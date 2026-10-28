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15 नवंबर से छत्तीसगढ़ में खरीदी, कोरबा कलेक्टर ने कहा - 30 अक्टूबर तक नए किसानों का पंजीयन है अनिवार्य

15 नवंबर से धान खरीदी ( ETV Bharat )

​कोरबा: 15 नवंबर से पूरे प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी शुरू हो जाएगी. दान खरीदी के लिए जिला प्रशासन सहित संबंधित विभागों द्वारा युद्ध स्तर पर तैयारियाँ की जा रही हैं. धान खरीदी प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए नए किसानों के पंजीयन की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर तय की गई है. जिसमें अब केवल 2 दिन का समय शेष रह गया है.

पिछले साल अकेले कोरबा जिले में 50 हजार 912 किसानों ने धान बेचने के लिए अपना पंजीयन कराया था. केवल उन्हीं किसानों से धान की खरीदी की जाएगी, जिनका पंजीयन निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा हो जाएगा. ऐसे में पंजीकृत न होने वाले किसानों को समर्थन मूल्य के लाभ से वंचित होना पड़ सकता है.