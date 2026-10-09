कुरुक्षेत्र में आवक के दबाव से चरमराई धान खरीद: सड़कों पर बिखरी किसानों की मेहनत, मंडी दो दिन बंद
बिलंब से धान खरीद शुरू होने के कारण किसानों की समस्याएं बढ़ गई है. मंडियों में जगह नहीं. सड़कों पर जाम.
Published : October 9, 2026 at 8:42 PM IST
कुरुक्षेत्र: धान के सीजन की शुरुआत के साथ ही हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अनाज मंडी की अव्यवस्था अब शहर की मुख्य सड़कों पर भी साफ दिखाई देने लगी है. मंडी में जगह की भारी किल्लत के चलते किसानों को मजबूरन ब्रह्मसरोवर के चारों तरफ और मुख्य रास्तों पर अपनी फसल ढेरों के रूप में लगानी पड़ रही है. सड़कों पर धान बिखरे होने से न केवल आम जनता को भारी ट्रैफिक जाम और आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि किसान भी मूलभूत सुविधाओं के अभाव में अपनी मेहनत को सड़कों पर बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं.
किसानों की पीड़ा: सड़कों किनारे अपनी फसल की रखवाली कर रहे स्थानीय किसानों का गुस्सा और दर्द साफ नजर आ रहा है. किसान जंगशेर सिंह का कहना है कि मंडी में तिल रखने तक की जगह नहीं बची है. खरीद और उठान की गति इतनी धीमी है कि मजबूरी में सड़कों और नालों के किनारे धान डालना पड़ रहा है. यदि अचानक बारिश हो जाती है, तो पूरी फसल नालों में बह जाएगी.
बुनियादी सुविधाओं का अभाव: किसान बनारसी बताते हैं कि सड़कों पर दिन-रात बैठने को मजबूर किसानों के लिए न तो पीने के पानी की व्यवस्था है और न ही सिर छिपाने की। दिन-रात मच्छरों के काटने से बीमारियों का खतरा बना हुआ है.
खरीद में कट का आरोप: किसानों का यह भी आरोप है कि धरातल पर सरकारी खरीद के दावे खोखले हैं, जो थोड़ी-बहुत खरीद हो रही है, उसमें भी कट लगाया जा रहा है और सरकारी खरीद भी कम मात्रा में हो रही है.
स्थिति संभालने के लिए दो दिन मंडी बंदः अनाज मंडी थानेसर के सचिव हरजीत सिंह ने स्वीकार किया कि मंडी में अचानक धान की आवक कई गुना बढ़ जाने से व्यवस्था चरमरा गई है. मंडी और आसपास के रास्तों पर लगे लंबे जाम को खुलवाने के लिए मंडी सचिव खुद कई घंटों तक मौके पर मुस्तैद रहे.
मंडी में अनाज रखने के लिए जगह नहींः स्थिति को सामान्य करने के लिए मंडी एसोसिएशन के साथ बैठक की गई है. फैसला लिया गया है कि आगामी दो दिनों के लिए अनाज मंडी को आवक के लिए बंद रखा जाएगा. इस दौरान मंडी के अंदर पहले से मौजूद धान की खरीद और उठान का काम तेजी से पूरा किया जाएगा ताकि नई आवक के लिए जगह बनाई जा सके.
जिला प्रशासन और सरकारी आंकड़ों की स्थितिः कुरुक्षेत्र के उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने बताया कि "जिले में खाद्य आपूर्ति विभाग और हैफेड द्वारा 29 सितंबर से ही खरीद प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी."
कुरुक्षेत्र का आंकड़ा: 8 अक्टूबर 2026 तक जिले की एजेंसियों द्वारा 290202 क्विंटल धान की खरीद की जा चुकी है (जिसमें से खाद्य आपूर्ति विभाग ने 212472 क्विंटल और हैफेड ने 77730 क्विंटल खरीदा). इसमें से 78,762 क्विंटल धान का उठान पूरा कर लिया गया है.
सख्त निर्देश: उपायुक्त ने स्पष्ट किया है कि "उठान प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी. यदि कोई अधिकारी या ठेकेदार उठान कार्य में लापरवाही बरतेगा, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी."
48838 मीट्रिक टन धान का हो चुका है उठानः सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 8 अक्टूबर 2026 तक हरियाणा की मंडियों में 7.35 लाख मीट्रिक टन धान की कुल आवक हुई है. खरीद एजेंसियों द्वारा अब तक करीब 2.57 लाख मीट्रिक टन धान की सरकारी खरीद की जा चुकी है. मंडियों से खरीदे गए धान का उठान जारी है, और 8 अक्टूबर तक लगभग 48838 मीट्रिक टन तक धान का उठान पूरा हो चुका है.
अचानक बढ़ी धान की आवकः कुरुक्षेत्र समेत पूरे हरियाणा में धान की अचानक बढ़ी आवक के मुकाबले लिफ्टिंग (उठान) की रफ्तार सुस्त होने से यह संकट खड़ा हुआ है. एक तरफ जहां मंडी बंद करके बैकलाग क्लियर करने की कोशिश की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ खुले आसमान और सड़कों पर पड़ी फसल को लेकर किसानों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है.