हड़ताल के बीच शुरू होगी धान खरीदी, नए ऑपरेटर की भर्ती, शासकीय अधिकारी समितियों में खरीदेंगे धान

हड़ताल के बीच शुरू होगी धान खरीदी, नए ऑपरेटर की भर्ती, शासकीय अधिकारी समितियों में खरीदेंगे धान
इस बार धान खरीदी में नए कर्मचारी दिखेंगे. हड़ताल के चलते ऑपरेटर से लेकर समिति प्रबंधक तक नियुक्ति हुई है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 14, 2025 at 7:08 PM IST
सरगुजा: 15 नवंबर से प्रदेश में धान की खरीदी शुरू हो रही है, लेकिन धान खरीदी केंद्र के प्रबंधक और ऑपरेटर हड़ताल पर हैं. ऐसे में धान की खरीदी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुकी है. हालांकि प्रशासन ने सभी केन्द्रों पर कम्प्यूटर ऑपरेटर के पद पर नई भर्ती कर दी है और प्रभारी के रूप में अलग अलग विभाग के अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है. तैयारी का जायजा लेने हम धान खरीदी केंद्र नमनाकला पहुंचे.
खरीदी प्रभारी की नियुक्ति: मौके पर ETV भारत की टीम ने देखा, वहां बैंक के मैनेजर अपने एक स्टाफ के साथ खुद तैयारी कर रहे थे. शाखा प्रबंधक अरविन्द सिंह नामदेव ने बताया कि हड़ताल से दिक्कत हो रही है. अभियंता स्तर के लोगों को शासन ने खरीदी प्रभारी नियुक्त किया है, वो सभी सुबह आये थे. खाध्य अधिकारी भी आये थे वो सभी अपने स्तर पर तैयारी कर रहे हैं. वहीं नए कम्प्यूटर ऑपरेटर को खाद्य अधिकारी से ट्रेनिंग दी गई है, सब कुछ सॉफ्टवेयर से होता है वो काम संभाल लेंगे.
ट्रायल रन भी हुआ: इस विषय पर जिला सहकारी बैंक के मार्केटिंग सुपरवाइजर बीकेपी सिंह से भी बातचीत की गई. उन्होंने बताया कि लगभग सभी केंद्रों में नियुक्ति पूरी हो गई है. कल सरगुजा जिले में ट्रायल रन का काम हुआ, सभी जगह ट्रायल रन के काम हुए हैं. और जहां तक जॉइनिंग की बात है, ट्रेनिंग के बाद अभी तक 25 एमसीबी के ऑपरेटर और कोरिया जिले में दो पुराने ऑपरेटरों ने ज्वाइन कर लिया. जबकि 19 नए ऑपरेटर्स जो नियुक्त हुए हैं वह काम कर रहे हैं.
बलरामपुर में 49 के 49 केंद्रों में हमारे नए वाले ऑपरेटर जिनकी नियुक्ति हुई है वे काम कर रहे हैं. सरगुजा जिले में 54 ऑपरेटर में 40 लोगों ने जॉइन कर लिया है. वो 14 ऑपरेटर अभी नहीं कर पाए हैं. सूरजपुर की स्थिति अभी हमको नोडल ऑफिसर बता नहीं पाए हैं, वो थोड़ी देर में बता पाएंगे.- मार्केटिंग सुपरवाइजर बीकेपी सिंह
समिति के खाते में राशि ट्रांसफर: बैंक के मार्केटिंग सुपरवाइजर ने बताया कि हर जगह धान खरीदी प्रभारी और ऑपरेटर की नियुक्ति पूरी हो गई है. धान खरीदी व्यवस्था पूरी तरह सॉफ्टवेयर पर आधारित होती है, अगर ट्रेनिंग प्रॉपर हो और इच्छा शक्ति दृढ़ हो तो धान खरीदी की जा सकती है. बजट को लेकर उन्होंने बताया कि, पिछले साल की खरीदी के आधार पर शासन की ओर से पैसा छोड़ा जाता है. भंडारण और सुरक्षा पर एपेक्स बैंक से 2.40 पैसे प्रति क्विंटल के मान से हमको मिला है. हम लोगों ने समितियों को डिसबर्स कर दिया है. समिति के बचत खातों में यह राशि डाल दी गई है.
डेली बेसिस पर सोसाइटियों को पैसा मिलता रहेगा: आगे उन्होंने बताया कि सफाई व्यवस्था, तारपोलियन की व्यवस्था और ड्रेनेज की व्यवस्था इन सभी के लिए 2.40 पैसे दिए जाते हैं. धान का बोरा भरना फिर लोडिंग-अनलोडिंग इनके लिए खरीदी के साथ यह पैसा आता है. धान खरीदी नीति में जितने भी राशि निर्धारित है वो खरीदी के साथ इंक्लूड करके दी जाती है. तो जब धान खरीदी शुरू हो जाएगा उसके बाद वो पैसा आते रहेगा और वो डेली बेसिस पर सोसाइटियों को जाते रहता है.
कलेक्टर का क्या कहना है: सरगुजा कलेक्टर विलास भोस्कर ने बताया, सरगुजा में 54 धान खरीदी केंद्र हैं. जो रजिस्ट्रेशन हुआ है उसके हिसाब से 3.84 लाख मीट्रिक टन हमारे जिले में खरीदी होगी. इसके लिए हमारी पूरी तैयारी भी हो गई है. हर समिति में समिति प्रबंधक हमने नियुक्ति किया है. उसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर की भी नियुक्ति की गई है.
हमारी पूरी की पूरी व्यवस्था हो गई है. जितने भी हमारे खसरे थे 8 लाख 84 हजार के आसपास उनका सभी का डीएससी (डिजिटल सर्वे क्रॉप सर्वे) हुआ है. जहां डिजिटल नहीं हुआ है वहां फिजिकल हुआ है. शासन स्तर से ही ऐसा ऑनलाइन सिस्टम बनाया गया कि वहां कोई फर्जी तरीके से धान नहीं बेच सकता- विलास भोस्कर, कलेक्टर सरगुजा
कलेक्टर ने कहा, स्ट्राइक को देखते हुए RI और उसके बाद कुछ विशेष अधिकारी, एसडीओ लेवल के सभी अधिकारियों को आज हमने आदेश कर उनको समिति प्रबंधक का चार्ज दे दिया है. वहीं नए बच्चे जो अच्छा काम करते हैं सर्विस सेंटर में उन्हें 54 समिति में ऑपरेटर के रूप में नियुक्ति दी है.