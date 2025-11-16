ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में धान खरीदी सुचारू रूप से जारी, हड़ताली कर्मचारियों पर होगी कार्रवाई: दयालदास बघेल

धान खरीदी सुचारू रूप से जारी: सीएम साय ने इस मौके पर कहा कि धान खरीदी सुचारू रूप से चल रही है. मीडिया से बातचीत के दौरान खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल ने बताया कि प्रदेश में धान खरीदी 15 नवंबर से शुरू हो चुकी है. यह आगे भी बिना किसी रुकावट के जारी रहेगी.

दुर्ग: स्टील सिटी दुर्ग भिलाई में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में प्रदेश के खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल शामिल हुए. उन्होंने इस अवसर पर धान खरीदी को लेकर बड़ी बातें कही.

हड़ताली कर्मचारियों अगर हड़ताल से वापस नहीं लौटते हैं तो उनके खिलाफ सख्त रुख अपनाया जाएगा- दयालदास बघेल, खाद्य मंत्री, छत्तीसगढ़

"कांग्रेस सरकार में बारदाने का था संकट": धान खरीदी को लेकर खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल ने कांग्रेस पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान धान खरीदी के वक्त बारदाने की काफी किल्लत रहती थी, जिसकी वजह से किसानों को परेशान होना पड़ता था. अभी बीजेपी की सरकार में किसानों को सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है. किसानों की समस्याओं का तुरंत समाधान किया जा रहा है.

बीते साल हुई थी रिकॉर्ड धान खरीदी: खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल ने कहा कि बीते साल छत्तीसगढ़ में रिकॉर्ड धान खरीदी हुई थी. बीते साल 149 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी के बाद मात्र एक सप्ताह के भीतर किसानों को भुगतान कर दिया गया था. वर्तमान सरकार किसानों के हितों को सर्वोपरि रखकर काम कर रही है. राज्य में पहले ही दिन 542 किसानों से 24,000 क्विंटल धान की खरीदी की गई है.

बिचौलियों पर होगी सख्त कार्रवाई: खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल ने कहा कि धान खरीदी को लेकर बिचौलियों पर सख्त कार्रवाई होगी. राज्य में अवैध धान के परिवहन को रोकने के लिए मजबूत बैरियर्स बनाए गए हैं. इसके अलावा स्ट्रॉन्ग रूम भी बनाए गए हैं. जहां किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तत्काल जानकारी मोबाइल के माध्यम से मिलेगी. उसके बाद कार्रवाई की जाएगी .