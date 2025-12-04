ETV Bharat / state

कोरिया जिले में लक्ष्य के करीब पहुंची धान खरीदी

कोरिया जिले में इस साल धान खरीदी का लक्ष्य 137195 मीट्रिक टन रखा गया था.

कोरिया में धान खरीदी (ETV Bharat Chhattisgarh)
Published : December 4, 2025 at 7:51 AM IST

कोरिया: जिले में धान खरीदी की स्थिति बहुत अच्छी है. इस साल अब तक 20 हजार 306 किसानों से 128475.12 मीट्रिक टन धान खरीदी की गई है, जो पिछले साल की तुलना में ज्यादा है. पिछले साल 19 हजार 654 किसानों से 124265.32 मीट्रिक टन धान खरीदी की गई थी.

धान खरीदी का लक्ष्य और भुगतान

इस साल धान खरीदी का लक्ष्य 137195 मीट्रिक टन रखा गया था, और अब तक 128475.12 मीट्रिक टन धान खरीदी की गई है. किसानों को 295 करोड़ 49 लाख रुपए से अधिक का भुगतान किया गया है.

कोरिया में अब तक 128475.12 मीट्रिक टन धान खरीदी (ETV Bharat Chhattisgarh)

कृषि ऋण वितरण और वसूली

कोरिया जिले में 51 करोड़ 19 लाख रुपए से ज्यादा के कृषि ऋण वितरण किए गए थे, जिनमें से 48 करोड़ 80 लाख रुपए की ऋण वसूली किए जा चुके हैं.

धान उठाव में भी तेजी

कोरिया जिले में 21 धान उपार्जन केंद्र हैं, और 14 राइस मिल संचालकों ने अनुबंध किया है. अब तक 84320 मीट्रिक टन धान का उठाव किया जा चुका है, जो कुल धान खरीदी का 75 प्रतिशत है. वर्ष 2024–25 की कस्टम मिलिंग के विरुद्ध मिल संचालक द्वारा अब भी 18,394 क्विंटल सीएमआर चावल जमा करना शेष है.

अवैध धान भण्डारण और परिवहन के खिलाफ कार्रवाई (ETV Bharat Chhattisgarh)

अवैध धान भण्डारण और परिवहन के खिलाफ कार्रवाई

अवैध धान भण्डारण और परिवहन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए, 16 प्रकरण दर्ज किए गए हैं. कोरिया कलेक्टर चंदन त्रिपाठी ने रजौली धान खरीदी केंद्र का औचक निरीक्षण किया. उन्होंने पूरे केंद्र का बारीकी से निरीक्षण कर खरीदी की प्रक्रिया का निरीक्षण किया. इस दौरान कलेक्टर ने बारदाना की गुणवत्ता और सत्यापन की स्थिति देखी. इसके साथ ही पुराने धान की पहचान कर मॉइस्चर मीटर से नमी परीक्षण कराया गया. अमानक धान पाए जाने पर तत्काल रिजेक्शन की कार्रवाई कराई गई.

1326.60 क्विंटल अवैध चावल जब्त (ETV Bharat Chhattisgarh)

अवैध चावल जब्त

धान खरीदी व्यवस्था में सख्ती लाने अपर कलेक्टर सुरेंद्र प्रसाद वैद्य के निर्देशन में बुधवार को पोड़ी–बचरा स्थित मेसर्स दीपक राइस मिल एवं दीपक एग्रोटेक राइस मिल पर की गई जांच में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1326.60 क्विंटल अवैध चावल जब्त किया. जब्त चावल की कीमत 42,31,077 रुपए आंकी गई है.जांच में पाया गया कि दो बिहार पासिंग ट्रकों में 727 क्विंटल चावल लोड था. दो छत्तीसगढ़ पासिंग ट्रकों में 699 क्विंटल चावल मिला. पूछताछ में मिल संचालक ने इसे धर्म कांटा में तौल के लिएलाया जाना बताया, लेकिन बिल-व्हाउचर से स्पष्ट हुआ कि यह चावल बिहार से लाया गया अवैध माल है.

संयुक्त टीम (खाद्य निरीक्षक, जिला विपणन अधिकारी, सहायक पंजीयक) के सत्यापन में पाया गया कि मिल में सिर्फ 12 हजार क्विंटल धान मौजूद था, जबकि एफसीआई-नान में 18 हजार क्विंटल चावल जमा करना जरूरी है, जबकि मौके पर सिर्फ 3 हजार क्विंटल चावल मिला. वहीं 12 हजार क्विंटल धान से अधिकतम 7,200 क्विंटल चावल ही बन सकता है. इस हिसाब से मिलरों को जमा करने के लिए 24 हजार क्विंटल धान की आवश्यकता थी. इससे स्पष्ट है कि बड़े पैमाने पर चावल खपाने व गड़बड़ी का प्रयास किया गया.

अब तक 84320 मीट्रिक टन धान का उठाव (ETV Bharat Chhattisgarh)

छत्तीसगढ़ में धान खरीदी

छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू हुई जो 31 जनवरी 2026 तक चलेगी. किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान 3100 रुपये की दर से धान खरीदा जा रहा है. किसानों को धान बेचने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प उपलब्ध है. प्रदेशभर में 2739 धान खरीदी केंद्र बनाए गए हैं. जिनके माध्यम से सरकार किसानों से धान खरीद रही है.

