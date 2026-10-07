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करनाल के घरौंडा मंडी में धान खरीद ठप, किसानों का फूटा गुस्सा, एसडीएम ने संभाला मोर्चा

करनाल के घरौंडा मंडी में धान खरीद ठप ( ETV Bharat )

करनाल: जिले की घरौंडा अनाज मंडी में धान खरीद शुरू न होने से किसानों का गुस्सा सोमवार को फूट पड़ा. धान सीजन शुरू हुए आठ दिन बीतने के बावजूद सरकारी खरीद प्रक्रिया पटरी पर नहीं आ सकी है. फसल लेकर मंडी पहुंचे किसानों को खरीद का इंतजार करना पड़ रहा है. इससे नाराज किसानों ने मार्केट कमेटी कार्यालय में हंगामा किया और खरीद एजेंसियों के अधिकारियों के सामने अपनी नाराजगी जताई.

किसानों और अधिकारियों में तीखी बहस: मंडी में धान लेकर पहुंचे किसान जगदीप ने कहा कि, "हम कई दिनों से अपनी फसल की खरीद का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर कोई समाधान नहीं हो रहा. किसान मंडी में फसल लेकर बैठा है और उसकी सुनवाई नहीं हो रही." एसडीएम ने बुलाई सांझा बैठक: इधर, किसानों के हंगामे की सूचना मिलने पर एसडीएम अनुभव मेहता मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभाला. मामले को शांत कराने के लिए एसडीएम अनुभव मेहता ने अधिकारियों, आढ़तियों और किसान प्रतिनिधियों के साथ सांझा बैठक की. बैठक में धान खरीद में आ रही व्यावहारिक दिक्कतों पर चर्चा हुई और तत्काल समाधान तलाशने का प्रयास किया गया. सभी पक्षों से बातचीत के बाद किसानों को राहत देने के लिए व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए गए. किसानों का फूटा गुस्सा, एसडीएम ने संभाला मोर्चा (ETV Bharat)