धमतरी में धान खरीदी का पहला दिन: आमने-सामने हुए कांग्रेस-बीजेपी के कार्यकर्ता, नारेबाजी और हंगामे के बाद खरीदी शुरू

करीब 9 बजे तक केंद्र में ताला फिर अव्यवस्था का आलम: शनिवार सुबह से ही किसान अपने उपज धान को ट्रैक्टरों में लोड कर उपार्जन केंद्र पहुंच गए थे. शंकरदाह सोसाइटी में सुबह 6:30 बजे से किसान पहुंच गए थे. 9 बजे तक मुख्य गेट में ताला लगा हुआ था. जब गेट खुला तो 10:45 बजे तक कोई भी अधिकारी-कर्मचारी वहां नही पहुंचे थे. किसान असमंजस में थे कि आज धान खरीदी होगी भी या नहीं.

धमतरी: धान खरीदी के पहले दिन धमतरी जिले में मिले-जुले रंग दिखे. इंतजार, विवाद, नारेबाजी, मान मनौव्वल के बाद धान खरीदी की शुरुआत हुई है. किसानों के चेहरे पर धान बेचने के पहले चिंता लेकिन बाद में राहत भी दिखी. धमतरी जिले में तो 100 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं. लेकिन पहले दिन 65 उपार्जन केंद्रों में धान विक्रय के लिए 354 पंजीकृत किसानों को टोकन जारी किया गया है. इसमें कुल 17 हजार 94 क्विंटल की धान खरीदी करने की बात कही गई.

कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ता हुए आमने-सामने: धान खरीदी की शुरुआत करने भाजपा के नेता उपार्जन केंद्र पहुंच गए. पूजा पाठ करने के लिए भाजपा के नेताओं ने किसानों से धान लाने को कहा लेकिन किसानों ने साफ कह दिया कि अगर टोकन आज का कटा है तो धान आज ही खरीदा जाए. इसी दौरान युवा कांग्रेस के नेता भी शंकरदाह उपार्जन केंद्र पहुंचे और करीब 1 घंटे तक बैठकर प्रदर्शन किया.

पुलिस को भी आना पड़ा: सभी समस्याओं को सुनकर प्रशासन की ओर से नायब तहसीलदार और अर्जुनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची. 12:45 बजे नायब तहसीलदार ने किसानों से कहा कि आपका धान खरीदा जाएगा तब जाकर किसान माने. इसके बाद विधिवत इलेक्ट्रॉनिक कांटा की पूजा अर्चना की गई. इस दौरान युवा कांग्रेस के नेता नारेबाजी करते रहे. वही पूजा करते वक्त भाजपाइयों ने भी जवाब में जिंदाबाद के नारे लगाए.

शासन-प्रशासन भले ही धान खरीदी को लेकर बड़े-बड़े दावे करता हो, लेकिन जमीनी स्तर पर स्थितियां बिल्कुल अलग हैं. किसान सुबह से ही ट्रॉली लेकर केंद्रों पर खड़े रहे, फिर भी समय पर तुलाई नहीं हो पा रही. धान खरीदी की अव्यवस्था चरम पर है. किसान कई-कई घंटे लाइन में खड़े हैं.- गौतम वाधवानी, युवा कांग्रेस नेता

प्रशासन पूरी तरह नाकाम है. आज हम किसानों की आवाज बनकर यहां बैठे है. लगभग सभी समितियों में यही आलम है किसान धान अपने घर वापस ले जा रहे हैं. सरकार को किसानों की मेहनत और समय की कीमत समझनी चाहिए- हितेश गंगवीर, युवा कांग्रेस नेता

विधिवत धान खरीदी की शुरुआत कर दी गई है. किसानों को किसी प्रकार से कोई परेशानी नही होगी.- नायब तहसीलदार ख्याति नेताम

धमतरी में 6.50 लाख मीट्रिक टन खरीदी का लक्ष्य: किसानों ने कहा कि चार-पांच महीने तक फसल उपजाने में जो मेहनत लगती है. उस फसल को आज बेचने का वक्त आ गया है हालांकि देर और अव्यवस्था जरूर थी लेकिन फसल बेचकर अच्छा लग रहा है. बता दें कि इस बार धमतरी जिले में 100 उपार्जन केंद्र बनाए गए है. जिले में 1 लाख 22 हजार 800 किसान पंजीकृत है. इन बार प्रशासन ने पिछले वर्ष की तुलना में 5 फीसदी बढ़ाते हुए 6 लाख 50 हजार मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा है.