15 नवंबर से छत्तीसगढ़ में खरीदी, कोरबा कलेक्टर ने कहा - 30 अक्टूबर तक नए किसानों का पंजीयन है अनिवार्य
खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में सरकार ने 160 लाख मीट्रिक टन धान उपार्जन का लक्ष्य रखा है. राजकुमार शाह की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 28, 2026 at 10:02 PM IST|
Updated : October 28, 2026 at 10:35 PM IST
कोरबा: 15 नवंबर से पूरे प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी शुरू हो जाएगी. दान खरीदी के लिए जिला प्रशासन सहित संबंधित विभागों द्वारा युद्ध स्तर पर तैयारियाँ की जा रही हैं. धान खरीदी प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए नए किसानों के पंजीयन की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर तय की गई है. जिसमें अब केवल 2 दिन का समय शेष रह गया है.
पिछले साल अकेले कोरबा जिले में 50 हजार 912 किसानों ने धान बेचने के लिए अपना पंजीयन कराया था. केवल उन्हीं किसानों से धान की खरीदी की जाएगी, जिनका पंजीयन निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा हो जाएगा. ऐसे में पंजीकृत न होने वाले किसानों को समर्थन मूल्य के लाभ से वंचित होना पड़ सकता है.
15 नवंबर से धान खरीदी
पंजीयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद किसानों और उनकी भूमि से संबंधित सभी जानकारियों को एग्रीस्टेक पोर्टल पर अनिवार्य रूप से दर्ज किया जाएगा. इसके तुरंत बाद पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए गिरदावरी और रकबा सत्यापन का विशेष अभियान शुरू होगा. यह अभियान पंजीयन पूरा होने के एक सप्ताह तक चलाया जाएगा. जिसमें किसानों द्वारा दर्ज कराए गए रकबे और वास्तविक बोई गई फसल का मिलान किया जाएगा.
पटवारियों की हड़ताल से काम प्रभावित, सर्वेयरों के भरोसे गिरदावरी
वर्तमान में पटवारियों के हड़ताल पर रहने के कारण राजस्व और कृषि विभाग के मैदानी कार्य प्रभावित हुए हैं. जिला प्रशासन का दावा है कि उन्होंने वैकल्पिक व्यवस्था करते हुए सर्वेयरों के माध्यम से गिरदावरी का काम लगभग पूरा कर लिया है. लेकिन धरातल पर समय पर पंजीयन और सत्यापन का काम शत-प्रतिशत पूरा न हो पाने की आशंका से किसानों की चिंता बढ़ गई है.
यदि समय पर गिरदावरी और पंजीयन की प्रविष्टि पोर्टल पर नहीं हो पाती है, तो खरीदी के शुरुआती दिनों में किसानों को टोकन काटने और धान बेचने में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. हालांकि मोबाइल ऐप के जरिए डिजिटल टोकन जारी करने की बात भी अधिकारियों ने कही है.
धान खरीदी से जुड़ी बड़ी बातें
- 15 नवंबर से शुरू होगी धान खरीदी
- पंजीयन की अंतिम तिथि: 30 अक्टूबर तक (नए किसानों के लिए अनिवार्य)
- विशेष अभियान: पंजीयन के बाद 1 सप्ताह तक रकबा सत्यापन और गिरदावरी मिलान
- डिजिटल एंट्री: सभी डेटा एग्रीस्टेक पोर्टल पर होगा अपलोड
- धान खरीदी का दायरा: किसानों से 21 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से धान खरीदी
- समर्थन मूल्य: राज्य सरकार ₹3,100 प्रति क्विंटल की दर से किसानों से धान खरीदी करेगी
- पिछला रिकॉर्ड (खरीफ विपणन वर्ष 2025-26): पिछले वर्ष लगभग 24.5 लाख से अधिक किसानों से रिकॉर्ड 141.04 लाख मीट्रिक टन (लगभग 141 लाख टन) धान की खरीदी हुई.
- वर्तमान सीजन का लक्ष्य (खरीफ विपणन वर्ष 2026-27): राज्य सरकार ने इस वर्ष 160 लाख मीट्रिक टन धान उपार्जन का लक्ष्य.
सर्वेयर के जरिए गिरदावरी का काम
जिन किसानों का पंजीयन पूर्ण वर्ष में हुआ है, उनका एग्रीस्टेक में पंजीयन को लेकर जो कार्रवाई की जानी थी. वह भी पूर्ण की जा चुकी है. जो नवीन किसान हैं, उनके भी पंजीयन की कार्रवाई 30 अक्टूबर तक चलनी है. उनका पंजीयन भी समय सीमा में पूरा कर लिया जाएगा. साथ ही साथ धान के फसल की गिरदावरी भी लगभग पूर्णता की ओर है. आगामी 2 दिवस में आगे के कार्रवाई संपन्न हो जाएगी. किसानों के धान के रकबे को ग्राम सभा करते हुए ग्राम सभा में रखा जाएगा. एक हफ्ते तक इसका सत्यापन किया जाएगा. तत्काल प्रभाव से किसी भी समस्या का निराकरण किया जाएगा. कलेक्टर ने कहा कि जो हमारे ग्रामीण नक्शे हैं, जो गांव के नक्शे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए सर्वेयर से गिरदावरी करने का प्रावधान है. मौके पर जो फील्ड का सर्वे है, उसे सर्वेयर के द्वारा किया जाता है. जिसकी पटवारी के द्वारा चेकिंग की जाती है. सर्वेयर के द्वारा इसकी कार्रवाई पूर्ण की जा रही है.
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