिला की सभी 125 पंचायतों को उनके नजदीकी पैक्स केंद्रों से संबद्ध किया गया है ताकि किसानों को धान बेचने के लिए दूर नहीं जाना पड़े और उन्हें स्थानीय स्तर पर सुविधा मिल सके.
33 पैक्स केंद्रों पर होगी खरीद, बिचौलियों से बचें किसान
उपायुक्त ने किसानों से अपील की कि वे बिचौलियों के झांसे में आए बिना सीधे सरकार द्वारा निर्धारित पैक्स केंद्रों पर ही अपना धान बेचें. धान अधिप्राप्ति के लिए निर्धारित प्रावधानों के अनुसार एक एकड़ जमीन पर अधिकतम 16 क्विंटल धान की खरीद की जा सकेगी. वहीं, धान में नमी की मात्रा 17 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए. किसानों को सलाह दी गई है कि कटाई के बाद धान को अच्छी तरह सुखाकर और साफ-सफाई करने के बाद ही अधिप्राप्ति केंद्रों पर लेकर जाएं. धान की खरीद निर्धारित गुणवत्ता मानकों के आधार पर होगी.
रामगढ़ जिला प्रशासन के अनुसार, धान अधिप्राप्ति के लिए कुंज बिहारी और वनास एग्रीफूड नामक दो राइस मिलों को टैग किया गया है. इनके माध्यम से धान के उठाव और आगे की प्रक्रिया को व्यवस्थित करने की तैयारी है. इस वर्ष धान का समर्थन मूल्य घोषित होने के बाद किसानों को इसकी जानकारी दी जाएगी.
30 हजार से अधिक किसानों ने कराया फसल बीमा, 417 क्लेम मिले
धान अधिप्राप्ति के साथ ही जिला प्रशासन के सामने हालिया चक्रवाती तूफानों से किसानों की फसल को हुए नुकसान की भरपाई एक बड़ी चुनौती है. उपायुक्त ने बताया कि बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ मौसम में जिले के कुल 30,282 किसानों ने फसल बीमा कराया था.
हालिया चक्रवाती तूफान अर्नब और अकवन के दौरान फसलों को हुए नुकसान को देखते हुए अब तक 417 किसानों ने बीमा क्लेम दर्ज कराया है. इनमें से 244 किसानों के क्लेम का सत्यापन पूरा कर लिया गया है, जबकि शेष आवेदनों के सत्यापन और निष्पादन की प्रक्रिया जारी है. प्रशासन का कहना है कि प्रभावित किसानों को बीमा सहायता दिलाने के लिए संबंधित विभागों और बीमा कंपनियों के स्तर पर कार्रवाई की जा रही है. उपायुक्त ने किसानों से अपील की कि फसल नुकसान होने पर निर्धारित समय सीमा के भीतर इसकी सूचना अवश्य दें.
फसल नुकसान की सूचना देने के लिए 72 घंटे अहम
फसल बीमा योजना के तहत प्राकृतिक आपदा से फसल क्षति होने पर किसानों को 72 घंटे के भीतर इसकी सूचना दर्ज कराना अनिवार्य है. इसके लिए किसान टोल फ्री नंबर 14447 पर संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा क्रॉप इंश्योरेंस एप, कृषि रक्षक पोर्टल, संबंधित बैंक, पैक्स, कृषि विभाग अथवा बीमा कंपनी के माध्यम से भी क्लेम दर्ज कराया जा सकता है. प्रशासन ने मीडिया के माध्यम से गांव-गांव तक इस जानकारी को पहुंचाने की अपील की है, ताकि समय सीमा की जानकारी नहीं होने के कारण कोई पात्र किसान बीमा सहायता से वंचित न रह जाए.
बीमा नहीं कराने वाले किसानों को भी राहत दिलाने की पहल
इस बार जिला प्रशासन ने उन किसानों को भी राहत दिलाने की पहल की है. जिन्होंने किसी कारणवश फसल बीमा नहीं कराया था लेकिन प्राकृतिक आपदा के कारण उनकी फसल बर्बाद हुई है. ऐसे किसानों की पहचान और फसल क्षति का आकलन करने के लिए जिला के संबंधित क्षेत्रों में पंचायत स्तर पर एक सप्ताह तक विशेष शिविर लगाए जाएंगे. इन शिविरों में किसानों से नुकसान की जानकारी जुटाई जाएगी. इसके बाद फसल क्षति का आकलन कर प्रतिवेदन राज्य सरकार को भेजा जाएगा, ताकि पात्र प्रभावित किसानों को मुआवजा दिलाने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई हो सके. यह पहल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि प्राकृतिक आपदा की मार झेलने वाले कई किसान बीमा योजना से बाहर रह जाते हैं. प्रशासन का प्रयास है कि ऐसे किसानों की क्षति का भी आकलन हो और उन्हें सरकारी सहायता दिलाने का रास्ता तैयार किया जा सके.
रबी फसल का बीमा 31 दिसंबर तक, सिर्फ एक रुपये की टोकन राशि
किसानों को आगामी फसल के लिए सुरक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रबी मौसम की फसलों का बीमा अभियान भी चलाया जा रहा है. उपायुक्त के अनुसार, किसान 31 दिसंबर 2026 तक मात्र एक रुपये की टोकन राशि जमा कर अपनी पात्र रबी फसलों का बीमा करा सकते हैं. इस योजना के तहत गेहूं, चना, सरसों और आलू जैसी फसलों का बीमा कराया जा सकता है. इच्छुक किसान संबंधित बैंक शाखा, पैक्स, कॉमन सर्विस सेंटर (प्रज्ञा केंद्र) अथवा अधिकृत बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से संपर्क कर सकते हैं. बीमा के लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर और भूमि से संबंधित आवश्यक दस्तावेज देने होंगे। गैर ऋणी किसानों को भूमि संबंधी दस्तावेज तथा बटाईदार और किराएदार किसानों को लागू प्रावधानों के अनुसार घोषणा पत्र उपलब्ध कराना होगा.
प्रशासन के सामने दोहरी चुनौती
रामगढ़ जिला में एक तरफ धान अधिप्राप्ति के निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने की चुनौती है, तो दूसरी तरफ प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों तक बीमा और मुआवजे का लाभ पहुंचाने की जिम्मेदारी भी है. पिछले वर्ष जहां करीब 2,800 किसानों ने सरकारी व्यवस्था के तहत धान बेचा था, वहीं इस बार 7,449 किसानों का निबंधन हो चुका है. ऐसे में अधिप्राप्ति केंद्रों पर व्यवस्था, पारदर्शिता और समय पर भुगतान भी महत्वपूर्ण होगा.
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