ETV Bharat / state

15 नवम्बर से शुरू होगी धान खरीदी, दुर्ग कलेक्टर ने दिए तैयारियों को पूरा करने के निर्देश

राज्य सरकार ने इस बार किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने की तैयारियां शुरू कर दी है.

Kharif Marketing Season
कलेक्टर ने दिए तैयारियों को पूरा करने के निर्देश (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 29, 2025 at 9:53 AM IST

|

Updated : October 29, 2025 at 10:03 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

दुर्ग: खरीफ विपणन सत्र 2025 - 26 के तहत धान खरीदी की शुरुआत 15 नवंबर से शुरू हो जाएगी. विष्णु देव साय सरकार ने इस बार किसानों को समय पर भुगतान और सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करने की तैयारियां को अमलीजामा पहनाना शुरू कर दिया है.

खरीफ विपणन सत्र 2025 - 26: जिले में इस बार 6 लाख 13 हजार मीट्रिक टन धान खरीदी किए जाने की संभावना जताई गई है. शासन द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में धान खरीदी के लिए तैयारियों पर काम करना शुरू कर दिया है. जो भी जरुरी दिशा निर्देश शासन की ओर से दिए गए हैं उसका पालन किया जा रहा है.

तैयारियों को पूरा करने के निर्देश (ETV Bharat)

6 लाख 13 हजार मीट्रिक टन खरीदी की संभावना: राज्य शासन की ओर से जारी निर्देशानुसार, किसानों का नवीन पंजीयन तथा पंजीकृत फसल और रकबे में संशोधन की कार्रवाई की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2025 तक पूर्ण की जाएगी. शासन के निर्देशों के मुताबिक जिले के अधिकारियों के प्रशिक्षण के दौरान दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह ने जरुरी दिशा निर्देश जारी किए. कलेक्टर ने धान उपार्जन केन्द्रों में धान की बिक्री करने के लिए पहुंचने वाले किसानों के लिए आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं.

एग्रीस्टैक पोर्टल एवं एकीकृत किसान पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन जरुरी: खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में धान खरीदी के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं. कलेक्टर ने कहा, धान बेचने के इच्छुक किसानों को अनिवार्य रूप से एग्रीस्टैक पोर्टल एवं एकीकृत किसान पोर्टल दोनों पर पंजीयन कराना होगा. धान के रकबे का तहसील एवं जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा पीवी एप के माध्यम से भौतिक सत्यापन होगा. खरीदी कार्यों में पारदर्शिता के लिए पिछले वर्ष की तरह खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में भी आधार आधारित बायोमीट्रिक खरीदी प्रणाली लागू रहेगी.

रजिस्ट्रेशन में नॉमिनी का नाम होना अनिवार्य: कलेक्टर ने कहा, किसान स्वयं या उनके द्वारा पंजीकृत नामिनी (परिवार के नामित सदस्य व करीबी रिश्तेदार) के माध्यम से बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण द्वारा धान विक्रय कर सकते हैं. इसके लिए किसान पंजीयन अवधि के दौरान नॉमिनी का पंजीयन कराना जरूरी होगा. बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण विफल होने की संभावित स्थितियों से निटपने के लिए प्रत्येक खरीदी केंद्र पर कलेक्टर द्वारा विश्वसनीय व्यक्ति की नियुक्ति की जाएगी.

बारदाने की होगी पर्याप्त व्यवस्था: कलेक्टर अभिजीत सिंह ने बारदाने की उपलब्धता के संबंध में भी जानकारी ली. कलेक्टर ने कहा, धान उपार्जन केंद्र में गेट एवं फेंसिंग, सुगम पहुंच मार्ग और खरीदी एवं संग्रहण हेतु पर्याप्त स्थान की व्यवस्था पहले से की जानी चाहिए. धान खरीदी इलेक्ट्रॉनिक तौल यंत्र की व्यवस्था करने के निर्देश भी कलेक्टर ने दिए हैं. सभी केंद्रों में नमी की जांच हेतु आद्रतामापी यंत्र चालू अवस्था में रखे जाएं और उनका कैलीब्रेशन धान खरीदी प्रारंभ होने से पूर्व करने के लिए कहा है. विद्युत व्यवस्था, इंटरनेट कनेक्टिविटी, चालू हालत में कंम्प्यूटर सेट, प्रिंटर, यूपीएस एवं जनरेटर की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है. कलेक्टर ने इसके साथ ही धान उपार्जन केंद्र स्तर पर धान के सुरक्षित संग्रहण हेतु आवश्यक संख्या में पॉलिथीन कवर और ड्रेनेज सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कहा है. धान उपार्जन केंद्रों में पर्याप्त संख्या में कर्मचारी एवं श्रमिकों की व्यवस्था करने के निर्देश भी कलेक्टर ने दिए.

धान खरीदी शुरू होने से पहले आंदोलन के मूड में सहकारी समितियों के कर्मचारी

छत्तीसगढ़ में एग्री स्टैक पोर्टल से किसान परेशान, जांजगीर में अधूरा रकबा दर्ज, हरकत में प्रशासन

धान खरीदी से पहले सहकारी समिति ने खोला मोर्चा, कर्मचारियों ने हड़ताल का किया ऐलान

Last Updated : October 29, 2025 at 10:03 AM IST

TAGGED:

PADDY PROCUREMENT
DURG
AGRISTACK PORTAL
खरीफ विपणन सत्र
KHARIF MARKETING SEASON

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

EXPLAINER: छत्तीसगढ़ की रजत जयंती पर जानिए कांग्रेस पार्टी के 25 साल का सफर, सत्ता, संघर्ष और पुनरुत्थान

Explainer: भारत में बड़े नक्सली सरेंडर के कारण, नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या घटी, जानिए राज्यों की रणनीति

पतझड़ की तरह बिखर गई नक्सलवादी विचारधारा, जो बचे उनका वजूद खत्म, बस्तर और युवाओं के विकास का करें काम: डीएम अवस्थी, पूर्व डीजीपी

रेशम हब छत्तीसगढ़, रेशमी रास्ते पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिला संबल, महिलाएं हो रही आत्मनिर्भर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.