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धमतरी में धान खरीदी का आंकड़ा 19 हजार मीट्रिक टन पार, अवैध धान पर भी ताबड़तोड़ कार्रवाई

धमतरी धान खरीदी ( ETV Bharat Chhattisgarh )

धमतरी: जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का सिलसिला जारी है. खरीदी केंद्रों में किसानों से धान उपार्जन के साथ ही अवैध धान के भंडारण, परिवहन और खपाने की कोशिशों पर प्रशासन ने निगरानी तेज कर दी है. अब तक जिले में 5,475 किसानों से 18,971 मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी हो चुकी है, वहीं अवैध धान के मामलों में 32 प्रकरण दर्ज कर 1,441.05 क्विंटल धान जब्त किया गया है.

खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत जिले में धान खरीदी व्यवस्था संचालित है. प्रशासन के मुताबिक 25 नवंबर को धान बेचने के लिए 1,744 किसानों को टोकन जारी किए गए हैं. इन किसानों से 6,609.36 मीट्रिक टन धान खरीदी प्रस्तावित है. टोकन व्यवस्था के जरिए खरीदी केंद्रों में भीड़ नियंत्रित करने और किसानों को निर्धारित तिथि पर उपज बेचने की सुविधा दी जा रही है.