ETV Bharat / state

समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में टोकन का टेंशन, किसान परेशान

किसानों की समस्या ( ETV Bharat )

किसानों का कहना है कि सबसे बड़ी परेशानी टोकन की है. सुबह से ही केंद्रों में लंबी कतारों में खड़े हो जाते हैं, मगर न तो ऑनलाइन और न ही ऑफलाइन टोकन आसानी से उपलब्ध हो पा रहा है. कई किसान बताते हैं कि वे हफ्तों से चक्कर काट रहे हैं, लेकिन सिस्टम में टोकन स्लॉट खुल ही नहीं रहे.

दुर्ग: छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू हुई है. धान खरीदी प्रक्रिया को करीब 17 दिन बीत चुके हैं, लेकिन दुर्ग जिले में किसान अब भी गंभीर अव्यवस्था का सामना कर रहे हैं.

किसान कहते हैं कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही प्रक्रिया ठप है. दुर्ग में अब तक मात्र 14 प्रतिशत धान खरीदी हुई है. किसान चिंतित हैं कि सीजन निकल न जाए. वहीं ऑनलाइन टोकन प्रक्रिया तकनीकी रूप से सरल है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में कई किसानों के पास एंड्रॉयड फोन या इंटरनेट की सुविधा नहीं है.

किसान परेशान (ETV Bharat)

मैं 16 तारीख को पर्चा जमा किया हूं. अबतक टोकन नहीं कटा है. हमारा नंबर कब आएगा, यही हमारी चिंता है: शरद कुमार चंद्राकर,किसान

मैं भी 16 तारीख को जमा किया हूं, लेकिन टोकन नहीं मिला. मेरे पीछे वालों का नंबर लग गया है: शिवकुमार निर्मलकर,किसान

किसान परेशान (ETV Bharat)

किसान परेशान (ETV Bharat)

रजिस्टर्ड किसानों की संख्या

दुर्ग जिले में कुल पंजीकृत किसान 1,13,327 हैं. इस बार 6,16,435 मीट्रिक टन धान खरीदी का टारगेट है. हालांकि अबतक सिर्फ 13.98 प्रतिशत खरीदी ही हो पाई है.

किसान परेशान (ETV Bharat)

क्या कहते हैं कलेक्टर

वहीं जिला प्रशासन का दावा है कि धान खरीदी प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है. कलेक्टर अभिजीत सिंह ने बताया कि सभी केंद्रों में टोकन कट रहे हैं. धान खरीदी सभी केंद्रों में सुचारू रूप से चल रही है. सभी जगह किसान आ रहे हैं. टोकन कट रहा है, धान खरीदा जा रहा है.

किसान परेशान (ETV Bharat)

'धान का उठाव जल्द'

दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह ने यह भी कहा कि मिलों का पंजीयन पूरा हो चुका है और जल्द ही उठाव भी तेज होगा. प्रशासन ने टोकन सीमा बढ़ाने के लिए एनआईसी रायपुर को अनुरोध भेजा है.

बलरामपुर में अवैध धान परिवहन रोकने गई टीम को धमकी, दो आरोपी गिरफ्तार

राइस मिल और पोहा मिल का होगा स्टॉक वेरिफिकेशन, कलेक्टर ने दिए सख्त निर्देश

धान खरीदी चल रही कछुआ चाल, आधे केंद्रों का नहीं खुला खाता, बिचौलिए भी सक्रिय