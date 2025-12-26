ETV Bharat / state

सूरजपुर के अंतरराज्यीय सीमा पर धान खरीदी, किसानों ने कहा अब नहीं तय करनी पड़ रही ज्यादा दूरी

सूरजपुर में 4 लाख 25 हजार मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है. अब तक 26 प्रतिशत धान खरीदी हो चुकी है.

PADDY PROCUREMENT IN SURAJPUR
सूरजपुर धान खरीदी (ETV Bharat Chhattisgarh)
December 26, 2025

December 26, 2025

सूरजपुर: छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू हुई है. अबतक सूरजपुर जिले में 26 प्रतिशत धान खरीदी की जा चुकी है. धान खरीदी केंद्रों में कैसी व्यवस्था है और अंतर्राज्यीय सीमा पर कैसी निगरानी रखी जा रही है, इसका जायजा हमारी टीम ने लिया.

टमकी धान खरीदी केंद्र का जायजा

सबसे पहले टमकी के धान खरीदी केंद्र का जायजा लिया गया. यहां शाम करीब 6 बजे भी धान खरीदी की जा रही थी. किसान भोलाप्रसाद जायसवाल ने बताया कि अच्छी सुविधा है. कोई दिक्कत नहीं है. मेरा 70 क्विंटल धान खरीदा गया है.

टोकन का टेंशन नहीं

वहीं महिला किसान इंद्रेशो ने बताया कि हमें धान बेचने में कोई परेशानी नहीं है. धान खरीदी केंद्र भी पास में है. पहले हमें बहुत दूरी तय करनी पड़ती थी. वहां जाने के लिए जंगल भी पड़ता था. अब सब अच्छा है. टोकन के लिए भी कोई परेशानी नहीं है.

सूरजपुर धान खरीदी (ETV Bharat Chhattisgarh)

नेटवर्क की वजह से थोड़ी परेशानी

दूरस्थ अंचलों में भी प्रशासन की धान खरीदी केंद्रों में अच्छी व्यवस्था की गई है. हालांकि नेटवर्क कनेक्टिविटी जरूर यहां टोकन काटने में परेशानी खड़ी कर रही है. कंप्यूटर ऑपरेटर संतोषी ने कहा कि नेटवर्क बहुत स्लो हो जाता है. परेशानी आई. देरी की वजह भी यही है. लेकिन किसान खुश हैं कि अब उन्हें ज्यादा दूरी नहीं तय करनी पड़ रही है.

क्या कहते हैं अधिकारी

सूरजपुर के खाद्य अधिकारी संदीप भगत ने बताया कि उपार्जन केंद्र मिलने से किसानों को बहुत सुविधा हुई है. पहले 50 किलोमीटर दूर जाते थे. शासन प्रशासन के लिए यह बड़ी उपलब्धि है कि यहां धान उपार्जन केंद्र ओपन हुआ है. किसानों को कोई परेशानी नहीं हो रही है. टोकन में भी कोई परेशानी नहीं हो रही है. किसान आसानी से अपना धान बेच पा रहे हैं.

अंतर्राज्यीय सीमा पर कैसी है निगरानी

धान खरीदी केंद्रों का जायजा लेने के बाद अंतरराज्यीय सीमा पर प्रशासन के लगाए बेरियर और वहां की स्थिति का जायजा भी लिया गया. जितनी भी गाड़ियां आ रहीं हैं, उन पर निगरानी रखी जा रही है. जांच पड़ताल के बाद ही गाड़ियों को आगे जाने दिया जा रहा है.

अंतरराज्यीय सीमा पर चार बैरियर इस समय मौजूद हैं, जिसमें तीन प्रशासन द्वारा लगाए गए हैं और एक वन विभाग द्वारा स्थाई बेरियर लगाया गया है. 24 घण्टे जवानों के साथ जांच अधिकारियों की नियुक्ति की गई है ताकि अवैध धान को रोका जा सके.

Paddy procurement in Surajpur
सूरजपुर में धान खरीदी केंद्र (ETV Bharat Chhattisgarh)

अवैध धान पर कार्रवाई

अब तक 47 प्रकरणों में प्रशासन ने 3 हजार 6 सौ 19 क्विंटल धान जब्त किया है.

अबतक 26 प्रतिशत धान खरीदी

इस साल प्रशासन ने 65 हजार 8 सौ 19 किसानों से 4 लाख 25 हजार मीट्रिक टन धान खरीदने का टारगेट रखा है. अब तक 26 प्रतिशत खरीदी हुई है, जिसमें 18 हजार 8 सौ 76 किसानों ने करीब 1 लाख 5 हजार 21 मीट्रिक टन धान बेचा है और शासन ने 209 करोड़ रुपये भुगतान किया है.

December 26, 2025

सूरजपुर धान खरीदी
CHHATTISGARH PADDY PURCHASE
समर्थन मूल्य पर धान खरीदी
PADDY PURCHASE AT SUPPORT PRICE
PADDY PROCUREMENT IN SURAJPUR

