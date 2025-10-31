ETV Bharat / state

जांजगीर-चांपा जिले में धान खरीदी को लेकर ट्रेनिंग कार्यक्रम, कई किसानों का पंजीयन अब भी अधूरा, कलेक्टर ने दिए तुरंत जांच के निर्देश

जिले में इस बार 129 धान खरीदी केंद्रों से होगी खरीदी, किसान अपने हाथों से ऑनलाइन टोकन ले सकते हैं.

paddy procurement preparations
जांजगीर-चांपा जिले में धान खरीदी को लेकर ट्रेनिंग कार्यक्रम (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 31, 2025 at 7:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जांजगीर-चांपा: राज्य शासन 15 नवंबर से धान खरीदी करने वाली है. जांजगीर-चांपा जिले में इसको लेकर तैयारी जोरों पर है, लेकिन अब तक कई किसानों का नाम एग्रीस्टेक सॉफ्टवेयर में दर्ज नहीं हो पाया है. इसी वजह से किसान अपनी मेहनत की फसल बेच पाने को लेकर चिंतित हैं. इन्हीं सब परेशानियों समाधान और तैयारियों को लेकर कलेक्टर ने एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया.

129 केंद्रों पर होगी खरीदी: जिले में कुल 129 धान खरीदी केंद्र बनाए गए हैं. यहां करीब 1 लाख 29 हजार किसान अपनी फसल बेचेंगे. प्रशिक्षण कार्यक्रम में राजस्व, कृषि और सहकारी समितियों के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए.

जांजगीर-चांपा जिले में धान खरीदी की तैयारी तेज (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कलेक्टर ने दिए निर्देश: कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने निर्देश दिए कि इस बार किसानों को किसी भी तरह की दिक्कत न हो. टोकन तुंहर हाथ योजना का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करने के भी निर्देश कलेक्टर ने दिए, ताकि किसान आसानी से टोकन प्राप्त कर सके.

किसी भी शिकायत पर तहसीलदार और नायब तहसीलदार तुरंत कार्यवाही करें.- कलेक्टर जन्मेजय महोबे

किसानों का रकबा अपडेट नहीं, 40% पंजीयन अधूरा: अभी सबसे बड़ी समस्या यह है कि किसानों के खेत का रकबा एग्रीस्टेक सॉफ्टवेयर में पूरा अपडेट नहीं हो पाया है. करीब 40 प्रतिशत किसानों का ऑनलाइन पंजीयन अभी भी शो नहीं हो रहा है. कलेक्टर ने सभी पटवारियों और तहसीलदारों को निर्देश दिए हैं कि किसानों के आवेदन तुरंत जांच कर सॉफ्टवेयर में अपडेट करें ताकि कोई भी किसान परेशान न हो.

paddy procurement preparations
कलेक्टर ने एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

किसानों से संयम बरतने की अपील: धान खरीदी शुरू होने में अब सिर्फ 15 दिन बचे हैं. जांजगीर-चांपा जिला प्रदेश में सबसे ज्यादा धान बेचने वाले जिलों में शामिल है. प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और किसानों से अपील की है कि वे धैर्य रखें और निर्धारित प्रक्रिया के तहत ही अपनी फसल की बिक्री करें.

33 साल का युवा किसान को नए आइडिया और जैविक खेती के लिए अवॉर्ड, राज्योत्सव में होंगे सम्मानित
छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ का आंदोलन, चार सूत्रीय मांगों को लेकर निकाला मार्च
समर्थन मूल्य पर धान खरीदी, दुर्ग कलेक्टर ने दिए तैयारियों को पूरा करने के निर्देश

TAGGED:

JANJGIR CHAMPA FARMERS
FARMERS REGISTRATION ISSUES
धान खरीदी की तैयारी
जांजगीर चांपा ट्रेनिंग कार्यक्रम
PADDY PROCUREMENT PREPARATIONS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

EXPLAINER: छत्तीसगढ़ की रजत जयंती पर जानिए कांग्रेस पार्टी के 25 साल का सफर, सत्ता, संघर्ष और पुनरुत्थान

Explainer: भारत में बड़े नक्सली सरेंडर के कारण, नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या घटी, जानिए राज्यों की रणनीति

पतझड़ की तरह बिखर गई नक्सलवादी विचारधारा, जो बचे उनका वजूद खत्म, बस्तर और युवाओं के विकास का करें काम: डीएम अवस्थी, पूर्व डीजीपी

रेशम हब छत्तीसगढ़, रेशमी रास्ते पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिला संबल, महिलाएं हो रही आत्मनिर्भर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.