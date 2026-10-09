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कुरुक्षेत्र में आवक के दबाव से चरमराई धान खरीद: सड़कों पर बिखरी किसानों की मेहनत, मंडी दो दिन बंद

कुरुक्षेत्र में आवक के दबाव से चरमराई धान खरीद ( ETV Bharat )

​कुरुक्षेत्र: धान के सीजन की शुरुआत के साथ ही हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अनाज मंडी की अव्यवस्था अब शहर की मुख्य सड़कों पर भी साफ दिखाई देने लगी है. मंडी में जगह की भारी किल्लत के चलते किसानों को मजबूरन ब्रह्मसरोवर के चारों तरफ और मुख्य रास्तों पर अपनी फसल ढेरों के रूप में लगानी पड़ रही है. सड़कों पर धान बिखरे होने से न केवल आम जनता को भारी ट्रैफिक जाम और आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि किसान भी मूलभूत सुविधाओं के अभाव में अपनी मेहनत को सड़कों पर बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं.

सड़कों पर धान लदे ट्रकों की कतार (ETV Bharat) किसानों की पीड़ा: सड़कों किनारे अपनी फसल की रखवाली कर रहे स्थानीय किसानों का गुस्सा और दर्द साफ नजर आ रहा है. किसान जंगशेर सिंह का कहना है कि मंडी में तिल रखने तक की जगह नहीं बची है. खरीद और उठान की गति इतनी धीमी है कि मजबूरी में सड़कों और नालों के किनारे धान डालना पड़ रहा है. यदि अचानक बारिश हो जाती है, तो पूरी फसल नालों में बह जाएगी.

सड़कों पर बिखरी है किसानों की मेहनत (ETV Bharat) बुनियादी सुविधाओं का अभाव: किसान बनारसी बताते हैं कि सड़कों पर दिन-रात बैठने को मजबूर किसानों के लिए न तो पीने के पानी की व्यवस्था है और न ही सिर छिपाने की। दिन-रात मच्छरों के काटने से बीमारियों का खतरा बना हुआ है. सड़कों के किनारे पड़ी धान की बोरियां (ETV Bharat) ​खरीद में कट का आरोप: किसानों का यह भी आरोप है कि धरातल पर सरकारी खरीद के दावे खोखले हैं, जो थोड़ी-बहुत खरीद हो रही है, उसमें भी कट लगाया जा रहा है और सरकारी खरीद भी कम मात्रा में हो रही है. मंडियों में धान बिक्री का इंतजार करते किसान (ETV Bharat) स्थिति संभालने के लिए दो दिन मंडी बंदः अनाज मंडी थानेसर के सचिव हरजीत सिंह ने स्वीकार किया कि मंडी में अचानक धान की आवक कई गुना बढ़ जाने से व्यवस्था चरमरा गई है. मंडी और आसपास के रास्तों पर लगे लंबे जाम को खुलवाने के लिए मंडी सचिव खुद कई घंटों तक मौके पर मुस्तैद रहे. मंडी में अनाज रखने के लिए जगह नहींः स्थिति को सामान्य करने के लिए मंडी एसोसिएशन के साथ बैठक की गई है. फैसला लिया गया है कि आगामी दो दिनों के लिए अनाज मंडी को आवक के लिए बंद रखा जाएगा. इस दौरान मंडी के अंदर पहले से मौजूद धान की खरीद और उठान का काम तेजी से पूरा किया जाएगा ताकि नई आवक के लिए जगह बनाई जा सके.