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15 नवंबर से छत्तीसगढ़ में धान खरीदी: कोरिया में बनाए गए 24 केंद्र, 1 लाख 37 हजार 49 मीट्रिक टन धान उपार्जन का लक्ष्य

कोरिया: जिले में धान कटाई का सिलसिला तेज गति से जारी है. खेतों में पककर तैयार खड़ी फसल को समेटने के लिए किसान दिन-रात जुटे हुए हैं. इसी के साथ अब किसानों को समर्थन मूल्य पर अपनी उपज बेचने का इंतजार है खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत जिले में 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू होने जा रही है. इसके लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं.

21 आदिम जाति सेवा सहकारी समितियों के अंतर्गत संचालित 24 उपार्जन केंद्रों में धान खरीदी की इस बार की जाएगी. इस वर्ष जिले में 1 लाख 37 हजार 49 मीट्रिक टन धान उपार्जन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. धान खरीदी को व्यवस्थित पारदर्शी और किसान हितैषी बनाने के लिए कलेक्टर रोक्तिमा यादव ने संबंधित अधिकारियों को जरुरी दिशा निर्देश दिए हैं.

15 नवंबर से छत्तीसगढ़ में धान खरीदी (ETV Bharat)

कोरिया में बनाए गए 24 केंद्र

कलेक्टर ने उपार्जन केंद्रों में बारदाने, पेयजल, छाया बैठने की व्यवस्था सहित अन्य बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने पर जोर दिया है. नोडल अधिकारियों को खरीदी प्रारंभ होने से पहले सभी केंद्रों का भौतिक सत्यापन करने के निर्देश दिए गए हैं. वहीं, खरीदी प्रक्रिया और अधिकारियों की जिम्मेदारियों को लेकर 13 नवंबर को नोडल अधिकारियों का प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा. किसानों की सुविधा के लिए ऑनलाइन टोकन जारी करने की प्रक्रिया 10 नवंबर से शुरू हो चुकी है.





24 हजार से अधिक किसानों ने कराया पंजीयन

जिला खाद्य कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार इस खरीफ विपणन वर्ष में धान विक्रय के लिए जिले के कुल 24,116 किसानों ने पंजीयन कराया. इनमें 992 नए किसान शामिल हैं. किसानों का कुल पंजीकृत रकबा 28,834.67 हेक्टेयर दर्ज किया गया है. पंजीयन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2026 निर्धारित थी पिछले खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में जिले में 23,438 किसानों का पंजीयन हुआ था. इस लिहाज से इस वर्ष पंजीकृत किसानों की संख्या में 678 की बढ़ोतरी दर्ज की गई. किसानों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन के सामने खरीदी व्यवस्था को बेहतर बनाने की कवायद की जा रही है.





कृषि ऋण वितरण में भी आई तेजी

धान खरीदी की तैयारियों के बीच किसानों को कृषि कार्यों के लिए दिए गए शार्ट टर्म लोन के आंकड़े भी सामने आए हैं. जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित अंबिकापुर के कोरिया प्रक्षेत्र के नोडल कार्यालय के अनुसार खरीफ वर्ष 2026 में अल्पकालीन कृषि ऋण वितरण का लक्ष्य 68 करोड़ रखा गया है. इसके विरुद्ध 30 सितंबर 2026 तक जिले के 16,551 किसानों को 54.76 करोड़ का ऋण वितरित किया जा चुका है. यह निर्धारित लक्ष्य का 80.53 प्रतिशत है पिछले वर्ष इसी अवधि तक 15,522 किसानों को 48.86 करोड़ का ऋण दिया गया था, जो लक्ष्य का 72.93 प्रतिशत था. इस प्रकार पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में इस बार 1,029 अधिक किसानों को ऋण मिला है, जबकि ऋण वितरण की राशि में 5.90 करोड़ की वृद्धि हुई.





पिछले साल बेचा गया 1.20 लाख मीट्रिक टन धान

पिछले खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में जिले को 1 लाख 37 हजार 468 मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य मिला था. इसके मुकाबले 20,442 किसानों से कुल 1 लाख 20 हजार 813.16 मीट्रिक टन धान की वास्तविक खरीदी की गई थी. उपार्जित धान के एवज में किसानों को 286 करोड़ 20 लाख 63 हजार 760 से अधिक का भुगतान किया गया था. इस साल पंजीकृत किसानों की संख्या में वृद्धि और 1 लाख 37 हजार 49 मीट्रिक टन के उपार्जन लक्ष्य को देखते हुए खरीदी केंद्रों में व्यवस्थाओं को मजबूत बनाने की तैयारी है.





34.26 लाख बारदानों की जरूरत

धान खरीदी के लिए जिले में लगभग 34.26 लाख बारदानों की जरूरत होगी. जानकारी के अनुसार फिलहाल जिले में 7.88 लाख नए और 7.88 लाख पुराने, इस तरह कुल 15.76 लाख बारदाने उपलब्ध हैं. शेष की पूर्ति के लिए बारदानों की व्यवस्था की जा रही है. धान उपार्जन केंद्रों तक नए और पुराने बारदानों की आपूर्ति भी लगातार जारी है. कलेक्टर रोक्तिमा यादव ने अधिकारियों और समिति प्रबंधकों को कहा है कि खरीदी शुरू होने से पहले केंद्रों में पर्याप्त बारदाने उपलब्ध रहें. इसके अलावा किसानों के लिए पेयजल, छाया और बैठने की समुचित व्यवस्था की जाए ताकि अपनी उपज बेचने आने वाले किसानों को किसी तरह की परेशानी न हो. कलेक्टर ने खरीदी प्रक्रिया में पूरी सतर्कता बरतने और अवैध रूप से लाए गए धान पुराने तथा अमानक धान के विक्रय पर सख्ती से रोक लगाने के निर्देश भी दिए.





मोबाइल एप से ऑनलाइन टोकन लेने लगे किसान

धान खरीदी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ऑनलाइन टोकन व्यवस्था भी शुरू कर दी गई है. जिले के 235 से अधिक किसानों ने मोबाइल एप के माध्यम से अलग-अलग तिथियों में धान विक्रय के लिए ऑनलाइन टोकन लिए हैं. समिति के माध्यम से भी 10 से अधिक किसानों ने टोकन कटवाया है. ऑनलाइन टोकन व्यवस्था से किसानों को अपनी सुविधा के अनुसार धान विक्रय की तिथि प्राप्त करने में मदद मिलेगी. इससे उपार्जन केंद्रों में अनावश्यक भीड़ को नियंत्रित करने और खरीदी प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाने में भी सहूलियत मिलने की उम्मीद है.





3 नए उपार्जन केंद्रों से 2,271 किसानों को मिलेगी राहत