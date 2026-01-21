ETV Bharat / state

मुंगेली में धान खरीदी में करोड़ों के फर्जीवाड़े का आरोप, समिति प्रबंधक और राइस मिलर अरेस्ट

इस मामले में विभिन्न थानों में एफआईआर दर्ज कर 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. धान खरीदी में करोड़ों के फर्जीवाड़े के खुलासे के बाद अब आरोपियों की गिरफ्तारी शुरू हो गई है. आईसीसीसी मार्कफेड रायपुर से मिले अलर्ट के आधार पर हुई जांच में सामने आया, कि धान उठाव करने वाले वाहनों द्वारा वास्तविक क्षमता से 200 प्रतिशत से लेकर 1116 प्रतिशत तक अधिक ओवरलोडिंग कर धान का अवैध परिवहन किया गया.

मुंगेली: धान के अवैध ओवरलोडिंग और रीसाइक्लिंग की शिकायतों पर जिला प्रशासन ने सख्त एक्शन लिया है. जांच के दौरान धान खरीदी और परिवहन में बड़े पैमाने पर हुए फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है, जिससे शासन को 8 करोड़ 14 लाख से अधिक की आर्थिक क्षति पहुंचाने की बात सामने आई है.

शासन को पहुंचाया करोड़ों का नुकसान

जांच में ये भी खुलासा हुआ कि राइस मिलरों और समिति प्रबंधकों ने मिलकर फर्जी दस्तावेज तैयार किए, पीडीएस चावल का वितरण नहीं किया, फर्जी वाहनों के नंबरों से धान का परिवहन दिखाया और वास्तविक धान की मात्रा से अधिक उठाव दिखाकर शासन को भारी नुकसान पहुंचाया. कुल मिलाकर 11 लाख क्विंटल से अधिक धान की खरीद एवं परिवहन में घोटाला किए जाने के प्रमाण सामने आए हैं.

खाद्य विभाग ने पुलिस के साथ मिलकर किया घोटाले का खुलासा

कलेक्टर कुंदन कुमार के निर्देश पर, खाद्य विभाग एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने इस व्यापक फर्जीवाड़े का पर्दाफाश किया है. यह कार्रवाई धान खरीदी और परिवहन में अनियमितताओं को रोकने के लिए प्रशासन के सख्त रुख को दिखाती है. जांच में कई महत्वपूर्ण तथ्य भी सामने आए हैं, जिसकी पड़ताल जारी है. नवागांव घुठेरा समिति द्वारा उपलेटा राइस मिल से मिलीभगत कर 74 जीपीएस युक्त और 40 से अधिक बिना जीपीएस वाहन में धान का परिवहन किया गया. इसी तरह, सिंघनुपरी केंद्र द्वारा एसएस फूड के साथ मिलकर 4 हजार 542 क्विंटल धान का बिना जीपीएस के वाहन में परिवहन दिखाया गया. छटन उपार्जन केंद्र ने दीपक राइस मिल और नवकार मिल के साथ मिलकर 3 हजार 589 क्विंटल का अवैध परिवहन किया, जबकि झगरहट्टा उपार्जन केंद्र द्वारा वर्धमान राइस मिलर्स से मिलकर गड़बड़ी करने पर कार्रवाई हुई है.

शिकंजे में फंसे ये राइस मिल संचालक

उपलेटा राइस मिल संचालक मोहम्मद युनुस और अब्दुल सत्तार

वर्धमान राइस मिल संचालक महावीर जैन

समिति प्रबंधक और कंप्यूटर ऑपरेटर सहित कई व्यक्तियों को गिरफ्तार

अब्दुल समद, ललित जैन, नवेन्द मेनन और अनिल जांगड़े फरार

