छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से होगी धान खरीदी, कोरिया में 21 उपार्जन केंद्र बनाए गए
3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदी की जाएगी. शासन की कोशिश है कि पिछली बार से ज्यादा धान खरीदी का रिकार्ड बने.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 11, 2025 at 1:22 PM IST
कोरिया: 15 नवंबर से पूरे छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी शुरू हो जा रही है. प्रदेशभर में धान खरीदी की तैयारियों को अंतिम रुप दिया जा रहा है. कोरिया में धान खरीदी की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. 15 नवंबर से समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर धान खरीदी को लेकर किसानों के बीच भी जबरदस्त उत्साह है. किसान अपने खलिहानों से धान को जमा कर बोरों में भर रहे हैं. किसान चाहते हैं कि नवंबर के महीने में ही उनके धान की खरीदी पूरी हो जाए. कोरिया में धान खरीदी के लिए जिला प्रशासन ने कुल 21 उपार्जन केंद्र बनाए हैं. 21 उपार्जन केंद्रों के जरिए धान की खरीदी सरकार यहां करेगी.
15 नवंबर से धान की खरीदी होगी शुरू: खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के दौरान पिछली बार का खरीदी का रिकार्ड टूटता है या नहीं ये भी देखने वाली बात होगी. शासन की कोशिश है कि पिछली बार का रिकार्ड इस बार जरुर टूटे. इस साल अच्छी बारिश होने की वजह से प्रदेशभर में धान की अच्छी फसल हुई है.
अवैध धान के आवक को रोकने की तैयारी: अक्सर ये देखा जाता है कि अवैध धान को भी लोग चोरी छिपे उपार्जन केंद्रों तक पहुंचा देते हैं. कई बार लापरवाही बरनते से अवैध धान की खरीदी भी हो जाती है. अवैध धान पर अंकुश लगाने के लिए इस बार जिला प्रशासन की टीम ने बड़ी तैयारियां की हैं. कोरिया से सीमा से जो दूसरे जिले लगते हैं वहां पर चेक पोस्ट बनाए गए हैं. हर आने जाने वाले गाड़ियों की सघन चेकिंग की जा रही है. धान लदी गाड़ियों की जांच जारी है. जिला प्रशासन ने भी कहा है कि अगर कोई इस तरह के कामों में पकड़ा जाता है तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. जिला प्रशासन ने इस बार डुमरिया, टेंगनी, नगर, सुरमी चौक और गोईनी में चेकपोस्ट लगाए हैं. यहां 24 घंटे तीन पालियों में निगरानी की व्यवस्था की गई है.
जिला प्रशासन की तैयारी: संवेदनशील धान खरीदी केन्द्रों में समिति प्रबंधक के साथ संयुक्त रूप से वित्तीय प्रशासकीय प्रबंधन हेतु अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्दश दिए गए हैं. मॉनिटरिंग के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की गई है. जामपारा, झरनापारा, पटना, गिरजापुर, सरभोंका और बैमा सहित अन्य केंद्रों पर जिम्मेदार अधिकारी समिति स्तर पर व्यवस्थाओं की निगरानी करेंगे. इसके साथ ही 21 धान उपार्जन केन्द्रों में सुविधाओं और व्यवस्थाओं के निरीक्षण, मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग के लिए अलग अलग विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है.
इस साल धान खरीदी का लक्ष्य
- इस खरीफ वर्ष में 42 हजार 112 हेक्टेयर में धान का फसल लगा.
- खरीफ वर्ष 2025-26 में पंजीकृत किसानों की संख्या 22 हजार 126 है.
- किसानों से 1 लाख 37 हजार 468 मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया.
पिछले साल के आंकड़े
- वर्ष 2024-25 में 23 हजार 117 कृषकों ने धान खरीदी के लिए पंजीकरण कराया था.
- 1 लाख 37 हजार 195 मीट्रिक टन धान के लक्ष्य के विरुद्ध 1 लाख 28 हजार 478 मीट्रिक टन धान क्रय किया गया था.
64 करोड़ रूपए कृषि ऋण देने का लक्ष्य: इस खरीफ वर्ष 2025-26 में 64 करोड़ कृषि ऋण देने का लक्ष्य रखा गया है. जिसके लिए अब तक 15 हजार 679 किसानों को 49 करोड़, 5 लाख रूपए का कृषि ऋण वितरण किया गया है. जबकि पिछले वर्ष 57 करोड़ कृषि ऋण के विरुद्ध 17 हजार 101 किसानों को 54 करोड़ 82 लाख का कृषि ऋण वितरण किया गया था.
धान खरीदी की मुख्य बातें
- 15 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक धान खरीदी होगी.
- धान खरीदी की कीमत ₹3,100 प्रति क्विंटल तय है.
- धान के पैसे किसानों को 6 से 7 दिनों के भीतर बैंक के जरिए मिलेगा.
- प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदा जाना तय है.
- किसान ऑनलाइन टोकन के लिए ‘टोकन तुंहर हाथ’ मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कर रहे.
- इस एप से 25 लाख से ज्यादा किसानों को फायदा मिलेगा.
- खरीदी केंद्र पर कंप्यूटर, प्रिंटर, यूपीएस, इंटरनेट सुविधा दी जाएगी.
टोकन तुंहर हाथ मोबाइल ऐप लॉन्च, समर्थन मूल्य पर धान बेचेंगे 49 हजार किसान
600 रेल इंजन में लगना है कवच प्रणाली, अब तक सिर्फ 56 ट्रेनों में लगे
बृहस्पति सिंह ने बीजेपी से मिलकर कांग्रेस को हराया, संगठन छोड़कर अकेले चले : अजय तिर्की