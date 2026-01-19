झारखंड में धान खरीद की रफ्तार धीमी, जानिए किसान क्यों नहीं बेच पा रहे सरकारी केंद्र में धान
झारखंड में धान की खरीद की रफ्तार धीमी है. एक महीना बीत जाने के बाद भी लक्ष्य का सिर्फ 25 प्रतिशत ही हासिल हो पाया.
Published : January 19, 2026 at 8:09 PM IST
रांची: एक बार फिर, अच्छी पैदावार होने के बावजूद झारखंड सरकार धान खरीद का अपना लक्ष्य पूरा करने में पीछे है. इस साल सरकार ने 60 लाख क्विंटल धान खरीद का लक्ष्य रखा था, लेकिन विभाग अब तक सिर्फ 14,86,690.53 क्विंटल ही धान खरीद पाया है. लैम्प्स के जरिए सरकारी दर पर धान की खरीद इस साल 15 दिसंबर को शुरू हुई थी. एक महीने से ज्यादा समय के बाद भी लक्ष्य का महज सिर्फ 25% ही धान खरीद हो पाया है.
राज्य खाद्य निगम के प्रबंध निदेशक सत्येंद्र कुमार का दावा है कि स्थिति पिछले साल की तुलना में बेहतर है. उन्होंने कहा कि धान की खरीद 31 मार्च तक की जानी है. ऐसे में अभी भी समय है, उम्मीद करते हैं कि लक्ष्य के अनुरूप धान की खरीद होगी. उन्होंने कहा कि धान प्राप्त होते ही किसानों को पेमेंट किया जा रहा है. अब तक किसानों के खातों में 300 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए जा चुके हैं.
क्यों हो रही धान खरीद में देरी?
खाद्य और आपूर्ति विभाग ने पूरे राज्य में 2,71,806 किसानों को निबंधित किया है, जिनमें से अब तक सिर्फ 25,331 किसानों ने ही अपना धान बेचा है, जबकि विभाग ने 1,26,830 किसानों को एसएमएस मैसेज भेजे हैं. किसानों में इस उदासीनता के पीछे कई कारण हैं. नामकुम लैम्प्स में अपना धान बेचने आए किसान रोशन हंस का कहना है कि जब तक मिलर धान का उठाव नहीं करेंगे. तब तक खरीद नहीं होगी. ऐसे में उनके जैसे कई किसान रोजाना अपना धान लेकर घर लौट जाते हैं.
जाहिर तौर पर समय के साथ धान के सूख जाने के डर से, किसान बिचौलियों को धान देकर अपना पैसा निकालना चाहते हैं. किसानों की इस परेशानी का विभाग के लिए तुरंत निदान करना संभव नहीं है. राज्य में चावल मिलों की सीमित संख्या के कारण, धान का उठाव एक सीमित रफ्तार में होता है. इस बार, विभाग ने सिर्फ 77 मिलर को निबंधित किया है, जिसमें गढ़वा, बोकारो, लातेहार और पश्चिम सिंहभूम जिलों में एक भी मिलर नहीं है. नतीजतन, इन जिलों में लैम्प्स में आने वाले धान को दूसरे जिलों में भेजा जा रहा है.
झारखंड में धान खरीद का वर्षवार लक्ष्य और प्राप्ति
|वर्ष
|लक्ष्य (क्विंटल में
|प्राप्ति (क्विंटल में)
|2018-19
|40,00,000
|22,74,044.65
|2019-20
|40,00,000
|38,03,007.67
|2020-21
|60,85,000
|62,88,529.11
|2021-22
|80,00,000
|21,33,65.46
|2022-23
|36,30,000
|17,16,078.8820
|2023-24
|60,00,000
|17,02,146.43
|2024-25
|60,00,000
|4008600.73
कैसे पूरा होगा धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य?
राज्य सरकार ने सभी जिलों के लिए धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य तय किया है. हालांकि, स्थिति ऐसी है कि कई जिलों और लैम्प्स को अपना लक्ष्य पूरा करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. नामकुम लैम्प्स, जिसका लक्ष्य 10,000 क्विंटल धान खरीदने का है, अब तक सिर्फ लगभग 2,900 क्विंटल धान ही खरीद पाया है.
नामकुम लैम्प्स के मैनेजर नीरज कुमार का मानना है कि धान उठाव में देरी के कारण खरीद में दिक्कतें आ रही हैं. धान की खरीद 15 दिसंबर को शुरू हुई थी, और अब तक सिर्फ तीन बार ही उठाव हुआ है. हमारे दोनों गोदाम अभी भी भरे हुए हैं, तो जब धान रखने की जगह ही नहीं है, तो और धान कैसे खरीद सकते हैं?
पूरे राज्य में हैं 804 धान अधिप्राप्ति केंद्र
झारखंड सरकार ने इस साल धान अधिप्राप्ति के लिए 804 केंद्र बनाए हैं, जहां 31 मार्च तक किसानों से सरकारी दर पर धान खरीदा जाएगा. आंकड़ों के अनुसार, रांची जिला अपना लक्ष्य पूरा करने में सबसे आगे है, जहां 350,000 क्विंटल के लक्ष्य के मुकाबले 127,838.21 क्विंटल धान अधिप्राप्ति हुई है. इसी तरह, हजारीबाग में भी 350,000 क्विंटल के लक्ष्य के मुकाबले अब तक 119,692.89 क्विंटल धान खरीदा जा चुका है.
यह भी पढ़ें:
पलामू में धान खरीद का हाल बेहाल! कई जगह क्रय केंद्र बंद, खरीदारी में तकनीकी खामियां, किसान परेशान
झारखंड में धान पर बोनस का सच! साल दर साल राशि में हो रही है कटौती, भाजपा ने उठाए सवाल, सत्ताधारी दलों ने दिया जवाब
झारखंड में शुरू हुई धान की खरीदी, 2450 रुपये प्रति क्विंटल की दर से सरकार खरीदेगी धान, करीब 60 लाख क्विंटल का है लक्ष्य