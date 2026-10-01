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शुरू होते ही संकट में धान खरीद प्रक्रिया! राइस मिल मलिकों का 105 करोड़ बकाया, आढ़तियों का भी 34.72 करोड़ अटका

कुरुक्षेत्र: हरियाणा में धान की सरकारी खरीद का सीजन शुरू हो चुका है. एक तरफ सरकार ने पिछले सीजन में उजागर हुए करोड़ों रुपये के धान घोटाले के बाद ई-खरीद, जियो-फेंसिंग और सैटेलाइट वेरिफिकेशन जैसी आधुनिक तकनीकों को लागू करके व्यवस्था को भ्रष्टाचार-मुक्त और पारदर्शी बनाने का दावा किया. दूसरी तरफ धरातल पर किसान, आढ़ती और राइस मिलर्स, जो इस पूरी खरीद प्रक्रिया के तीन मुख्य स्तंभ हैं. तीनों बकाये, भुगतान और अव्यवस्थाओं से जूझ रहे हैं. राइस मिल मालिकों के मुताबिक सरकार पर पिछले दो साल की 105 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि बकाया है. जिसके चलते वो धान खरीद से दूरी बना रहे हैं. वहीं किसान और आढ़ती भी बकाया और भुगतान नहीं होने से परेशान हैं. सबसे पहले जानें धान प्रक्रिया क्या है? किसान, आढती और मिलर्स कैसे इसमें अहम भूमिका निभाते हैं?

आढ़ती का काम क्या है? फसल साफ होने के बाद, सरकारी मानकों के अनुसार धान का सही वजन (तौल) करवाना आढ़ती का काम है. इसके बाद धान को बोरियों में भरवाया जाता है और बोरियों की सिलाई करवाई जाती है. इसके बाद आढ़ती सरकारी खरीद एजेंसियों (जैसे FCI या राज्य की अन्य एजेंसियां) के इंस्पेक्टरों से संपर्क कर धान की गुणवत्ता की जांच करवाता है, ताकि किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) मिल सके. सरकार द्वारा धान खरीद का पैसा आढ़ती के खाते में या आढ़ती के माध्यम से सीधे किसान के खाते (Direct Benefit Transfer) में भेजा जाता है. आढ़ती ये सुनिश्चित करता है कि किसान के कागजात और बैंक खाते का विवरण सही हो ताकि भुगतान में देरी ना हो.

दूसरा स्तंभ आढ़ती हैं: धान खरीद की प्रक्रिया में आढ़ती किसान और सरकार (या निजी खरीदार/मिलर्स) के बीच एक महत्वपूर्ण मध्यस्थ की भूमिका निभाता है. पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों की मंडियों में धान की खरीद आढ़तियों के माध्यम से ही होती है. किसान जब खेतों से धान काटकर मंडी लाता है, तो आढ़ती उसे अपनी दुकान या फड़ (मंडी का प्लेटफॉर्म) पर रखवाता है. धान में मौजूद नमी, धूल-मिट्टी और कंकड़-पत्थर को साफ करने के लिए वो लेबर (मजदूरों) का इंतजाम करता है. धान को सुखाने और उसे बेचने लायक बनाने की जिम्मेदारी आढ़ती की होती है.

जे-फॉर्म क्या है? ये किसान की फसल की बिक्री की डिजिटल रसीद (बिल) होती है, जिसमें लिखा होता है कि किसान ने कितनी मात्रा में धान बेचा, किस भाव (MSP) पर बेचा और उसका कुल कितना पैसा बनता है. ये फॉर्म किसान के मोबाइल पर भी डाउनलोड किया जा सकता है. धान बिकने के बाद आढ़ती को आई-फॉर्म (I-Form) मिलता है. इसके बाद राइस मिलर्स के ट्रक मंडी में आते हैं और बोरियों को लादकर (लिफ्टिंग करके) गोदामों या मिलों में ले जाते हैं. जे-फॉर्म कटने के बाद, सरकार सीधे किसान के उस बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर करती है. जो उसने 'मेरी फसल-मेरा ब्यौरा' पोर्टल पर रजिस्टर किया था. नियमों के अनुसार, फसल खरीद के 72 घंटों के भीतर पैसा सीधे किसान के खाते में (Direct Benefit Transfer-DBT) पहुंच जाता है. यदि भुगतान में देरी होती है, तो सरकार किसान को ब्याज भी देती है.

बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन: हरियाणा सरकार ने खरीद प्रक्रिया में धांधली और बिचौलियों को रोकने के लिए आधार-आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य किया है. मंडी में मौजूद सरकारी खरीद एजेंसी के प्रतिनिधि के पास जाकर किसान को फिंगरप्रिंट (अंगूठा) या आईरिस (आंख) स्कैन के जरिए अपनी पहचान सत्यापित करनी होती है. ये वेरिफिकेशन इस बात का प्रमाण होता है कि असली किसान ही मंडी में अपनी फसल बेचने आया है. बायोमेट्रिक सफल होने के बाद, सरकारी खरीद एजेंसी (जैसे हैफेड, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग आदि) के इंस्पेक्टर धान की गुणवत्ता और नमी की जांच करते हैं. मापदंड सही पाए जाने पर आढ़ती के इलेक्ट्रॉनिक कांटे पर धान की तौल शुरू होती है. धान को 50-50 किलोग्राम की बोरियों में भरा जाता है और उनकी सिलाई की जाती है. जैसे ही तौल का काम पूरा होता है, 'ई-खरीद' पोर्टल पर आढ़ती द्वारा किसान के नाम जे-फॉर्म (J-Form) ऑनलाइन जारी किया जाता है.

जियो-फेंसिंग तकनीक: ​जियो-फेंसिंग एक वर्चुअल डिजिटल सीमा होती है, जो GPS की मदद से किसी व्यक्ति की सटीक भौगोलिक स्थिति की पुष्टि करती है. जब कोई उपयोगकर्ता e-Kharid या e-Girdawari ऐप के जरिए गेट पास जनरेट करने की कोशिश करता है, तो ऐप तुरंत फोन की GPS लोकेशन चेक करती है. यदि यूजर मंडी परिसर के 100 से 500 मीटर के दायरे के भीतर मौजूद नहीं है, तो ऐप "Out of Radius" दिखाकर गेट पास खारिज कर देती है. अगर फसल सीधे खेत से लोड हो रही है, तो मोबाइल लोकेशन का मिलान 'मेरी फसल-मेरा ब्योरा' पर दर्ज खेत के खसरा/किला नंबर से किया जाता है. मोबाइल ऐप गैलरी से पुरानी फोटो अपलोड करने की अनुमति नहीं देती. यूजर को मौके पर ही धान से भरी ट्रॉली या वाहन की लाइव फोटो खींचनी होती है. इस फोटो पर तारीख, समय और GPS निर्देशांक (जियो-टैग) अपने आप अंकित हो जाते हैं. गेट पास मिलने के बाद किसान मंडी के अंदर जाता है और अपनी तय की गई आढ़ती की दुकान या अलॉटेड फड़ (प्लेटफॉर्म) पर धान की ट्रॉली खाली कर देता है. यहां आढ़ती के मजदूर धान की ढेरी लगाते हैं, कंकड़-मिट्टी साफ करते हैं और अगर नमी ज्यादा हो तो उसे सुखाते हैं.

गेट पास के लिए नए नियम: सरकार की तरफ से मैसेज मिलने के बाद किसान कंबाइन हार्वेस्टर या मजदूरों के जरिए फसल की कटाई करवाता है. किसान को सलाह दी जाती है कि वो धान को अच्छे से सुखा लें, क्योंकि मंडियों में सरकारी एमएसपी पर खरीद के लिए नमी (Moisture) की मात्रा 17% या उससे कम होनी चाहिए. जब किसान ट्रैक्टर-ट्रॉली में धान लादकर तय की गई मंडी में पहुंचता है, तो मंडी के मुख्य गेट पर ही उसका ऑनलाइन गेट पास काटा जाता है. वाहन के मंडी में पहुंचने पर, आढ़ती के नाम और फसल की अनुमानित मात्रा के साथ गेट पर ही डिजिटल पास जारी किया जाता है. बिना गेट पास के किसी भी वाहन को मंडी के अंदर जाने की अनुमति नहीं मिलती.

