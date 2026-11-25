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रामगढ़ में 33 पैक्स केंद्रों पर होगी धान की खरीद, 1.80 लाख क्विंटल अधिप्राप्ति का है लक्ष्य

रामगढ़ में धान की खरीद को लेकर डीसी ने की बैठक ( ETV Bharat )

रामगढ़ः खरीफ विपणन मौसम 2026-27 के तहत रामगढ़ जिला में किसानों से धान अधिप्राप्ति की तैयारी पूरी की जा रही है. इस बार जिला में 33 पैक्स केंद्रों के माध्यम से किसानों से धान की खरीद की जाएगी.

राज्य सरकार ने जिला के लिए 1 लाख 80 हजार 59 क्विंटल धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया है. इसके लिए अब तक 7,449 किसानों ने अपना निबंधन कराया है. वहीं, पिछले वर्ष करीब 2,800 किसानों ने पैक्स के माध्यम से सरकार को धान बेचा था. इस बार प्रशासन का जोर अधिक से अधिक किसानों को सरकारी अधिप्राप्ति व्यवस्था से जोड़ने पर है.