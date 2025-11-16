ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में धान खरीदी सुचारू रूप से जारी, हड़ताली कर्मचारियों पर होगी कार्रवाई: दयालदास बघेल

मंत्री दयालदास बघेल ने धान खरीदी के सुचारू रूप से जारी रहने की बात कही है.

paddy procurement continues smoothly in chhattisgarh
छत्तीसगढ़ में धान खरीदी सुचारू रूप से जारी (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 16, 2025 at 10:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

दुर्ग: स्टील सिटी दुर्ग भिलाई में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में प्रदेश के खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल शामिल हुए. उन्होंने इस अवसर पर धान खरीदी को लेकर बड़ी बातें कही.

धान खरीदी सुचारू रूप से जारी: सीएम साय ने इस मौके पर कहा कि धान खरीदी सुचारू रूप से चल रही है. मीडिया से बातचीत के दौरान खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल ने बताया कि प्रदेश में धान खरीदी 15 नवंबर से शुरू हो चुकी है. यह आगे भी बिना किसी रुकावट के जारी रहेगी.

खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल का बयान (ETV BHARAT)

हड़ताली कर्मचारियों अगर हड़ताल से वापस नहीं लौटते हैं तो उनके खिलाफ सख्त रुख अपनाया जाएगा- दयालदास बघेल, खाद्य मंत्री, छत्तीसगढ़

"कांग्रेस सरकार में बारदाने का था संकट": धान खरीदी को लेकर खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल ने कांग्रेस पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान धान खरीदी के वक्त बारदाने की काफी किल्लत रहती थी, जिसकी वजह से किसानों को परेशान होना पड़ता था. अभी बीजेपी की सरकार में किसानों को सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है. किसानों की समस्याओं का तुरंत समाधान किया जा रहा है.

बीते साल हुई थी रिकॉर्ड धान खरीदी: खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल ने कहा कि बीते साल छत्तीसगढ़ में रिकॉर्ड धान खरीदी हुई थी. बीते साल 149 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी के बाद मात्र एक सप्ताह के भीतर किसानों को भुगतान कर दिया गया था. वर्तमान सरकार किसानों के हितों को सर्वोपरि रखकर काम कर रही है. राज्य में पहले ही दिन 542 किसानों से 24,000 क्विंटल धान की खरीदी की गई है.

बिचौलियों पर होगी सख्त कार्रवाई: खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल ने कहा कि धान खरीदी को लेकर बिचौलियों पर सख्त कार्रवाई होगी. राज्य में अवैध धान के परिवहन को रोकने के लिए मजबूत बैरियर्स बनाए गए हैं. इसके अलावा स्ट्रॉन्ग रूम भी बनाए गए हैं. जहां किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तत्काल जानकारी मोबाइल के माध्यम से मिलेगी. उसके बाद कार्रवाई की जाएगी .

धान खरीदी को लेकर जिला प्रशासन की तैयारी, नए केंद्र प्रभारी और ऑपरेटर को दी गई ट्रेनिंग, लापरवाही पर ESMA के तहत कार्रवाई

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बालोद में अटल परिसर का किया लोकार्पण, नगर विकास के लिए 4 करोड़ रु की घोषणा

छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के दूसरे दिन लगी आग, जांजगीर चांपा सहकारी समिति की घटना

TAGGED:

FOOD MINISTER DAYALDAS BAGHEL
छत्तीसगढ़ में धान खरीदी
खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल
छत्तीसगढ़ में धान तिहार
PADDY PROCUREMENT IN CG

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बुलंद हौसलों की कहानी: एक एक्सीडेंट और इलेक्ट्रीशियन से चित्रकार बन गए धमतरी के बसंत साहू

ग्राउंड रिपोर्ट: राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र पंडो समाज के लोगों का जीवन कितना बदला

सुदेशना रूहान ने कैंसर पर किया रिसर्च, 13 साल पहले MTech करने के बाद इंजीनियरिंग की ठुकरा दी नौकरी, कैंसर मरीजों का बनी सहारा

अबूझमाड़ में पहली बार लाइट कैमरा एक्शन, नक्सल प्रभाव से उबरते गांवों में छत्तीसगढ़ी फिल्म की शूटिंग

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.