'मेरी फसल-मेरा ब्यौरा' पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन: धान की बुआई और कटाई से पहले, किसान को हरियाणा सरकार के आधिकारिक पोर्टल मेरी फसल, मेरा ब्यौरा पर जाकर अपनी फसल का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है. इसमें किसान को अपनी फैमिली आईडी (PPP), आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक खाता और जमीन का खसरा/किल्ला नंबर देना होता है. इसके बाद पटवारी और सैटेलाइट इमेजरी के जरिए ये जांचा जाता है कि किसान ने जितने रकबे (जमीन) पर धान का दावा किया है, वो सही है या नहीं. धान खरीद शुरू होने के बाद सरकार किसान के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस (SMS) के जरिए सूचित करती है कि उसे किस दिन और किस मंडी में अपनी फसल लेकर जाना है. किसान e-Kharid Haryana पोर्टल पर जाकर भी अपना स्लॉट देख सकता है.

सबसे पहले बात किसानों की: हरियाणा में 'मेरी फसल-मेरा ब्यौरा' और 'ई-खरीद' जैसी डिजिटल प्रणालियों के जरिए फसल खरीद की जाती है. सरकार का दावा है कि इसके जरिए धान खरीद की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और व्यवस्थित हो चुकी है. चलिए जानते हैं एक किसान द्वारा खेत में फसल काटने से लेकर मंडी में धान बेचने और बैंक खाते में पैसे आने तक की पूरी प्रक्रिया.

मंडी में होता है बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन (ETV Bharat)

आढ़ती को मिलता है धान बिक्री का कमीशन: मंडी से धान की बोरियों को ट्रकों में लोड करवाकर सरकारी गोदामों या राइस मिलों तक भिजवाने (लिफ्टिंग) की व्यवस्था में आढ़ती मदद करता है. आढ़ती केवल फसल बेचने का काम नहीं करते, बल्कि वो सीजन से पहले किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक या व्यक्तिगत जरूरतों के लिए एडवांस (लोन) भी देते हैं. फसल बिकने पर आढ़ती अपना हिसाब चुकता करता है. इस पूरे काम के बदले आढ़ती को सरकार या कानून द्वारा तय की गई एक निश्चित आढ़त (कमीशन) मिलती है, जो आमतौर पर कुल बिक्री का 2.5% तक होता है.

तीसरा स्तंभ राइस मिलर्स: धान खरीद प्रक्रिया में राइस मिलर्स रीढ़ की हड्डी की तरह काम करते हैं. सरकार (FCI या राज्य की एजेंसियां) किसानों से जो फसल खरीदती है, उसे सीधा खाया नहीं जा सकता. राइस मिलर्स इसी कच्चे धान को साफ करके, उसका छिलका हटाकर उसे खाने योग्य चावल यानी Rice में बदलते हैं. सरकारी व्यवस्था में इस पूरी प्रक्रिया को कस्टम मिलिंग कहा जाता है. जानिए इस प्रक्रिया में राइस मिलर्स का क्या योगदान है और वे कैसे काम करते हैं?

किसानों का वेरिफिकेशन करता कर्मचारी (ETV Bharat)

क्या होता है राइस मिलर्स का काम? सरकार के पास धान को चावल में बदलने का अपना बुनियादी ढांचा नहीं होता. देश के करोड़ों लोगों तक राशन (PDS/कोटा) के माध्यम से पहुंचाने के लिए राइस मिलर्स ही धान से चावल तैयार करते हैं. जब मंडियों या सरकारी खरीद केंद्रों (PPCs) पर भारी मात्रा में धान आ जाता है, तो वहां जगह कम पड़ने लगती है. मिलर्स अपने ट्रकों के जरिए धान को तुरंत वहां से उठाकर अपने मिलों के गोदामों में सुरक्षित लाते हैं, जिससे मंडियों में जाम नहीं लगता और फसल बारिश या मौसम से खराब होने से बच जाती है. धान की खरीद केवल 2-3 महीने चलती है, लेकिन चावल की जरूरत पूरे साल होती है. इसलिए मिलर्स सरकारी धान को अपने विशाल गोदामों में महीनों तक सुरक्षित रखते हैं.

