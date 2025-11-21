कवर्धा में धान खरीदी ने पकड़ी रफ्तार, पांच दिन में 60 हजार क्विंटल से ज्यादा धान की खरीदी
कबीरधाम के किसानों को 11.81 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है.
Published : November 21, 2025 at 12:05 PM IST
कवर्धा: कबीरधाम जिले में धान खरीदी प्रक्रिया अपनी रफ्तार पकड़ चुकी है. खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के तहत 15 नवंबर से शुरू हुए उपार्जन कार्य में अब तक जिले के 99 उपार्जन केंद्रों में 60 हजार 350 क्विंटल धान की खरीदी की जा चुकी है. इस दौरान 1276 किसानों ने अपना धान बेचकर समर्थन मूल्य का लाभ प्राप्त किया है. जिला प्रशासन ने खरीदी के एवज में 11.81 करोड़ रुपये का भुगतान किसानों के खातों में जारी कर दिया है.
कवर्धा के 99 केंद्रों में धान खरीदी: इस साल समिति प्रबंधकों के हड़ताल के बावजूद खरीदी प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए शासन द्वारा कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं. ऑनलाइन टोकन प्रणाली, खरीदी केंद्रों में पर्याप्त बारदाना, व्यवस्थित तौलाई, भंडारण व्यवस्था और समय पर भुगतान जैसी सुविधाओं ने किसानों ने राहत की सांस ली है. खरीदी केंद्रों में बढ़ती गतिविधियों के बीच किसानों को थोड़ी राहत मिली है.
धान खरीदी केंद्रों पर अधिकारियों की नजर: कलेक्टर गोपाल वर्मा ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि खरीदी केंद्रों का सतत निरीक्षण सुनिश्चित किया जाए, ताकि धान बेचने आने वाले किसानों को किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े. उन्होंने टोकन अनुसार धान खरीदी, त्वरित तौलाई, धान की गुणवत्ता परीक्षण, बारदाना उपलब्धता और गोदामों में सुरक्षित भंडारण पर विशेष ध्यान देने को कहा है. कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि किसी भी केंद्र में लापरवाही पाई जाने पर कार्यवाही की जाएगी.
कवर्धा में अब तक इतनी धान खरीदी: खाद्य अधिकारी सचिन मरकाम ने बताया कि 15 नवबंर से धान खरीदी शुरू की गई. अब तक जिले भर के 1276 किसानों से 60,350 क्विंटल धान की खरीदी पूरी कर ली गई है. उन्होंने कहा कि किसान लगातार ऑनलाइन टोकन कटवा रहे हैं, जिससे आने वाले दिनों में खरीदी की गति और तेज होने की संभावना है. गुरुवार को प्रबंधक और कम्प्यूटर ऑपरेटर संघ ने अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल स्थगन लेटर कलेक्टर को सौप कर शुक्रवार से काम शुरू करने को कहा है. जिसके बाद धान खरीदी और भी बेहतर तरीके से होने की उम्मीद है.