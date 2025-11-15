ETV Bharat / state

कवर्धा में धान खरीदी का शुभारंभ, डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने किसान का फूलमाला से किया स्वागत

कवर्धा में धान खरीदी की शुरुआत हो चुकी है. धान तिहार के कार्यक्रम में डिप्टी सीएम विजय शर्मा शामिल हुए.

Paddy Procurement Begins In Kawardha
कवर्धा में धान खरीदी की शुरुआत (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 15, 2025 at 9:18 PM IST

कवर्धा: छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत हो गई है. कवर्धा में इस अवसर पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा बोड़ला विकासखण्ड के ग्राम महाराजपुर धान उपार्जन केन्द्र में पहुंचे. उन्होंने यहां धान बेचने आए किसान का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया. इस अवसर पर डिप्टी सीएम ने किसानों को तिलक लगाया और धान खरीदी की शुभकामनाएं दी.

पूजा पाठ के साथ धान खरीदी की शुरुआत: डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने पूजा पाठ के साथ धान तिहार का शुभारंभ किया. उन्होंने धान खरीदी केंद्र की व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया. शुभारंभ के अवसर पर ग्राम कांपा के किसान भगत कौशिक से 36 क्विंटल धान खरीदी कर इस सीज़न की खरीदी का पहला सौदा किया गया.

Deputy CM Vijay Sharma at the paddy procurement program in Kawardha
कवर्धा में धान खरीदी कार्यक्रम में डिप्टी सीएम विजय शर्मा (ETV BHARAT)

डिप्टी सीएम ने किसानों से की बातचीत: इस अवसर पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने किसानों से बातचीत कर उनकी समस्याएं और सुविधाओं को समझा. उन्होंने टोकन प्रणाली, तुलाई व्यवस्था, भंडारण, परिवहन तथा अन्य प्रबंधों की जानकारी ली. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि खरीदी अवधि के दौरान किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो. इसके साथ ही धान खरीदी की सभी प्रक्रियाएं समय से पूरी की जाए.

Deputy CM Vijay Sharma Talking To Farmers
किसानों से बात करते डिप्टी सीएम विजय शर्मा (ETV BHARAT)

प्रदेश सरकार ने इस वर्ष मोदी की गारंटी को पूरा करते हुए किसानों के हित में कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं. सरकार का प्रयास है कि किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य मिले और धान खरीदी प्रक्रिया बिना किसी बाधा के सुचारू रूप से चले. किसान कृषि प्रदेश की रीढ़ है और किसानों की समृद्धि ही राज्य के विकास का आधार है- विजय शर्मा, डिप्टी सीएम, छत्तीसगढ़

महराजपुर उपार्जन केंद्र में इस वर्ष कुल 769 किसान पंजीकृत हैं और खरीदी हेतु 675.99 हेक्टेयर रकबा निर्धारित है. केंद्र को कुल 35,489 क्विंटल धान खरीदी का लक्ष्य दिया गया है. इस समिति पर महराजपुर, कांपा, जीताटोला और डगनिया गांवों के किसान अपने धान बेचने आते हैं.

कबीरधाम धान खरीदी फैक्ट फाइल: कबीरधाम यानि की कवर्धा जिले में कुल 90 सोसायटियों में धान खरीदी की व्यवस्था की गई है. धान खरीदी के लिए कुल 108 उपार्जन केन्द्र बनाए गए हैं. जिसमें पहले दिन 20 सोसायटियों में धान खरीदी के लिए 37 टोकन जारी किए हैं. किसानों से 1105 क्विंटल धान खरीदी की जानी है.