मिलों की टैगिंग और धान का अलॉटमेंट: धान का सीजन शुरू होने से पहले, जिला प्रशासन और खाद्य विभाग मिलों की क्षमता जांचकर उन्हें सरकारी खरीद केंद्रों के साथ टैग (जोड़) कर देता है. इसके बदले मिलर्स को सरकार के पास बैंक गारंटी या सुरक्षा राशि जमा करनी होती है. जैसे ही किसान मंडी में धान बेचता है, तय नीति के अनुसार उस धान को मिलर की गाड़ियों में लादकर राइस मिल लाया जाता है. मिलर इस धान का पूरा लेखा-जोखा (स्टॉक रजिस्टर) रखता है.

गेट पास यहीं से किसानों को मिलता है (ETV Bharat)

राइस मिल के अंदर आधुनिक मशीनों द्वारा धान को कई प्रक्रियाओं से गुजारा जाता है:

सफाई (Cleaning): धान से धूल, मिट्टी, कंकड़ और पुआल को अलग किया जाता है.

छिलका उतारना (De-husking): धान के ऊपर के कठोर छिलके (Husk) को हटाया जाता है, जिससे भूरा चावल (Brown Rice) निकलता है.

पॉलिशिंग (Polishing): भूरे चावल की ऊपरी परत (Bran) को साफ करके उसे चमकीला सफेद चावल बनाया जाता है.

सॉर्टिंग और ग्रेडिंग (Sorting): कलर सॉर्टर मशीनों से टूटे हुए, बदरंग या खराब चावल के दानों को अलग कर दिया जाता है.

फोर्टिफिकेशन (Fortification): आजकल नियमों के मुताबिक, पोषण बढ़ाने के लिए चावल में फोर्टिफाइड राइस कर्नेल्स (FRK) (विटामिन और आयरन युक्त कृत्रिम चावल) भी मिलाया जाता है.

सरकार को चावल वापस करना: मिलिंग के बाद तैयार चावल को कस्टम मिल्ड राइस (CMR) कहा जाता है. सरकार का एक कड़ा नियम है जिसे Out-turn Ratio (ओटीआर) कहते हैं. 100 क्विंटल कच्चे धान के बदले मिलर को अनिवार्य रूप से 67 क्विंटल कच्चा चावल (Raw Rice) या 68 क्विंटल उबला चावल (Parboiled Rice) सरकार को देना होता है. बचा हुआ 32-33% हिस्सा (छिलका और राइस ब्रान/नुकसान) मिलर का होता है, जिसे वो बाजार में बेचकर अतिरिक्त कमाई करते हैं. मिलर तैयार चावल की बोरियों को भारतीय खाद्य निगम (FCI) या राज्य के गोदामों में डिलीवर कर देता है. गुणवत्ता (FAQ Standards) पास होने के बाद सरकार राइस मिलर्स को प्रति क्विंटल के हिसाब से कस्टम मिलिंग चार्ज का भुगतान करती है.

हरियाणा में धान खरीद शुरू हो चुकी है (ETV Bharat)

किसान क्यों हैं नाराज? ​'मेरी फसल-मेरा ब्योरा' पोर्टल पर पंजीकरण प्रत्येक किसान के लिए अनिवार्य है. किसानों के मुताबिक इस सीजन में सबसे बड़ी समस्या रकबे की कटौतियों को लेकर आ रही है. किसान जितेंद्र का कहना है यदि किसी किसान के पास 15 एकड़ खेत है, तो पोर्टल पर केवल 4 से 5 एकड़ का ही पंजीकरण स्वीकार हो रहा है. पोर्टल पर दोबारा सुधार या छूटे हुए रकबे को जोड़ने के लिए गिरदावरी सत्यापन की आवश्यकता होती है, जो स्थानीय राजस्व अधिकारियों (पटवारियों) द्वारा की जाती है. हड़ताल, अत्यधिक कार्यभार या संपर्क ना हो पाने के कारण किसानों का सत्यापन समय पर नहीं हो पा रहा है.

​पोर्टल की तकनीकी कमियां: जब किसान दोबारा पंजीकरण का प्रयास करते हैं, तो सत्यापन लंबित होने के कारण पोर्टल आगे की प्रक्रिया को रोक देता है. ​मंडी में प्रवेश के लिए गेट पास का होना अनिवार्य है. सुरेंद्र नाम के किसान ने बताया कि डिजिटल व्यवस्था के बावजूद उन्हें मंडी में प्रवेश के लिए 3-3 अलग-अलग बिंदुओं पर धक्के खाने पड़ रहे हैं. सर्वर डाउन होने, वाई-फाई की कनेक्टिविटी की समस्या और कर्मचारियों की कमी के कारण गेट पास जनरेट करने में घंटों बीत जाते हैं, जिससे ट्रैक्टर-ट्रॉली की लंबी कतारें लग जाती हैं.

