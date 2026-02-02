ETV Bharat / state

25 लाख मीट्रिक टन कम हुई धान की खरीदी, पिछले साल की तुलना में गिरा ग्राफ: दीपक बैज

बैज ने कहा कि इस साल धान खरीदी का लक्ष्य सरकार ने 165 लाख मैट्रिक टन रखा था, लेकिन सरकार लक्ष्य के अनुसार धान नहीं खरीद पाई. लक्ष्य के मुताबिक सरकार ने मात्र 139 लाख 85 हजार मीट्रिक टन ही धान खरीद पाई है, जो कि लक्ष्य से 25 लाख मीट्रिक टन कम है. पीसीसी चीफ ने कहा कि बात अगर पिछले साल की करें, तो पिछले साल सरकार ने 149 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा था, जो कि इस वर्ष की तुलना में 9 लाख 15 हजार मीट्रिक टन अधिक है.

रायपुर: धान खरीदी को लेकर एक बार कांग्रेस ने साय सरकार पर हमला बोला है. पीसीसी चीफ दीपक बैज ने धान खरीदी को लेकर प्रेस कांफ्रेंस की. दीपक बैज ने कहा, 31 जनवरी तक धान खरीदने की अंतिम तिथि के बाद धान की खरीदी प्रदेश में बंद कर दी गई.

कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा कि किसानों से धान नहीं खरीदने के लिए सरकार ने कई तरह के षड्यंत्र रचे. बड़े अधिकारी अपने कर्मचारियों को कम धान खरीदी करने के लिए दबाव बनाया. प्रदेश सरकार धान खरीदी में लगे अमले को धान खरीदी के लिए बधाई और शुभकामनाएं दे रही है.







धान खरीदी पर ये कैसा जश्न: दीपक बैज

पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा, ''धान खरीदी को लेकर सरकार की तरफ से जश्न मनाया गया, यह कैसा जश्न है. प्रदेश के चार जिलों को छोड़कर जिसमें नारायणपुर, बलरामपुर, बस्तर और कोंडागांव शामिल हैं. प्रदेश के 29 जिलों में लक्ष्य से कम धान की खरीदी हुई है. 29 जिलों में पिछले साल से भी कम धान खरीदी हुई है. धान खरीदी कम होने के बावजूद प्रशासनिक ग्रुप में मैसेज भी फॉरवर्ड हो रहे हैं. जिसमें लोगों को बधाइयां दी जा रही है. राजस्व विभाग सहकारिता विभाग खाद्य विभाग को जिला प्रशासन को बाकायदा इसके लिए बधाई दी जा रही है.''

छत्तीसगढ़ के मेहनतकश किसानों के साथ यह भद्दा मजाक है. सरकार को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए. बधाई तब दी जाती है जब लक्ष्य के आधार पर धान खरीदी होती या फिर लक्ष्य से अधिक धान खरीदा जाता. लक्ष्य से कम धान खरीदी होने पर बधाई और जश्न का माहौल दिखाई पड़ रहा है. किसानों का धान न खरीदने के लिए सरकार ने कई तरह के षड्यंत्र किए. धान खरीदी कम करने के लिए ऑडियो भी वायरल हुए नहीं तो नप जाओगे. अधिकारी अपने कर्मचारियों पर लिमिट से कम धान खरीदने के लिए दबाव बनाया. धान कम खरीदने के लिए कई मौखिक आदेश जारी हुए: दीपक बैज, पीसीसी चीफ

गरियाबंद की घटना कानून व्यवस्था का चौपट होना है:कांग्रेस

दीपक बैज ने गरियाबंद की घटना पर कहा, फिंगेश्वर ब्लॉक के दूतकैया गांव में दुर्भाग्यजनक घटना हुआ, जिसमें 2 से 3 घरों को जला दिया गया. कोई भगवान की मूर्ति तोड़ता है, तो उसे जेल भेज दिया जाता है. जेल से छूटने के बाद जो भी गवाह के साथ मारपीट और उसे डराया धमकाया जाता है. पुलिस प्रशासन को समय पर सूचना मिली थी, लेकिन समय पर पुलिस नहीं पहुंची. अगर समय पर पुलिस पहुंचती और कार्रवाई होती तो शायद इस तरह की घटना नहीं होती. पुलिस के नहीं पहुंचने के कारण घटना ने उग्र रूप लिया और भीड़ ने दो से तीन मकान को आग के हवाले कर दिया.

इतना सब होने के बाद पुलिस प्रशासन घटनास्थल पहुंचकर लोगों पर लाठीचार्ज शुरू कर दिया. इस घटना में आज भी कई लोग घायल हैं. शासन और प्रशासन इस घटना को दबाना चाह रही है. पूरा छत्तीसगढ़ सरकार ने इस प्रदेश को आग में झोंक दिया है. दहशत और डर के माहौल में झोंक दिया है. सरकार भगवान भरोसे चल रही है. कांग्रेस दोनों पक्षों से शांति की अपील करती हैं और इस घटना की न्यायिक जांच की मांग करती है. इस पूरी घटना के लिए कौन जिम्मेदार है और किसकी लापरवाही से यह घटना हुई है. कहीं ना कहीं सरकार के खराब लॉयन ऑर्डर और फैलियर का नतीजा है: दीपक बैज, पीसीसी चीफ

केंद्रीय बजट को बताया छलने वाला

बैज ने बजट को लेकर कहा कि "कल जो बजट पेश हुआ है. उसमें एक बार फिर छत्तीसगढ़ को ठगा गया है. केंद्र की बजट में विशेष कॉरिडोर का उल्लेख किया गया है. आखिर सरकार विशेष कॉरिडोर किसके लिए बना रही है. विशेष कॉरिडोर छत्तीसगढ़ के जल जंगल जमीन और संसाधन को बेचने के लिए विशेष कॉरिडोर ला रही है. ताकि छत्तीसगढ़ के खनिज संसाधन को अपने चहेते उद्योगपतियों को दिया जा सके.

इससे छत्तीसगढ़ को क्या फायदा मिलेगा. वे अपने उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए विशेष कॉरिडोर बना रही है. केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया पूरा बजट आम जनता की फायदा और लाभ के लिए नहीं बल्कि उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए है."



