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शाहाबाद में धान खरीद को लेकर किसानों का शक्ति प्रदर्शन, लाठियां लेकर पहुंचे किसान, NH-44 पर भारी पुलिस बल तैनात

कुरुक्षेत्र: कुरुक्षेत्र के शाहाबाद में धान की सरकारी खरीद में देरी को लेकर किसानों का गुस्सा बढ़ गया है. भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढूनी के आह्वान पर सोमवार को बड़ी संख्या में किसान शहीद उधम सिंह स्मारक पर पहुंचे. किसानों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जल्द खरीद शुरू करने की मांग उठाई.

चढूनी ने दी आर-पार की चेतावनी: इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढूनी ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि, "अगर पुलिस प्रशासन ने किसानों पर बल प्रयोग किया तो इस बार किसान खामोश नहीं रहेंगे और आर-पार की लड़ाई लड़ेंगे. किसान अपनी फसल की खरीद को लेकर किसी भी तरह की अनदेखी बर्दाश्त नहीं करेंगे."

लाठियां लेकर पहुंचे किसान: दरअसल, चढूनी की ओर से जारी वीडियो में किसानों से लाठियां लेकर शाहाबाद पहुंचने की अपील की गई थी. इसके बाद कई किसान हाथों में लाठियां लेकर स्मारक परिसर में पहुंचे. किसानों का कहना है कि लंबे समय से मंडियों में फसल पहुंच रही है, लेकिन सरकारी खरीद और उठान की प्रक्रिया शुरू नहीं होने से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

मंडियों में 60 फीसदी आवक का दावा: किसानों के मुताबिक शाहाबाद सहित क्षेत्र की मंडियों में पीआर धान की करीब 60 प्रतिशत आवक हो चुकी है. इसके बावजूद खरीद और उठान की व्यवस्था सुचारु नहीं हो पाई है. किसानों का आरोप है कि पोर्टल वेरिफिकेशन और राइस मिलर्स के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी पूरी नहीं हुई है, जिससे खरीद प्रक्रिया प्रभावित हो रही है.

सरकारी पत्र पर भी उठे सवाल: चढूनी ने आरोप लगाते हुए कहा कि, "केंद्र सरकार की ओर से धान खरीद का पत्र जारी किए जाने के बावजूद हरियाणा सरकार की ओर से खरीद का आधिकारिक पत्र जारी नहीं किया गया है. प्रशासन बातचीत के नाम पर किसानों को सिर्फ समय दे रहा है. टेबल पर मांगें मान ली जाती हैं, लेकिन धरातल पर उनका पालन नहीं होता."

पिछले आंदोलन का भी जिक्र: चढूनी ने किसानों को पिछली बार धान खरीद के दौरान हुए आंदोलन की याद दिलाई. उन्होंने कहा कि, "उस समय किसानों को पुलिस की कार्रवाई का सामना करना पड़ा था. इस बार किसान पूरी तैयारी के साथ शाहाबाद पहुंचे हैं और अपनी मांगों को लेकर पीछे हटने वाले नहीं हैं."

NH-44 पर पुलिस का पहरा: इधर, किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने शाहाबाद में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है. NH-44 पर जाम की स्थिति रोकने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. स्मारक के आसपास बैरिकेडिंग की गई है. भीड़ को नियंत्रित करने के लिए वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले छोड़ने वाले वाहन भी मौके पर तैनात किए गए हैं.

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