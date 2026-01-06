ETV Bharat / state

कोनपारा धान खरीदी घोटाला: 6.55 करोड़ रुपए की अनियमितता पर एफआईआर, फड़ प्रभारी गिरफ्तार

कोनपारा धान खरीदी घोटाला ( ETV Bharat )