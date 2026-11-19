महासमुंद के पिरदा में अब तक धान खरीदी शुरू नहीं, किसानों ने कहा- जल्द खरीदी प्रभारी और कंप्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति हो
खुले आसमान के नीचे पड़ा धान, खरीदी शुरू नहीं होने से किसान परेशान, अधिकारी जल्द खरीदी शुरू करने की बात कह रहे हैं
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 19, 2026 at 7:23 PM IST
महासमुंद: जिले के पिरदा धान खरीदी केंद्र में अब तक खरीदी शुरू नहीं हो पाई है. किसानों के टोकन भी कट चुके हैं, किसान अपनी उपज लेकर खरीदी केंद्र पहुंच रहे हैं, लेकिन वहां धान खरीदने वाला कोई जिम्मेदार कर्मचारी ही मौजूद नहीं है. छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू हुए पांच दिन बीत चुके हैं, लेकिन पिरदा में खरीदी प्रभारी और कंप्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति नहीं होने से पूरा केंद्र ठप पड़ा है. ऐसे में 6 गांवों के 1024 किसानों की परेशानी बढ़ गई है.
खुले आसमान के नीचे पड़ा धान
पिथौरा विकासखंड अंतर्गत पिरदा धान खरीदी केंद्र में अब तक खरीदी की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है. किसान अपनी मेहनत से तैयार की गई धान की फसल लेकर केंद्र पहुंच रहे हैं, लेकिन टोकन कटने के बावजूद उनकी उपज की तौल नहीं हो रही है. हालात यह हैं कि किसानों का धान खुले आसमान के नीचे पड़ा हुआ है.
प्रभारी समेत कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं
दरअसल, पिरदा धान खरीदी केंद्र में खरीदी प्रभारी और कंप्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति नहीं होने के कारण यह स्थिति निर्मित हुई है. जानकारी के मुताबिक तत्कालीन खरीदी प्रभारी और कंप्यूटर ऑपरेटर को पिरदा बैंक शाखा में अटैच कर दिया गया है. लेकिन उनके स्थान पर अब तक किसी दूसरे कर्मचारी की व्यवस्था नहीं की गई. जिसके चलते धान खरीदी का पूरा कामकाज ठप पड़ा है.
1024 किसान जुड़े हैं
इस खरीदी केंद्र से पिरदा, झगरेनडीह, गोड़मर्रा, बरेकेल, ब्राह्मणपुरी और बाघमाड़ा सहित छह गांवों के कुल 1024 किसान जुड़े हुए हैं. ऐसे में खरीदी शुरू नहीं होने से किसानों के सामने दोहरी परेशानी खड़ी हो गई है. एक तरफ टोकन कटने के बाद भी धान नहीं बिक रहा, तो दूसरी तरफ खुले आसमान के नीचे रखी उपज को सुरक्षित रखने की चिंता किसानों को सता रही है.
सभी जगह खरीदी शुरू हो गयी है हमारे यहां क्या परेशानी है पता नहीं. धान खुले में पड़े हैं, ख़राब हो सकते हैं. हमारी मांग है कि यहां जल्द से जल्द खरीदी शुरू की जाए- ब्रिज लाल चौधरी, किसान
मौके पर पहुंचे अधिकारी
मामले की जानकारी मिलने के बाद एसडीएम और तहसीलदार भी खरीदी केंद्र पहुंचे और मौके का जायजा लिया. किसानों ने प्रशासन से जल्द खरीदी प्रभारी और कंप्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति कर खरीदी शुरू कराने की मांग की है. वहीं SDM ने कहा कि इसकी जानकारी उच्च अधिकारियों को दे दी गई है. कलेक्टर के निर्देशानुसार जल्द ही यहां खरीदी शुरू कराने की व्यवस्था की जाएगी.