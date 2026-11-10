धान खरीदी के लिए टोकन का रजिस्ट्रेशन शुरू, 70 फीसदी मोबाइल ऐप से और 30 पर्सेंट समितियां करेंगी टोकन जारी
10 एकड़ तक के लिए किसान को 2 टोकन मिलेंगे, सुरक्षा के लिहाज से सीमावर्ती इलाकों में चेकपोस्ट लगेंगे. भूपेंद्र दुबे की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 10, 2026 at 6:30 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने धान खरीदी वर्ष 2026-27 के लिए किसानों को धान बेचने के लिए टोकन देने की तैयारी शुरू कर दी है. छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से धान की खरीदी शुरू होगी लेकिन उसके पहले सरकार ने मोबाइल ऐप के जरिए तैयार किए गए ‘टोकन तुंहर हाथ’ ऐप के माध्यम से टोकन लेने की प्रक्रिया शुरू की है. जिसमें टोकन पंजीयन के बाद आपको धान बेचने की तारीख प्राप्त हो जाएगी. सरकार ने यह व्यवस्था इसलिए दी है ताकि लोगों को लंबी लाइन से छुटकारा मिल सके. लहरियाकट
धान खरीदी के लिए टोकन का रजिस्ट्रेशन शुरू
धान खरीदी वर्ष 2026-27 के लिए 10 नवंबर से टोकन जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. इसके लिए दैनिक क्षमता का जो आधार पर हुआ है उसमें 70 फ़ीसदी टोकन मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन बुक किया जाएगा. जबकि 30% धान खरीदी करने वाले समितियां द्वारा जारी किया जाएगा. ऑनलाइन आरक्षण 80% टोकन लघु एवं सीमांत किसानों के लिए है बाकी 20% बड़े किसानों के लिए आरक्षित किया गया है. सरकार ने भूमि के रखने के अनुसार जो पात्रता की है उसमें 2 एकड़ तक धान बेचने के लिए एक टोकन लेने की जरूरत होगी. जबकि 2 एकड़ से अधिक और 10 एकड़ तक 2 टोकन किसानों को लेना होगा. 10 एकड़ से अधिक धान पैदा करने वाले किसानों को 3 टोकन लेना पड़ेगा.
धान खरीदी से जुड़ी बड़ी बातें
|10 नवंबर 2026 से शुरु हुई टोकन जारी करने की प्रक्रिया
|15 नवंबर 2026 से 15 जनवरी 2027 तक है धान विक्रय की अवधि
|धान खरीदी 2026-27: किसानों 10 नवम्बर से मिलेगा टोकन
|‘टोकन तुंहर हाथ’ ऐप से किसानों को मिली लंबी लाइनों में लगने से राहत
|‘टोकन तुंहर हाथ’ ऐप से 24 घंटे मिलेग ऑनलाइन टोकन
|दैनिक खरीदी क्षमता के 70% टोकन मोबाइल ऐप (ऑनलाइन) से तथा 30% समिति स्तर से जारी होंगे
|ऑनलाइन आरक्षण: 80% टोकन लघु एवं सीमांत किसानों के लिए तथा 20% बड़े किसानों के लिए आरक्षित
|2 एकड़ तक के धान के बेचने के लिए लेना होगा 1 टोकन
|2 एकड़ से अधिक एवं 10 एकड़ तक के लिए 2 टोकन लेने होंगे
|10 एकड़ से अधिक धान बेचने के लिए लेना होगा 3 टोकन
टोकन लेने की प्रक्रिया आज से शुरू
धान खरीदी के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से अच्छी व्यवस्था की गई है. सरकार ने जो ऐप तैयार किया है उसे टोकन ऑनलाइन लेने की प्रक्रिया 10 नवंबर से शुरू हो चुकी है. टोकन लेने के लिए ऑनलाइन मोबाइल के द्वारा इसे बुक किया जा सकता है. इसका सबसे बड़ा उद्देश्य टोकन लेने के साथ ही आपको आपके धान के बेचने की तारीख मिल जाती है. जिसमें शत प्रतिशत धान के खरीदने का जो लक्ष्य रखा गया है उसकी एक समय सीमा भी तय हो जाएगी. सरकार ने इस बार टोकन लेने की जो प्रक्रिया तय की है उसमें 70 फ़ीसदी टोकन ऑनलाइन लिया जाएगा सिर्फ 30 फ़ीसदी टोकन धन उपार्जन केंद्रों से मिलेगा.
प्रदेश के कृषि मंत्री रामविचार नेताम का बयान
धान खरीदी वर्ष 2026-27 की प्रक्रिया शुरू होने को लेकर छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री राम विचार नेताम ने कहा, टोकन की प्रक्रिया शुरू हुई है और 10 नवंबर से जो पहले से व्यवस्था तय की गई थी, उसके अनुसार काम शुरू हुआ है. सभी पदाधिकारियों को किसानों से अधिक से अधिक धान खरीदने के लक्ष्य को पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं. इसके साथ ही किसानों से शत प्रतिशत धान की खरीदी हो जाए इसको लेकर सरकार पूरा ध्यान रख रही है. जो भी धान के खरीदी केंद्र हैं उन सभी केंद्रों के निरीक्षण के भी निर्देश दिए गए हैं.
कई ऐसे भी धान खरीदी केंद्र हैं जहां बाउंड्री वॉल नहीं है. वहां पर हम सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम कर रहे हैं. धान खरीदी शुरू होने से पहले सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिया गया है कि वो पूरी प्रक्रिया को देखें और व्यवस्था को चाक चौबंद करें. किसानों से 3100 रुपए प्रति कुंतल की दर से धान की खरीदी होगी और उनको भुगतान किया जाएगा. किसानों को धान खरीदी का लाभ मिले इसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं: रामविचार नेताम, कृषि मंत्री, छत्तीसगढ़
चेकिंग के लिए लगाए जाएंगे चेकपोस्ट: कृषि मंत्री
कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि धान की कालाबाजारी रोकने के लिए भी हमने रणनीति बनाई है. छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा जहां-जहां से लगती है, वहां-वहां पर हमने चेकपोस्ट लगाने का इंतजाम किया है. कलेक्टर को इस संबंध में कहा गया है कि वो इसे सुनिश्चित करें. बाहर का धान यहां नहीं आए इसको लेकर चौकसी बरती जाएगी.
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