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हरियाणा में धान खरीद की कैप और पोर्टल की पाबंदियों से अन्नदाता परेशान: दूसरे जिले के किसानों का अटका गेट पास

Paddy Procurement in Haryana ( ETV Bharat )

कुरुक्षेत्र: हरियाणा में धान खरीद के सीजन के दौरान नए नियमों, जिला स्तर की पाबंदियों (कैप) और पोर्टल की तकनीकी अड़चनों ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. बेमौसम बरसात के कारण पहले ही फसल को नुकसान पहुंचा था, और अब मंडियों में दूसरे जिले के किसानों के फसल बेचने पर रोक लगने से अन्नदाता बुरी तरह पिस रहे हैं. हालांकि प्रशासन और सरकार का तर्क है कि यह व्यवस्था सुचारू खरीद प्रबंधन और फर्जीवाड़े को रोकने के लिए बनाई गई है, लेकिन ज़मीनी हकीकत इसके विपरीत नजर आ रही है.

पोर्टल पर गेट पास की तकनीकी समस्या: नए नियमों के अनुसार किसान दूसरे जिले में जाकर अपनी फसल नहीं बेच पा रहे हैं, क्योंकि 'मेरी फसल-मेरा ब्योरा' पोर्टल पर दूसरे जिले का गेट पास नहीं कट रहा है. जिससे किसानों को काफी परेशानी हो रही है.