करनाल के घरौंडा मंडी में धान खरीद ठप, किसानों का फूटा गुस्सा, एसडीएम ने संभाला मोर्चा
घरौंडा मंडी में धान खरीद शुरू नहीं हुई है. इससे किसानों को गुस्सा फूट पड़ा है. एसडीएम ने बैठक कर समाधान निकाला.
Published : October 7, 2026 at 9:46 AM IST
करनाल: जिले की घरौंडा अनाज मंडी में धान खरीद शुरू न होने से किसानों का गुस्सा सोमवार को फूट पड़ा. धान सीजन शुरू हुए आठ दिन बीतने के बावजूद सरकारी खरीद प्रक्रिया पटरी पर नहीं आ सकी है. फसल लेकर मंडी पहुंचे किसानों को खरीद का इंतजार करना पड़ रहा है. इससे नाराज किसानों ने मार्केट कमेटी कार्यालय में हंगामा किया और खरीद एजेंसियों के अधिकारियों के सामने अपनी नाराजगी जताई.
किसानों और अधिकारियों में तीखी बहस: मंडी में धान लेकर पहुंचे किसान जगदीप ने कहा कि, "हम कई दिनों से अपनी फसल की खरीद का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर कोई समाधान नहीं हो रहा. किसान मंडी में फसल लेकर बैठा है और उसकी सुनवाई नहीं हो रही."
एसडीएम ने बुलाई सांझा बैठक: इधर, किसानों के हंगामे की सूचना मिलने पर एसडीएम अनुभव मेहता मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभाला. मामले को शांत कराने के लिए एसडीएम अनुभव मेहता ने अधिकारियों, आढ़तियों और किसान प्रतिनिधियों के साथ सांझा बैठक की. बैठक में धान खरीद में आ रही व्यावहारिक दिक्कतों पर चर्चा हुई और तत्काल समाधान तलाशने का प्रयास किया गया. सभी पक्षों से बातचीत के बाद किसानों को राहत देने के लिए व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए गए.
आढ़ती सुरक्षित रखेंगे किसानों की फसल: वहीं, मंडी प्रधान जयभगवान गोयल ने कहा कि, "वार्ता के बाद एसडीएम ने निर्देश दिए हैं कि जब तक राइस मिलर पूरी तरह खरीद प्रक्रिया में शामिल नहीं होते, तब तक आढ़ती किसानों की फसल को बोरियों में भरकर सुरक्षित रखेंगे. इससे बाद में धान का उठान आसानी से किया जा सकेगा. इस व्यवस्था से मंडी में किसानों की फसल को सुरक्षित रखने की कोशिश की जाएगी."
राइस मिलों के रजिस्ट्रेशन पर उठे सवाल: धान खरीद में आ रही अड़चन को लेकर खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की तैयारियों पर भी सवाल उठ रहे हैं. किसानों का आरोप है कि समय पर राइस मिलों का पंजीकरण नहीं होने के कारण शैलर संचालक खरीद प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाए हैं. किसानों का कहना है कि राइस मिलर मंडी में पहुंचकर खरीद और उठान शुरू करेंगे, तभी व्यवस्था सुचारू हो सकेगी.
"किसानों को परेशानी नहीं होने देंगे": इस पूरे मामले में एसडीएम अनुभव मेहता ने कहा, "किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आने दी जाएगी. किसानों के सामने जो परेशानी आ रही है, उसका हल निकाल दिया गया है. धान खरीद से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं."
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