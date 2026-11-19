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महासमुंद के पिरदा में अब तक धान खरीदी शुरू नहीं, किसानों ने कहा- जल्द खरीदी प्रभारी और कंप्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति हो

महासमुंद के पिरदा में अब तक धान खरीदी शुरू नहीं ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

महासमुंद: जिले के पिरदा धान खरीदी केंद्र में अब तक खरीदी शुरू नहीं हो पाई है. किसानों के टोकन भी कट चुके हैं, किसान अपनी उपज लेकर खरीदी केंद्र पहुंच रहे हैं, लेकिन वहां धान खरीदने वाला कोई जिम्मेदार कर्मचारी ही मौजूद नहीं है. छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू हुए पांच दिन बीत चुके हैं, लेकिन पिरदा में खरीदी प्रभारी और कंप्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति नहीं होने से पूरा केंद्र ठप पड़ा है. ऐसे में 6 गांवों के 1024 किसानों की परेशानी बढ़ गई है.

किसानों ने कहा- जल्द खरीदी प्रभारी और कंप्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति हो (ETV BHARAT CHHATTISGARH) खुले आसमान के नीचे पड़ा धान पिथौरा विकासखंड अंतर्गत पिरदा धान खरीदी केंद्र में अब तक खरीदी की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है. किसान अपनी मेहनत से तैयार की गई धान की फसल लेकर केंद्र पहुंच रहे हैं, लेकिन टोकन कटने के बावजूद उनकी उपज की तौल नहीं हो रही है. हालात यह हैं कि किसानों का धान खुले आसमान के नीचे पड़ा हुआ है.