​MSP में अवैध कटौती और J-Form घोटाला: ​किसान नेताओं का सबसे गंभीर आरोप मूल्य में कटौती से संबंधित है. किसान नेता प्रिंस का कहना है "सरकार ने इस सीजन के लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य ₹2441 प्रति क्विंटल निर्धारित किया है. नमी या गुणवत्ता के नाम पर खरीद एजेंसियों और व्यापारियों द्वारा प्रति क्विंटल ₹200 से ₹400 तक का कट लगाया जा रहा है. चिंताजनक बात ये है कि किसान को दिए जाने वाले पक्के पर्चे (J-Form) पर दर्ज राशि पूरी MSP (₹2441) की ही दिखाई जाती है, जबकि किसान के हाथ मे भुगतान कम दर से आ रहा है. यह स्थिति स्पष्ट रूप से कागजी और वित्तीय हेरफेर (घोटाले) की ओर इशारा करती है."

​आढ़ती और राइस मिलर्स में क्यों है रोष? ​धान खरीद व्यवस्था केवल किसान और सरकार तक सीमित नहीं है. मंडी में फसल की तुलाई से लेकर उसकी मिलिंग (कुटाई) करके सरकार को सौंपने तक आढ़तियों और राइस मिलरों की केंद्रीय भूमिका होती है. वर्तमान में दोनों वर्ग सरकार की नीतियों से असंतुष्ट हैं. ​हरियाणा में लगभग 30,000 पंजीकृत आढ़ती हैं. करनाल अनाज मंडी के पूर्व प्रधान व कमीशन एजेंट रजनीश चौधरी का कहना है "आढ़ती मंडी में किसान की फसल की ढेरी लगाने, उसकी सफाई करवाने और तुलाई की जिम्मेदारी संभालते हैं. इसके बदले सरकार उन्हें ₹45 प्रति क्विंटल कमीशन देती है. पिछले गेहूं सीजन का लगभग ₹34.72 करोड़ का कमीशन और बोनस सरकार के पास लंबित पड़ा है. मजदूरों को समय पर दैनिक मजदूरी देनी पड़ती है, लेकिन सरकारी भुगतान अटकने के कारण आढ़ती भारी वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं." उन्होंने बकाया राशि तुरंत जारी ना होने पर खरीद ठप करने की चेतावनी दी है.

​राइस मिलर्स का गतिरोध और खरीद से दूरी: ​राइस मिलर्स मंडी से धान उठाकर उसकी कुटाई करते हैं और चावल तैयार करके FCI को देते हैं. इसके बदले सरकार उन्हें ₹10 प्रति क्विंटल मिलिंग शुल्क और इंसेंटिव/बोनस देती है. राइस मिलर एसोसिएशन के जिला करनाल के प्रधान राजकुमार गुप्ता ने बताया कि "हैफेड और हरियाणा वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन के पास पिछले दो वर्षों का ₹105 करोड़ का इंसेंटिव बोनस बकाया है. 25 वर्षों से मिलिंग शुल्क मात्र ₹10 प्रति क्विंटल पर अटका हुआ है, जबकि वर्तमान में केवल जूट के थैले उठाने और लोडिंग-अनलोडिंग का लेबर खर्च ही प्रति बैग ₹6 से ₹10 आता है. 17% नमी तक का धान खरीदा जाता है. इससे अधिक नमी वाला धान स्वीकार करने पर मिलरों को उसे सुखाने में ₹40-50 प्रति क्विंटल अतिरिक्त खर्च करना पड़ता है, और चावल का रंग बदलने या दाना टूटने पर FCI उसे खारिज कर देती है. प्रदेश के 1400 राइस मिलरों में से करीब 270 मिलरों ने ही इस सीजन में पंजीकरण कराया है. परिणामस्वरूप मंडियों में धान का उठान रुक गया है और फसल के अंबार लग रहे हैं.

