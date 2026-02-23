ETV Bharat / state

बिहार के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब 31 मार्च तक होगी धान अधिप्राप्ति

लेसी सिंह और प्रह्लाद जोशी ( ETV Bharat )

पटना : बिहार के किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. भारत सरकार ने राज्य में धान अधिप्राप्ति की अंतिम तिथि 31 मार्च तक बढ़ा दिया है. मंत्री लेसी सिंह के अनुरोध को स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने बिहार में धान अधिप्राप्ति की अंतिम तिथि 28 फरवरी से बढ़ाकर 31 मार्च तक करने की स्वीकृति प्रदान की है. ''राज्य सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है. धान अधिप्राप्ति की अवधि बढ़ाए जाने से अधिक से अधिक किसानों को अपना धान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचने का अवसर मिलेगा. राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक पात्र किसान को इसका लाभ मिले.''- लेसी सिंह, मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार केन्द्रीय मंत्री से मिलकर रखी थी मांग : दरअसल, मंत्री लेसी सिंह ने 16 फरवरी को भारत सरकार के मंत्री प्रह्लाद जोशी (खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग) से दिल्ली में मुलाकात कर 'खरीफ विपणन मौसम 2025-26' के तहत बिहार में धान अधिप्राप्ति की अंतिम तिथि बढ़ाने का अनुरोध किया था. इस मौके पर खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह भी उपस्थित थे.