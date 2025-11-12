ETV Bharat / state

दुर्ग जिले में धान खरीदी की तैयारी पूरी, लेकिन सोसाइटी कर्मचारियों की हड़ताल ने बढ़ाई चिंता, कांग्रेस ने कहा- कोई रोडमैप नहीं

दुर्ग जिला प्रशासन धान खरीदी की प्रक्रिया सुचारू रूप चलाने का दावा कर रहा है. इधर कर्मचारी अभी भी हड़ताल पर हैं.

सोसाइटी कर्मचारियों की हड़ताल ने बढ़ाई धान खरीदी को लेकर चिंता (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
November 12, 2025

दुर्ग: राज्य सरकार 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू करने जा रही है. इसे लेकर दुर्ग जिले में प्रशासनिक तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं. लेकिन इन तैयारियों के बीच सहकारी सोसाइटी के कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जिससे खरीदी प्रक्रिया प्रभावित होने की आशंका है. कर्मचारी लंबे समय से अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं.

दुर्ग जिले में धान खरीदी की तैयारी पूरी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

दुर्ग ज़िले में 123 धान खरीदी केंद्र तैयार: कलेक्टर ने कहा कि इस वर्ष दुर्ग जिले में 102 धान खरीदी केंद्रों में खरीदी की जाएगी, जिनमें से 21 नए केंद्र जोड़े गए हैं. कुल मिलाकर अब 123 धान खरीदी केंद्रों पर किसानों से धान खरीदा जाएगा. उन्होंने बताया कि मंडियों में तौलक मशीनें, बोरे, स्टाफ और परिवहन व्यवस्था की तैयारी पूरी कर ली गई है.

किसानों का पंजीयन कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है. केवल कुछ किसानों का एग्रीस्टैक पोर्टल पर पंजीयन तकनीकी कारणों से लंबित है, जिन्हें जल्द पूरा किया जा रहा है.- कलेक्टर अभिजीत सिंह

राज्य सरकार 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू करने जा रही है (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कांग्रेस ने उठाए सवाल: भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने धान खरीदी को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि सरकार इस बार भी किसानों को स्पष्ट रोडमैप नहीं दे पाई है. पिछले साल भी सोसाइटियों के सामने किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था.

कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में धान खरीदी व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित होती थी, जबकि वर्तमान सरकार किसानों के मुद्दों पर पूरी तरह फेलियर साबित हो रही है.- देवेंद्र यादव, विधायक भिलाई नगर

सोसाइटी कर्मचारियों की हड़ताल ने बढ़ाई चिंता (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

एक तरफ प्रशासन ने तैयारियां पूरी करने का दावा किया है तो दूसरी तरफ कांग्रेस कई मु्द्दों पर सवाल उठा रही है. इधर सोसायटी कर्मचारियों की अगर हड़ताल जारी रही तो किसानों को धान बेचने में दिक्कतें झेलनी पड़ सकती हैं.

जिला प्रशासन धान खरीदी की प्रक्रिया सुचारू रूप चलाने का दावा कर रहा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