​हरियाणा धान घोटाला (2025-26)- पृष्ठभूमि और जांच: ​वर्तमान में लागू की जा रही प्रशासनिक सख्ती के पीछे पिछले सीजन (2025-26) में उजागर हुआ करोड़ों रुपये का धान घोटाला है, जिसने राज्य प्रशासन की साख पर गहरे सवाल खड़े किए. ​हरियाणा के 2025-26 धान सीजन में यमुनानगर, करनाल और कुरुक्षेत्र सहित कई जिलों में फर्जी गेट पास और कागजी खरीद के जरिए ₹100 करोड़ से अधिक का घोटाला उजागर हुआ. इसमें मंडी में धान की वास्तविक आवक के बिना ही बाहरी राज्यों के IP एड्रेस से फर्जी एंट्री दिखाई गई थी. ​मामले की जांच के लिए गठित SIT और पुलिस ने अब तक 3 राइस मिलरों और 5 से अधिक वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों को गिरफ्तार किया है. इसके अलावा, 5 अधिकारियों को बर्खास्त किया गया और 28 से अधिक मंडी सचिवों पर विभागीय कार्रवाई (चार्जशीट) की गई है.

घोटाले का तरीका: ​घोटालेबाज़ों ने तकनीकी कमियों का फायदा उठाकर मंडी में वास्तव में धान लाए बिना ही कागजों पर फर्जी खरीद दर्ज की. इसके लिए पड़ोसी राज्यों (बिहार, उत्तर प्रदेश) के IP एड्रेस का उपयोग करके ई-खरीद पोर्टल में फर्जी गेट पास बनाए गए. इसके बाद कागजी तौर पर खरीद और मिलिंग दिखाकर सरकारी एजेंसियों से करोड़ों रुपये का क्लेम हासिल कर लिया गया. ​पिछले घोटालों से सबक लेते हुए हरियाणा सरकार ने इस वर्ष धान की खरीद प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और 'जियो-फेंसिंग' से लैस करने का दावा किया है.

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क्या है समाधान? राइस मिलर एसोसिएशन के जिला करनाल के प्रधान राजकुमार गुप्ता ने कहा कि "​सरकार को आढ़तियों के ₹34.72 करोड़ और राइस मिलरों के ₹105 करोड़ के बकाया प्रोत्साहन राशि का अविलंब निपटान करना चाहिए. जब तक आढ़तियों और मिलरों का विश्वास बहाल नहीं होगा, तब तक मंडियों में धान का उठान और खरीद सुचारू रूप से नहीं चल सकती. ​पोर्टल पर गिरदावरी और रकबा सत्यापन के लिए विशेष शिविर लगाए जाने चाहिए ताकि किसानों को 15 एकड़ के बजाय केवल 4 एकड़ पंजीकृत होने जैसी समस्याओं से मुक्ति मिले. पटवारियों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए. ​जिस प्रकार गेट पास के लिए जियो-फेंसिंग लागू की गई है, उसी प्रकार J-Form कटने के बाद किसान के बैंक खाते में जाने वाली राशि का स्वचालित मिलान होना चाहिए. यदि J-Form पूरे रेट का कटता है और किसान को कम भुगतान होता है, तो सिस्टम को तुरंत अलर्ट जारी करना चाहिए. ​25 साल पुराने ₹10 प्रति क्विंटल के मिलिंग शुल्क की समीक्षा करके इसे वर्तमान लेबर और बिजली की दरों के अनुसार बढ़ाया जाना चाहिए, ताकि राइस मिलर्स पारदर्शिता के साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित हों.

कहीं धान खरीद पर संकट तो नहीं? ​हरियाणा में धान की खरीद प्रणाली एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है. एक तरफ जियो-फेंसिंग और ई-खरीद जैसे तकनीकी सुधार हैं. वहीं दूसरी ओर, बकाये के भुगतान में देरी, पोर्टल की तकनीकी त्रुटियां और MSP पर कटौतियों जैसे मुद्दों ने किसानों और आढ़तियों में असंतोष पैदा किया है. यदि सरकार समय रहते किसान संगठनों, आढ़तियों और राइस मिलर्स की जायज मांगों का समाधान नहीं करती है, तो मंडियों में बढ़ता गतिरोध राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा संकट बन सकता है.

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