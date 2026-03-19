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एक बार फिर लक्ष्य के अनुरूप धान नहीं खरीद पा रही है झारखंड सरकार, जानें वजह

रांचीः अच्छी पैदावार के बावजूद राज्य सरकार लक्ष्य के अनुरूप धान इस बार भी खरीद नहीं कर पा रही है. इस साल सरकार के द्वारा 60 लाख क्विंटल धान खरीद का लक्ष्य तय किया गया था. जिसमें विभाग 19 मार्च तक 3802404.72 क्विंटल ही खरीद पाया है. जाहिर तौर पर धान खरीद के लिए अब महज 10 दिनों का सरकारी कार्य दिवस बचा हुआ है. ऐसे में निर्धारित लक्ष्य को पूरा करना मुश्किल है.

सरकारी आंकड़ों के अनुसार निबंधित 289950 किसानों में अब तक मात्र 62175 किसानों ने धान सरकारी लैम्प्स में बेचने की रुचि दिखाई है. हालांकि राज्य सरकार ने पहली बार वन टाइम पेमेंट कर किसानों को धान बेचने के लिए आकर्षित करने की कोशिश जरूर की, लेकिन जिलास्तर पर उसमें भी कुछ शिथिलता देखी गई है. जिस वजह से अब तक धान बेचने वाले 40999 किसानों को ही पूरी तरह भुगतान हो पाया है. शेष किसानों की राशि अभी भी लंबित है.

झारखंड स्टेट फूड कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक सत्येंद्र कुमार का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

झारखंड स्टेट फूड कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक सत्येंद्र कुमार भी मानते हैं कि धान बिक्री के लिए निर्धारित समय अब कुछ ही दिन शेष हैं. ऐसे में लक्ष्य को पूरा करना चुनौतीपूर्ण है. हालांकि उन्हें उम्मीद है कि पिछले साल की तरह इस साल भी धान क्रय की समय सीमा 15 अप्रैल तक बढ़ाई जाएगी. ईटीवी भारत से बातचीत में उन्होंने कहा कि धान खरीद की शुरुआत जो हर साल 15 दिसंबर से की जाती है उसे पहले किए जाने की लगातार मांग की जा रही है. इसको अगले साल ध्यान में रखकर तय किया जाएगा. उन्होंने कहा कि आज की तारीख में करीब लक्ष्य के करीब 63% हम लोग खरीद चुके हैं और यह प्रक्रिया जारी है.

झारखंड में धान खरीद का वर्षवार लक्ष्य और सफलता