छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की तैयारी पूरी, धमतरी में बनाए गए 100 उपार्जन केंद्र

धमतरी में धान खरीदी की तैयारी पूरी कर ली गई है. जिले में 1 लाख से ज्यादा किसानों से इस बार धान की खरीदी होगी

Paddy Procurement Center of Dhamtari
धमतरी का धान उपार्जन केंद्र (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 14, 2025 at 10:49 PM IST

धमतरी: धमतरी में धान खरीदी को लेकर व्पायक तैयारियां की गई है. करीब 1 लाख से ज्यादा किसान धान उपार्जन केंद्रों पर धान बेचेंगे. धमतरी कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने बताया कि धमतरी जिले में कुल 100 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं. इन केंद्रों पर धान खरीदी को लेकर सभी पुख्ता तैयारियां कर ली गई है. इस बार धान खरीदी प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल किया गया है. चाहे टोकन हो, गेट पास हो या किसानों का पेमेंट, सब कुछ ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा.

कलेक्टर ने धान खरीदी को लेकर तैयारी का किया दावा: खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का शुभारंभ जिले में 15 नवम्बर 2025 से होगा. धमतरी जिले के सभी धान उपार्जन केन्द्रों में जरूरी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने कहा है कि किसानों को धान बिक्री के दौरान किसी प्रकार की समस्या न हो, इसके लिए व्यापक व्यवस्था सुनिश्चित की गई है.

धमतरी में धान खरीदी की तैयारी (ETV BHARAT)

सभी अधिकारियों को उपार्जन केंद्रों में किसानों की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं. सहकारिता, मार्कफेड तथा खाद्य विभाग द्वारा बारदाना, फड़, चबूतरा, पेयजल, छायादार बैठने की व्यवस्था सहित सभी प्रबंध कर लिए गए हैं. एक लाख से ज्यादा किसानों से धान की खरीदी होगी- अबिनाश मिश्रा, कलेक्टर, धमतरी

खरीदी के साथ उठाव की व्यवस्था: धमतरी में धान खरीदी के साथ धान के उठाव की व्यवस्था की गई है. खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में 15 नवम्बर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक पंजीकृत किसानों से धान खरीदी की जाएगी. जिले में अब तक 1,22,800 किसानों का पंजीयन किया गया है, जिनका कुल रकबा 1,11,207.67 हेक्टेयर है. इसके अतिरिक्त लगभग 6,700 किसानों का केरी फॉरवर्ड किया जाना शेष है.

Gunny Bags At Paddy Procurement Centre
धान खरीदी केंद्र पर बारदाना (ETV BHARAT)

धान उपर्जन केंद्रों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त: धमतरी कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने कहा है कि धान उपार्जन की गुणवत्ता और व्यवस्था की निगरानी के लिए प्रत्येक उपार्जन केंद्र पर नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं. समिति स्तर पर भी निगरानी समितियों का गठन किया गया है, जो खरीदी प्रक्रिया के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करेंगे. 15 नवम्बर को सभी उपार्जन केंद्रों में कांटा-बांट की पूजा-अर्चना कर खरीदी प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी

अवैध भंडारण, अवैध धान परिवहन को रोकने हेतु तहसील स्तर पर उड़नदस्ता दल गठित किए गए हैं, जिनमें राजस्व, मंडी, खाद्य, सहकारिता और कृषि विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है. ओडिशा सीमा से लगे बोराई (घुटकेल), बांसपानी, बनरौद और सांकरा में चेक पोस्ट स्थापित किए गए हैं, जहां विभिन्न विभागों के अमले की तैनाती रहेगी- अबिनाश मिश्रा, कलेक्टर, धमतरी

धान खरीदी को लेकर कर्मियों को किया गया ट्रेन: धान उपार्जन में लगे अधिकारियों-कर्मचारियों को नीतिगत प्रावधानों एवं प्रक्रिया संबंधी विस्तृत प्रशिक्षण दिया गया है. खरीदी केंद्रों में धान की सुरक्षा के लिए ड्रेनेज, तारपोलिन तथा सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था भी की जा रही है. मौसम परिवर्तन की स्थिति के मद्देनजर अग्रिम तैयारी के निर्देश दिए गए हैं. जिला प्रशासन ने अपील की है कि किसान निर्धारित तिथि एवं टोकन के अनुसार धान लेकर उपार्जन केंद्र पहुंचे और समर्थन मूल्य पर धान विक्रय की सुव्यवस्थित प्रक्रिया का लाभ उठाएं.

माइक्रो एटीएम की व्यवस्था की गई: सहकारिता विभाग के अनुसार सभी समितियों में किसानों की सुविधा के लिए माइक्रो एटीएम की व्यवस्था की गई है, जिससे किसान तत्काल आवश्यकता हेतु राशि निकाल सकेंगे. साथ ही समितियों को सही संख्या में ही टोकन जारी कर खरीदी में अनुशासन बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं.

