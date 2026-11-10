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धान खरीदी के लिए टोकन का रजिस्ट्रेशन शुरू, 70 फीसदी मोबाइल ऐप से और 30 पर्सेंट समितियां करेंगी टोकन जारी

धान खरीदी के लिए टोकन का रजिस्ट्रेशन शुरू ( ETV Bharat )

रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने धान खरीदी वर्ष 2026-27 के लिए किसानों को धान बेचने के लिए टोकन देने की तैयारी शुरू कर दी है. छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से धान की खरीदी शुरू होगी लेकिन उसके पहले सरकार ने मोबाइल ऐप के जरिए तैयार किए गए ‘टोकन तुंहर हाथ’ ऐप के माध्यम से टोकन लेने की प्रक्रिया शुरू की है. जिसमें टोकन पंजीयन के बाद आपको धान बेचने की तारीख प्राप्त हो जाएगी. सरकार ने यह व्यवस्था इसलिए दी है ताकि लोगों को लंबी लाइन से छुटकारा मिल सके. लहरियाकट

धान खरीदी के लिए टोकन का रजिस्ट्रेशन शुरू धान खरीदी वर्ष 2026-27 के लिए 10 नवंबर से टोकन जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. इसके लिए दैनिक क्षमता का जो आधार पर हुआ है उसमें 70 फ़ीसदी टोकन मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन बुक किया जाएगा. जबकि 30% धान खरीदी करने वाले समितियां द्वारा जारी किया जाएगा. ऑनलाइन आरक्षण 80% टोकन लघु एवं सीमांत किसानों के लिए है बाकी 20% बड़े किसानों के लिए आरक्षित किया गया है. सरकार ने भूमि के रखने के अनुसार जो पात्रता की है उसमें 2 एकड़ तक धान बेचने के लिए एक टोकन लेने की जरूरत होगी. जबकि 2 एकड़ से अधिक और 10 एकड़ तक 2 टोकन किसानों को लेना होगा. 10 एकड़ से अधिक धान पैदा करने वाले किसानों को 3 टोकन लेना पड़ेगा.