धमतरी में धान खरीदी का आंकड़ा 19 हजार मीट्रिक टन पार, अवैध धान पर भी ताबड़तोड़ कार्रवाई
अवैध धान पर प्रशासन की सख्ती, अब तक 32 प्रकरण दर्ज और 1,441 क्विंटल से ज्यादा धान जब्त. अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 24, 2026 at 9:37 AM IST
धमतरी: जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का सिलसिला जारी है. खरीदी केंद्रों में किसानों से धान उपार्जन के साथ ही अवैध धान के भंडारण, परिवहन और खपाने की कोशिशों पर प्रशासन ने निगरानी तेज कर दी है. अब तक जिले में 5,475 किसानों से 18,971 मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी हो चुकी है, वहीं अवैध धान के मामलों में 32 प्रकरण दर्ज कर 1,441.05 क्विंटल धान जब्त किया गया है.
खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत जिले में धान खरीदी व्यवस्था संचालित है. प्रशासन के मुताबिक 25 नवंबर को धान बेचने के लिए 1,744 किसानों को टोकन जारी किए गए हैं. इन किसानों से 6,609.36 मीट्रिक टन धान खरीदी प्रस्तावित है. टोकन व्यवस्था के जरिए खरीदी केंद्रों में भीड़ नियंत्रित करने और किसानों को निर्धारित तिथि पर उपज बेचने की सुविधा दी जा रही है.
खरीदी केंद्रों में धान की गुणवत्ता जांच, तौल, बारदाने की उपलब्धता और रिकॉर्ड संधारण पर भी नजर रखी जा रही है. संबंधित अधिकारियों को किसानों की समस्याओं का जल्द निराकरण करने और खरीदी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं.
अवैध धान पर कार्रवाई के लिए उड़नदस्ता सक्रिय
समर्थन मूल्य पर खरीदी की आड़ में अवैध धान खपाने की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन ने निगरानी तंत्र मजबूत किया है. राजस्व, मंडी, खाद्य, सहकारिता और कृषि विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों को शामिल कर जिला एवं विकासखंड स्तर पर उड़नदस्ता दल बनाए गए हैं, जो संदिग्ध स्थानों और प्रतिष्ठानों में जांच कर रहे हैं.
ओडिशा सीमा से धान के अवैध परिवहन पर रोक लगाने के लिए बोराई (घुटकेल), बांसपानी, बनरौद, सांकरा, जैतपुरी और मोहेरा में छह चेकपोस्ट बनाए गए हैं. यहां तैनात टीमों द्वारा आने-जाने वाले वाहनों की जांच और परिवहन संबंधी दस्तावेजों का सत्यापन किया जा रहा है. जिले में अब तक अवैध धान संग्रहण और परिवहन के 32 मामलों में कार्रवाई करते हुए 1,441.05 क्विंटल धान जब्त किया गया है. प्रशासन का कहना है कि दूसरे राज्यों से धान लाकर खपाने, अवैध भंडारण और खरीदे गए धान के पुनर्चक्रण पर रोक लगाने के लिए लगातार जांच की जा रही है.
कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने स्पष्ट किया है कि धान खरीदी में गड़बड़ी या नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मंडी अधिनियम के तहत कार्रवाई जारी रहेगी. किसानों से भी निर्धारित प्रक्रिया और टोकन के अनुसार धान बेचने की अपील की गई है.
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