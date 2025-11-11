ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से होगी धान खरीदी, कोरिया में 21 उपार्जन केंद्र बनाए गए

कोरिया: 15 नवंबर से पूरे छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी शुरू हो जा रही है. प्रदेशभर में धान खरीदी की तैयारियों को अंतिम रुप दिया जा रहा है. कोरिया में धान खरीदी की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. 15 नवंबर से समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर धान खरीदी को लेकर किसानों के बीच भी जबरदस्त उत्साह है. किसान अपने खलिहानों से धान को जमा कर बोरों में भर रहे हैं. किसान चाहते हैं कि नवंबर के महीने में ही उनके धान की खरीदी पूरी हो जाए. कोरिया में धान खरीदी के लिए जिला प्रशासन ने कुल 21 उपार्जन केंद्र बनाए हैं. 21 उपार्जन केंद्रों के जरिए धान की खरीदी सरकार यहां करेगी.

15 नवंबर से धान की खरीदी होगी शुरू: खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के दौरान पिछली बार का खरीदी का रिकार्ड टूटता है या नहीं ये भी देखने वाली बात होगी. शासन की कोशिश है कि पिछली बार का रिकार्ड इस बार जरुर टूटे. इस साल अच्छी बारिश होने की वजह से प्रदेशभर में धान की अच्छी फसल हुई है.

छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से होगी धान खरीदी (ETV Bharat)





अवैध धान के आवक को रोकने की तैयारी: अक्सर ये देखा जाता है कि अवैध धान को भी लोग चोरी छिपे उपार्जन केंद्रों तक पहुंचा देते हैं. कई बार लापरवाही बरनते से अवैध धान की खरीदी भी हो जाती है. अवैध धान पर अंकुश लगाने के लिए इस बार जिला प्रशासन की टीम ने बड़ी तैयारियां की हैं. कोरिया से सीमा से जो दूसरे जिले लगते हैं वहां पर चेक पोस्ट बनाए गए हैं. हर आने जाने वाले गाड़ियों की सघन चेकिंग की जा रही है. धान लदी गाड़ियों की जांच जारी है. जिला प्रशासन ने भी कहा है कि अगर कोई इस तरह के कामों में पकड़ा जाता है तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. जिला प्रशासन ने इस बार डुमरिया, टेंगनी, नगर, सुरमी चौक और गोईनी में चेकपोस्ट लगाए हैं. यहां 24 घंटे तीन पालियों में निगरानी की व्यवस्था की गई है.

छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से होगी धान खरीदी (ETV Bharat)

जिला प्रशासन की तैयारी: संवेदनशील धान खरीदी केन्द्रों में समिति प्रबंधक के साथ संयुक्त रूप से वित्तीय प्रशासकीय प्रबंधन हेतु अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्दश दिए गए हैं. मॉनिटरिंग के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की गई है. जामपारा, झरनापारा, पटना, गिरजापुर, सरभोंका और बैमा सहित अन्य केंद्रों पर जिम्मेदार अधिकारी समिति स्तर पर व्यवस्थाओं की निगरानी करेंगे. इसके साथ ही 21 धान उपार्जन केन्द्रों में सुविधाओं और व्यवस्थाओं के निरीक्षण, मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग के लिए अलग अलग विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है.

