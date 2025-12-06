ETV Bharat / state

बलौदा बाजार में अबतक 15 लाख क्विंटल से ज्यादा की धान खरीदी पूरी, 5 दिसंबर को हुआ पहला उठाव

बीते 5 दिसंबर को धान खरीदी प्रक्रिया से जुड़ा एक और अहम कदम पूरा हुआ. 5 दिसंबर से जिले में पहले धान उठाव की शुरुआत हुई और कुल 7,840 क्विंटल धान का परिवहन किया गया. यह उठाव खरीदी के सुचारू संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि इससे केंद्रों में जगह बनती है और किसानों के लिए अगले दिनों की खरीदी बिना किसी दबाव के जारी रह सकती है. इस पूरी व्यवस्था पर नजर रखने वाले जिला खाद्य अधिकारी पुनीत वर्मा ने कहा, जिले में धान खरीदी की व्यवस्था इस बार पहले से ज्यादा मजबूत की गई है. बारदाना, तौल सुविधा, परिवहन व्यवस्था और टोकन सिस्टम पर लगातार निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी भी केंद्र में भीड़ या अव्यवस्था न हो. खरीद व्यवस्था में पारदर्शिता और सुविधा पर भी खास ध्यान दिया जा रहा.

बलौदा बाजार: समर्थन मूल्य पर धान खरीदी इस साल बेहद तेज रफ्तार में जारी है. खरीदी शुरू हुए अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, लेकिन जिले ने शुरुआती चरण में ही खरीदी का बेहतर आंकड़ा पार कर लिया है. लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक जिले में अब तक 15,11,578 क्विंटल धान की खरीदी हो चुकी है. खरीदी के ये आंकड़े सिर्फ प्रशासन की तैयारी को नहीं दिखाते, बल्कि किसानों के उस भरोसे को भी बताते हैं जिसके कारण वो बड़ी संख्या में केंद्रों तक पहुंचे.



इस साल खरीदी में बनेगा नया रिकार्ड

धान उत्पादन करने वाले जिलों में बलौदा बाजार की गिनती होती है. हर साल यहां बड़ी संख्या किसान धान की खेती करते हैं और बेचते हैं. इस साल भी बड़ी संख्या में किसान खरीदी केंद्रों तक पहुंच रहे हैं. अबतक 15 लाख क्विंटल से अधिक धान खरीदा जाना यह साबित करता है कि किसान बिना किसी अनिश्चितता के खरीदी केंद्रों पर पहुंच रहे हैं. बीते कुछ सालों में खरीदी के दौरान कई तरह की चुनौतियां सामने आई थी. कहीं बारदाने की कमी तो कहीं परिवहन में देरी, कुछ जगह तौल मशीनों की समस्याएं और कई बार टोकन को लेकर विवाद. लेकिन इस साल प्रशासन ने पहले ही दिन से पूरी तैयारी कर रखी थी.

कर्मचारी और किसानों के बीच बेहतर तालमेल का मिल रहा फायदा

खरीदी व्यवस्था को बेहतर और पारदर्शी बनाने के लिए स्थानीय कर्मचारियों का समन्वय बनाने का काम सौंपा गया. कर्मचारी बेहतर तरीके से किसानों से बातचीत कर रहे हैं. जिला प्रशासन की टीम लगातार खरीदी केंद्रों का निरीक्षण कर रही है. जो भी किसानों को दिक्कतें आ रही है उसे दूर किया जा रहा है.



5 दिसंबर को धान का पहला उठाव

जिला प्रशासन के मुताबिक, धान खरीदी का सबसे जरूरी हिस्सा केवल धान तौलना और खरीदना नहीं है. असल परीक्षा तब शुरू होती है, जब केंद्रों में खरीदा हुआ धान तेजी से गोदामों तक पहुंचाया जाता है. अगर उठाव समय पर न हो तो केंद्रों में स्टॉक भर जाता है, किसानों को अपना धान बेचने में मुश्किलें होने लगती है. कई बार तौल भी रुक जाती है और किसानों को लाइन में घंटों इंतजार करना पड़ता है. इसी वजह से 5 दिसंबर को धान उठाव की शुरुआत जिले के लिए राहत की बड़ी बात रही.

मार्कफेड और वेयर हाउसिंग निगम ने संभाला मोर्चा

5 दिसंबर को करीब 7,840 क्विंटल धान का परिवहन पूरा किया गया, जिससे कई केंद्रों में जगह बनने लगी है. इसके साथ ही अगले चरण की खरीदी की प्रक्रिया और भी सुचारू होती जाएगी. कलेक्टर दीपक सोनी ने कहा, सभी परिवहन एजेंसियों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि वाहन समय पर केंद्रों में पहुंचें. मार्कफेड और वेयर हाउसिंग निगम भी इस पूरी प्रक्रिया में सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं. इसके अलावा जिला स्तर पर रोजाना समीक्षा बैठकें भी हो रही हैं.





अवैध धान और परिवहन पर एक्शन

खरीदी की प्रक्रिया के बीच जिले में इन दिनों अवैध धान के भंडारण और परिवहन पर भी कड़ी कार्रवाई चल रही है. कलेक्टर दीपक सोनी ने सभी टीमों को पहले ही निर्देश दिया था कि किसी भी तरह का फर्जी धान उपार्जन केंद्रों तक न पहुंचे. पिछले कुछ दिनों में कई जगहों से पुराने धान और स्टॉक विसंगति के मामले भी पकड़े गए हैं. अवैध धान पर हो रहे एक्शन से किसान भी काफी खुश हैं. प्रशासन का कहना है कि बिचौलियों और खरीदी में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी. जिला खाद्य अधिकारी पुनीत वर्मा ने कहा कि अवैध धान की जांच खरीदी के दौरान बराबर चलेगी और किसी भी केंद्र पर पुराने धान को मिलाने की कोशिश पकड़ी गई तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी.

इन बातों पर जिला प्रशासन की नजर

बारदाने की पर्याप्त व्यवस्था करना.

सही माप तौल का बंदोबस्त होना.

समय पर टोकन का वितरण किया जाना.

तौल मशीनों की गुणवत्ता जांच करना.





जिला खाद्य अधिकारी पुनीत वर्मा ने बताया, जरूरत के अनुसार बारदाना केंद्रों तक पहुंचाया जा रहा है. किसी भी केंद्र में कमी की स्थिति नहीं बनने दी जाएगी. तौल मशीनों की नियमित जांच से गलत वजन की शिकायतें कम हुई हैं. टोकन व्यवस्था भी इस बार डिजिटल और मैन्युअल दोनों तरीके से उपलब्ध कराया जा रहा है.

