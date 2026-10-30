हरियाणा में धान खरीद की कैप और पोर्टल की पाबंदियों से अन्नदाता परेशान: दूसरे जिले के किसानों का अटका गेट पास
Paddy Procurement in Haryana: हरियाणा में धान खरीद का सीजन जारी है. नए नियमों, पाबंदियों और पोर्टल की अड़चन से किसानों की मुश्किलें बढ़ी.
Published : October 30, 2026 at 10:14 PM IST
कुरुक्षेत्र: हरियाणा में धान खरीद के सीजन के दौरान नए नियमों, जिला स्तर की पाबंदियों (कैप) और पोर्टल की तकनीकी अड़चनों ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. बेमौसम बरसात के कारण पहले ही फसल को नुकसान पहुंचा था, और अब मंडियों में दूसरे जिले के किसानों के फसल बेचने पर रोक लगने से अन्नदाता बुरी तरह पिस रहे हैं. हालांकि प्रशासन और सरकार का तर्क है कि यह व्यवस्था सुचारू खरीद प्रबंधन और फर्जीवाड़े को रोकने के लिए बनाई गई है, लेकिन ज़मीनी हकीकत इसके विपरीत नजर आ रही है.
पोर्टल पर गेट पास की तकनीकी समस्या: नए नियमों के अनुसार किसान दूसरे जिले में जाकर अपनी फसल नहीं बेच पा रहे हैं, क्योंकि 'मेरी फसल-मेरा ब्योरा' पोर्टल पर दूसरे जिले का गेट पास नहीं कट रहा है. जिससे किसानों को काफी परेशानी हो रही है.
पुराने व्यावसायिक और आत्मीय संबंधों पर असर: थानेसर अनाज मंडी के आढ़ती रणबीर के अनुसार 'कई किसान पिछले 10 से 20 सालों से नजदीकी दूसरे जिलों से आकर अपनी फसल बेचते आए हैं और उनका आपस में आर्थिक लेन-देन भी जुड़ा है. कैप लगने के कारण अब वे असमंजस में हैं और उनकी फसल की खरीद नहीं हो पा रही है.'
प्रशासन का पक्ष: थानेसर अनाज मंडी सचिव हरजीत सिंह ने बताया कि 'करनाल की मंडियों में खरीद सुचारू न होने के कारण वहां के किसान कुरुक्षेत्र आने लगे थे, जिससे यहां का धान खरीदने का निर्धारित टारगेट पूरा हो गया. हालांकि, जो किसान लंबे समय से कुरुक्षेत्र की मंडियों से जुड़े हैं, उनकी समस्या के समाधान के लिए एसडीएम को पत्र लिखा गया है. मंडी में 90% धान आ चुका है और 10% बारिश के कारण बाकी है.'
सरकार का तर्क और व्यावहारिक विरोधाभास: कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा का कहना है कि 'बॉर्डर से लगते 5 किलोमीटर के दायरे के गांवों के लिए छूट का प्रावधान है. हालांकि, जमीनी स्तर पर 5 किलोमीटर के दायरे वाले किसानों को भी गेट पास कटने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे मंत्रियों के दावों और हकीकत में अंतर साफ दिखता है.'
यूपी से अवैध धान की आवक के आरोप: किसान नेताओं (जैसे प्रिंस) और स्थानीय लोगों का आरोप है कि एक तरफ जहां स्थानीय किसानों पर सख्त पाबंदियां और कैप थोपी जा रही हैं, वहीं उत्तर प्रदेश से आ रहा अवैध धान धड़ल्ले से मंडियों में बिक रहा है. करनाल में ऐसे मामले सामने आने पर पुलिस कार्रवाई भी दर्ज की गई है.
किसानों की प्रमुख मांग: किसान नेताओं और आढ़तियों का सुझाव है कि जो किसान वर्षों से नजदीकी दूसरे जिलों की मंडियों (विशेषकर कम से कम 30 किलोमीटर के दायरे तक जुड़े गांवों) से आ रहे हैं, उनके लिए यह 'कैप' हटाई जानी चाहिए. इससे वे बिना किसी तकनीकी बाधा के अपनी फसल को बेच सकें और आर्थिक संकट से बच सकें.
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